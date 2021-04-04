Поездка на тот свет: как лишённый прав водитель попал за руль каршеринга и устроил смертельное ДТП в Москве

Трагическая авария, произошедшая 3 апреля в Москве, в которой погибли два человека, оставила много вопросов. Как выяснилось, ранее судимый водитель, которого уже ловили на улице и за рулём пьяным, управлял каршеринговой машиной. Лайф разбирался, каким образом такое могло произойти.

Две сплошные

Днём 3 апреля на улице Орджоникидзе в Москве при столкновении Hyundai Sonata "Яндекс.Такси" и KIA Rio X-Line каршеринга "Яндекс.Драйв" погибли два человека. По предварительным данным, водитель последнего автомобиля на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в Hyundai. От удара водитель каршеринга и таксист, 60-летний Андрей Самойлов, погибли на месте.

Видео © Дептранс Москвы

Личность водителя KIA уже установлена. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний Павел Ногинов из Оренбурга. Погибший регулярно имел проблемы с законом: в 2012 году его уже лишали прав, а в январе 2021-го водительское удостоверение отобрали ещё раз. 20 месяцев лишения и штраф в 30 тысяч рублей он получил за отказ от медицинского освидетельствования (такое происходит, когда сотрудники ГИБДД хотят проверить водителя машины на управление в нетрезвом состоянии). Ногинов привлекался к ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Несмотря на это, он продолжил пользоваться каршерингом и всего через месяц после лишения получил новый штраф в пять тысяч рублей за парковку на месте для инвалидов.

Видео © LIFE SHOT

Судя по профилям Ногинова во ВК, он перебивался случайными заработками, поэтому был подписан на соответствующие паблики, также играл на тотализаторах. У мужчины есть долги, но не связанные с ипотекой. Сумма — почти 200 тысяч. У него есть брат Виталий, за которым также числятся долги: в 2015–2017 годах он занимался грузоперевозками, против него открыли 15 делопроизводств. В 2018-м Виталий уехал в Уфу и устроился прокладывать нефтепроводы в СГК-2.

Как водители без прав садятся за руль?

Фото © Агентство "Москва"

Каршеринг является одним из вариантов сесть за руль для людей, не имеющих прав или лишённых их. Чтобы не регистрироваться и не проходить проверку, они, например, покупают левый аккаунт через Интернет. Однако риск остаётся высоким — ездить по краденым данным получится до первой остановки сотрудниками ГИБДД или полиции.

О проблеме с подменой данных пользователей каршеринга в органах знают давно, поэтому в Москве (как и в других городах страны) эти авто регулярно останавливают для проверки. Если информация на правах и в аккаунте не совпадает, добро пожаловать на штраф-стоянку и в УВД до выяснения обстоятельств.

Второй путь — пользоваться каршерингом через свой аккаунт. Проблема заключается в том, что оператор не знает о том, что определённый водитель был лишён прав, поэтому надеется только на его законопослушание и здравомыслие. Юридически арендатор не может пользоваться сервисом, если был лишён прав, и он должен сообщить об этом оператору. "Яндекс.Драйв" прописал это в договоре на аренду автомобиля чёрным по белому.

Например, в пункте 4.4.2.7.1 договора указано, что арендатор не имеет права управлять машиной, если он "утратил право управления ТС", то есть был лишён прав. Сообщать об этом в "Яндекс.Драйв" водитель должен самостоятельно. Если этого не сделать, то пункт 7.19 договора "Яндекс.Драйва" обязывает арендатора выплатить компании штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото © LIFE SHOT

На каком основании управлял каршерингом погибший Павел Ногинов, пока не ясно. По одной из версий — нелегально. Он вылетел на встречную полосу и врезался в такси из-за погони — сотрудники ДПС планировали остановить машину "Яндекс. Драйва" для проверки, но вместо остановки водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Ещё одна небольшая особенность договора "Яндекс.Драйва" связана с ДТП. Каршеринг страхует здоровье и жизнь водителей и пассажиров по одной цене — 2 млн рублей. Но эту компенсацию не выплатят, если водитель был пьян, находился под действием сильнодействующего лекарства, умышленно разбил машину, проехал на красный свет, выехал на полосу встречного движения, скрылся с места ДТП, находился за рулём без прав или передал право управления водителю без удостоверения.

У погибшего в ДТП Ногинова могло быть настоящее комбо: пьяным за рулём его уже ловили, права управлять машиной он не имел, выехал на полосу встречного движения. Вероятно, Ногинов понимал, что за очередную поездку без прав он может отправиться за решётку, поэтому решил прибавить ходу и уйти от погони.

Нет контакта

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Когда суд лишает водителя прав, документ аннулируется и в базе МВД. Изымать его у водителя нет смысла, поскольку после первой же проверки на дороге водитель снова отправится в суд. "Лишенцы", по словам бывших сотрудников ГИБДД, даже после решения суда могут регистрироваться в приложениях каршерингов, поскольку для этого нужна лишь фотография водительского удостоверения, на которой будет виден стаж, фото водителя и отметки о категориях транспорта, которым может управлять потенциальный клиент.

Проверять подлинность удостоверений операторы каршеринга могут, но делать это нужно вручную на сайте ГИБДД.

Дать каршерингам доступ к онлайн-базам для проверки водителей МВД просили ещё три года назад. Сначала компании получили отказ — дескать, работать с персональными данными частным компаниям нельзя. Но позднее история сдвинулась с мёртвой точки и единую цифровую платформу по проверке водителей обещали запустить в начале 2021 года.

Одна из главных целей создания онлайн-базы — профилактика нарушений, с помощью которой "лишенцам" закроют доступ к транспорту. Но законопроект до сих пор находится в работе, и когда система заработает хотя бы в пилотном режиме, неизвестно.

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