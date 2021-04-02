Когда администрация в кармане: как Павел Грудинин застроил пахотные поля и лишил людей школ и детских садов

Как только Павел Грудинин добился директорства в совхозе, он сразу же принялся за дело. Некогда успешное сельскохозяйственное предприятие он превратил в успешный девелоперский проект, где "клубничное производство" — лишь ширма.

Напомним, одной из самых громких сделок стала продажа шести гектаров совхозной земли на пересечении Каширского шоссе и МКАД, которые были приобретены компании "Крокус интернэшнл" известного бизнесмена Араза Агаларова, сейчас там находится огромный торгово-развлекательный центр "Вегаc". Среди последних сделок — продажа земли шведскому ретейлеру IKEA. В 2016 году совхоз продал девять гектаров под новый магазин.

Банальной продажи "золотой земли" Грудинину показалось мало. И он организовал строительную фирму "ТТ Девелопмент", учредителем которой стало ЗАО "Совхоз имени Ленина". Как рассказывают очевидцы, близкие к Администрации Ленинского городского округа, Павел Грудинин ещё в начале нулевых понял, что сложные коммерческие вопросы лучше решать политически. Долгое время он был депутатом Мособлдумы и поддерживал близкие отношения с губернатором Борисом Громовым. В многочисленных интервью он называет Громова защитником совхоза от рейдерских атак. Благодаря своим связям он даже рассчитывал стать главой Ленинского района, баллотируясь от партии "Единая Россия", но Борис Всеволодович поддержал другого кандидата.

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Отношения Грудинина с единоросами были испорчены в конце нулевых. Причиной ссоры послужила муниципальная реформа, в ходе которой вопросы по строительству и земельным вопросам должны были быть переданы более крупному образованию — Ленинскому району, в состав которого входило поселение Совхоз им. Ленина. Тогда совхоз стал практически единственным поселением, которое приняло категорическое решение оставить данные полномочия за собой. Вопросы застройки продолжали решаться на уровне сельского поселения, в руководстве которого сидели лояльные к директору совхоза люди. Оно и понятно — строительство жилищных комплексов, где цены за квадратный метр не уступали московским, никакой социальной нагрузкой не обременялось. В распоряжении редакции имеются копии разрешительных документов за подписью экс-главы посёлка Елены Добренковой.

Как известно, застройщики продают своим клиентам не просто квадратные метры, они обязаны обеспечить людям комфортную среду обитания, в которую входит и социальная инфраструктура. После завершения строительства детские сады, школы, поликлиники, участковые пункты полиции они передают в муниципальную собственность.

Однако у Павла Грудинина были другие планы. Детские сады в виде замков и новая школа, которой так гордится олигарх, — это учреждения, которые так и не были переданы в муниципальную собственность. Более того, в разрекламированную во время предвыборной кампании Грудининым школу можно попасть лишь с московской пропиской.

— В первый класс отбирались дети, живущие в совхозе. Они все практически были с московской пропиской. Те, кто прописаны в совхозе и хотят учиться у нас, должны зарегистрироваться в Москве, — публично комментирует Надежда Гарниш, заместитель директора центра образования № 548 "Царицыно", одному из интернет-изданий.

Муниципальная же школа сейчас переполнена практически в два раза. При проектной мощности в 550 детей там уже учится более 900 школьников. Администрация округа уже несколько лет тщетно пытается решить вопрос со строительством пристройки. Дело в том, что подходящего земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, там просто нет, но есть канализационная насосная станция, соответственно, и санитарно-защитная зона. Переносить её собственник (ЗАО "Совхоз им. Ленина") не желает.

— Обещанная новая школа в совхозе была чуть ли не самым главным аргументом "за", когда мы решали, покупать квартиру здесь или нет. Цена жилья была немаленькая и не отличалась от московских новостроек. Но хотелось, чтобы дети ходили в новую, хорошую школу. Я говорила об этом с Павлом Грудининым. Он клятвенно обещал — школа вам будет доступна. И что в итоге? Школу построили для Москвы. Ходят слухи, что за неё по инвестиционному контракту Грудинин получил хороший возврат. А нас в эту школу не пускают. И ведь предъявить руководству школы нечего. Формально они правы: школа московская, приоритет там для детей из Москвы. Павел Грудинин знал, что так будет. Знал и молчал. Даже наоборот. Скрывал от нас это, когда мы платили деньги за жильё, — рассказывает многодетная мать Татьяна, которая переехала в новый дом, построенный на совхозной земле.

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Частный детский сад "Замок детства" ежегодно получает государственное финансирование. Так, в 2021 году это дошкольное учреждение продолжит получать в месяц на одного ребёнка около 22 тысяч рублей, что позволит родителям платить за место в частном саду чуть больше, чем в муниципальном. Однако, как признаются родители посёлка, просто так в данное дошкольное учреждение попасть невозможно.

— Меня друзья успокаивали, когда жена беременная была: "Не переживай, в совхозе отличный садик". Новый, крутой, рядом с домом. Я несколько раз пытался устроить ребёнка в этот садик. Ответ всегда один — мест нет. Но тут сменились соседи в доме. И их мальчишка мгновенно оказался в садике. Я только потом узнал, что мама его — знакомая знакомых Павла Грудинина. Злость взяла. Мы заплатили огромные деньги. Нас сюда заманивали рассказами о том, что тут, как они говорили, "территория социального оптимизма". А в результате — жена не работает и сидит дома с ребёнком. И продать теперь квартиру не так и просто. Люди уже знают: школа местная переполнена, садика нет, парковок у домов нет, а платные закрыты. Я уже сто раз пожалел, что заплатил Грудинину деньги за эту квартиру, — сокрушается Сергей. Его точку зрения разделяют и другие жители посёлка.

Напомним, в прошлом году вскрылась ещё одна неприглядная правда про ближайшую соратницу коммерсанта — Елену Добренкову, занимавшую должность главы посёлка. К концу срока её полномочий выяснилось, что поселение почти банкрот. Разобраться в ситуации с бюджетом за последние два года было поручено Контрольно-счётной палате округа.

Руководитель ревизионного органа Елена Егорова, комментируя ход проверки, не раз отмечала, что Елена Добренкова всячески мешала процессу, уклонялась от предоставления документов. Позднее выяснилось, что мотивы для этого у неё были вполне серьёзны — выявлены многочисленные нарушения на полсотни миллионов рублей.

— Администрацией грубо нарушались требования сметно-бюджетной дисциплины. Это абсолютная непрозрачность расходных обязательств. Что в этой смете? На какие цели? При существующем в Администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина характере планирования расходов создавались предпосылки к нецелевому использованию средств местного бюджета. В таком поведении мы можем усмотреть признаки коррупционной составляющей, — рассказывает Елена Егорова.

Исследования муниципальных контрактов, заключённых с ЗАО "Совхоз им. Ленина" и управляющей компанией "Совхоз им. Ленина +", показали, что объекты, не принадлежащие муниципалитету, на регулярной основе содержались и обслуживались за счёт средств местного бюджета. Всё это является нецелевым использованием бюджетных средств. Кроме того, в своих выводах КСП обратила внимание на то, что сделки, совершённые администрацией с ЗАО "Совхоз им. Ленина", не имеют обоснований цены на услуги.