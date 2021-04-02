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Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России

Чемпионат страны по лыжным гонкам проходит в Тюмени.

2 апреля 2021, 10:15

Фото © EPA / GIAN EHRENZELLER

Золотые медали эстафеты среди мужчин на чемпионате России достались команде Северо-Западного федерального округа, которую представляют Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин во главе с Александром Большуновым.

Серебро завоевали спортсмены из Тюменской области — это Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. В тройку лидеров также вошла сборная Республики Коми в составе со Станиславом Волженцевым, Ильёй Семиковым, Ильёй Порошкиным и Ермилом Вокуевым.

Чемпионат России

Мужская эстафета

  1. Северо-Западный ФО (Терентьев, Гребенько, Шемякин, Большунов) — 1:44.02,4.
  2. Тюменская область (Ретивых, Белов, Спицов, Якимушкин) — отставание +35,4.
  3. Республика Коми — (Волженцев, Семиков, Порошкин, Вокуев) +1.20,7.
Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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