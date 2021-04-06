"Газпром нефть", "Яндекс" и JetBrains запускают бесплатную образовательную программу для студентов по робототехнике

Робототехника стремительно развивается, и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%. По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеет их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас