"Газпром нефть", "Яндекс" и JetBrains запускают бесплатную образовательную программу для студентов по робототехнике
В сентябре 2021 года в Computer Science Center откроется образовательная программа по робототехнике, разработанная экспертами "Газпром нефти", "Яндекса" и JetBrains. Её цель — обучение молодых профессионалов и вовлечение в индустрию студентов разных специальностей.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
За два года обучения на программе Computer Science Center студенты получат фундаментальные знания, навыки создания алгоритмов взаимодействия роботов и их программирования в различных сферах бизнеса, а также практику в реальных индустриальных проектах.
Новая программа поможет построить карьеру в сфере робототехники студентам и тем, кто хочет освоить востребованные технологические компетенции. Набор на программу уже начался, а заявки принимаются до 10 апреля на сайте Computer Science Center.
Робототехника стремительно развивается, и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%. По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеет их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас
Александр Паршиков, начальник отдела технологий роботизации и трёхмерной печати "Газпром нефти"
Скоро Computer Science Center исполнится 10 лет, и мы с момента его создания проводим курсы на самые современные и горячие темы в компьютерных науках и науках о данных. Робототехника — это прекрасный пример работы на стыке технологий, алгоритмов и физического мира. В "Яндексе" это направление представлено беспилотным транспортом и роверами, разработкой которых занимаются команды разных специалистов в сфере IT
Евгения Куликова, руководитель академических программ "Яндекса"
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