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В России за сутки выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

От болезни вылечилось 8212 человек.

4 апреля 2021, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за минувшие сутки выявили 8817 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8212 человек, скончалось 357. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 580 894 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 204 081 человек. За весь период в России умерло 100 374 человека", — отмечается в сообщении штаба.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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