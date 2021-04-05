В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию
В ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Место уточним, прорабатываются разные варианты, не будем забегать вперёд. Думаю, что в ближайшее время объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и сообщим о месте проведения", — отметил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали.
Лента новостей
Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет
сегодня в 09:04
Расстрелявшего коллег экс-полицейского приговорили к 19 годам лишения свободы
сегодня в 08:57
Виновник смертельного ДТП в Москве арендовал авто в каршеринге со своего аккаунта, несмотря на отсутствие прав
сегодня в 08:41
Выбор редакции
Путин проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию 2020 года
СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию, но в Кремле её пока не раскрывают
Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял
В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида
Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе
Комментариев: 0