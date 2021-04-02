Любители скорости: 5 ДТП, в которых погибли известные блогеры

Павел Петель

Блогер Павел Петель погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в апреле 2020 года. Мужчина и трое его попутчиков направлялись в сторону Москвы. На 38-м километре трассы М-2 "Крым" в районе Подольска "мерседес" на полной скорости влетел под фуру. В ДТП погибли три человека, одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

За рулём "мерседеса" в момент аварии находился несовершеннолетний подросток. Он нарушил правила дорожного движения, въехал на большой скорости на территорию заправки и врезался в фуру.

Ольга Петрова

В октябре 2018 года при столкновении с автомобилем погибла мотоблогерша Ольга Петрова. Авария произошла на пересечении Рублёвки и Красногорского шоссе.

На своём мотоцикле девушка набрала слишком большую скорость и не успела затормозить, чтобы избежать столкновения с иномаркой. Авто шло на поворот, а мотоцикл прямо.

Девушка вела свой блог в "Инстаграме". На её страничку было подписано более 60 тысяч человек. Друзья и фолловеры Ольги называли её самой сексуальной и красивой байкершей.

Артём Болдырев

Жизнь 33-летнего блогера оборвалась в июне 2019 года. Артём Болдырев или Болт, как он называл себя в Интернете, летел на своём железном коне по подмосковной трассе М-4 "Дон". Он не справился с управлением и врезался в попутную машину. От полученных травм Артём скончался на месте.

Болдырев вёл свой канал на YouTube, снимал о мотоциклах и рассказывал о русских байкерах.

Анастасия Тропицель

Блогерша приобрела популярность в 14 лет благодаря самостоятельным путешествиям в юном возрасте. На неё было подписано более миллиона человек. Она мечтала отправиться в путешествие на Бали и в феврале 2020-го свою мечту осуществила.

Там Анастасия взяла уроки вождения на мотоцикле, а вскоре приобрела собственной байк, но водительские права так и не получила. Девушка не справилась с управлением и погибла на месте аварии. Ей было всего 18 лет.

Олеся Сацункевич

Ещё одна тревел-блогерша Олеся Сацункевич погибла на сказочном Бали. В августе 2019 года девушка также ехала на мотоцикле и угодила в аварию. Она получила сильную черепно-мозговую травму.

В больнице её состояние значительно ухудшилось, произошло кровоизлияние в мозг, после этого она впала в кому. Врачи боролись за её жизнь несколько дней, но безуспешно.

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