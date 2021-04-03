В Роснедре раскрыли, на сколько лет России хватит нефти
Даже при самом оптимистичном сценарии — совсем ненадолго.
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Нефти в России при нынешнем уровне развития технологий хватит всего на 58 лет, причём часть её извлекать экономически невыгодно. Такие данные раскрыл глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв.
"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", — приводит слова Киселёва "Российская газета".
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Он уточнил, что при любых сценариях развития экономики страна будет обеспечена чёрным золотом ещё более 60 лет.
Китайский учёный раскрыл, когда на Земле исчезнет нефть. Он озвучил сроки, сопоставимые с указанными выше, и отметил жизненную необходимость перехода на альтернативные источники энергии.
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