Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России
Чемпионат страны по лыжным гонкам проходит в Тюмени.
Фото © EPA / GIAN EHRENZELLER
Золотые медали эстафеты среди мужчин на чемпионате России достались команде Северо-Западного федерального округа, которую представляют Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин во главе с Александром Большуновым.
Серебро завоевали спортсмены из Тюменской области — это Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. В тройку лидеров также вошла сборная Республики Коми в составе со Станиславом Волженцевым, Ильёй Семиковым, Ильёй Порошкиным и Ермилом Вокуевым.
Чемпионат России
Мужская эстафета
- Северо-Западный ФО (Терентьев, Гребенько, Шемякин, Большунов) — 1:44.02,4.
- Тюменская область (Ретивых, Белов, Спицов, Якимушкин) — отставание +35,4.
- Республика Коми — (Волженцев, Семиков, Порошкин, Вокуев) +1.20,7.
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