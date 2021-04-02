Смерть за видео: как подруга любовницы Тарзана стала жертвой чужих грехов

Весть об осеннем разладе в семье Тарзана Сергея Глушко и Наташи Королёвой прогремела на всю страну. В тот день, по словам певицы Миланы Миломановой, её подруга Анастасия Шульженко попросила её поехать с ней к артисту домой и сделать скрытую съёмку их интимных отношений. Позже выяснилось, что из семейной квартиры Глушко и Королёвой пропали драгоценности. Певицу Милу Нову обвиняют в краже, девушку уже задерживала полиция, а расследование этой истории всё ещё продолжается.

Видео © LIFE

Мила Нова, снявшая скандальное интимное видео с участием Сергея Тарзана Глушко и его любовницы Анастасии Шульженко, со слезами вспоминает вечер, который обернулся для неё самым неожиданным образом.

— В моей жизни всё было очень хорошо до того, как я решила помочь своей подруге, — рассказывает Мила Нова. — Настя попросила меня съездить в гости к Сергею, чтобы что-то снять. Она постоянно меня просила, и всегда и всё снималось на мой телефон, потому что у Насти всю жизнь были проблемы с деньгами.

По словам Милы Новы, её подруга Анастасия Шульженко планировала поехать вместе с певицей в Анголу. Там Мила довольно популярна как исполнительница.

Фото © Instagram/anastasiya.shulzhenko

— Она переспала со всем театром, и её оттуда погнали поганой метлой. Через две недели она предложила отдать видео с Сергеем, где они вдвоём стоят голые в ванной, — вспоминает Мила Нова. — Я сняла этот кусок и решила дальше не снимать, хотя Настя просила. Через две недели после этой съёмки я сказала ей, что готова забрать её в Анголу. Она призналась, что у неё нет денег, но есть видео с Тарзаном.

После визита Миланы и Анастасии в дом знаменитостей было возбуждено сразу два уголовных дела. Наташа Королёва заявила, что из её дома украли украшения стоимостью пять миллионов рублей, а запись утех мужа с Шульженко потребовала признать порнографией. Оба дела уже расследованы и переданы в прокуратуру.

Фото © Instagram/tarzan___official

— Меня намеренно развели. Предварительно эти сущности склеили меня, и я повёлся. Набором веществ они ввели меня в неадекватное состояние, — говорит Тарзан. — Эти две мошенницы попутно прихватили очень дорогие драгоценности из нашей квартиры. На них заведено уголовное дело, и они ответят по полной.

Певица Мила Нова, после того как сняла видео Шульженко с Тарзаном, отправилась за границу. Когда девушка вернулась в Россию из Португалии, в полиции ей объявили, что дело приостановлено. Но после этого на пороге дома певицы появились сотрудники уголовного розыска и закрыли девушку на двое суток.

— Моя жизнь разрушена. Я не хочу жить среди обмана. Если я не увижу справедливость или меня не услышат люди и Наташа с Сергеем, что не того человека топят, — говорит Мила Нова, — я выйду в окно с запиской, что в моей смерти — винить Королёву, Глушко и Настю Шульженко. Пусть они живут с этим всю жизнь.

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