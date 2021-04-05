Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

В ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ.

5 апреля 2021, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Место уточним, прорабатываются разные варианты, не будем забегать вперёд. Думаю, что в ближайшее время объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и сообщим о месте проведения", — отметил представитель Кремля.

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию 2020 года

вчера в 11:44

СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию, но в Кремле её пока не раскрывают

29 марта, 08:10
Life

Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял

сегодня в 09:26

В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида

сегодня в 09:20
Life

Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1