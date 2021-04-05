В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

"Место уточним, прорабатываются разные варианты, не будем забегать вперёд. Думаю, что в ближайшее время объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и сообщим о месте проведения", — отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали.