Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России

Золотые медали эстафеты среди мужчин на чемпионате России достались команде Северо-Западного федерального округа, которую представляют Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин во главе с Александром Большуновым.

Серебро завоевали спортсмены из Тюменской области — это Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. В тройку лидеров также вошла сборная Республики Коми в составе со Станиславом Волженцевым, Ильёй Семиковым, Ильёй Порошкиным и Ермилом Вокуевым.