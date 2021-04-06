Вас достаёт звонками стоматология: мы сходили к назойливым спамерам

Эпидемия телефонного спама охватила всю Россию. Жителей страны от Владивостока до Санкт-Петербурга одолевают звонками с предложением почти бесплатных стоматологических услуг. В каких-то случаях рассказывают о несуществующей "государственной стоматологической программе", в каких-то просто предлагают рентгеновские снимки и ультразвуковую чистку зубов за копейки. Результатом такой стоматологической щедрости может стать долговая яма для тех, кто рискует воспользоваться этими услугами.

В самом центре Санкт-Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта и Дворцовой площади, находится стоматологическая клиника "Доктор Смайл". Стать клиентом этой клиники очень легко — если вы живёте в Петербурге, вам наверняка звонил "робот" с предложением практически бесплатных услуг по рентгену полости рта и чистке зубов за тысячу рублей. Помимо того что реклама медицинских услуг посредством обзвона без согласия клиентов незаконна в принципе, в этой клинике, как и в других стоматологических центрах, которые атакуют граждан России во Владивостоке, Краснодаре, Иркутске и других городах страны, вас ожидают и другие угрозы — зубы, может, и не потеряете, а вот должны останетесь.

Региональные СМИ практически ежемесячно публикуют новости о том, что очередной стоматологический центр приглашает практически бесплатно воспользоваться его услугами, однако за "бесплатным" предложением вам, скорее всего, предложат кредит, рассказав о несуществующих болезнях и необходимости немедленного лечения в рассрочку.

Согласившись на рекламное предложение, мы посетили клинику "Доктор Смайл", однако предоставлять услуги без паспорта в клинике отказались (формально требование паспорта законно, так как с его помощью клиника оформляет амбулаторную карту и выполняет функцию оператора персональных данных, гарантируя сохранение вашей информации и истории болезни в тайне). Впрочем, незаконно рекламируя свои услуги, сотрудники "Доктора Смайла" уже пошли на нарушение закона.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На выходе из клиники нашему журналисту удалось пообщаться с другой клиенткой стоматологов, которая и рассказала о схеме, придуманной для пациентов, привлечённых панорамным снимком двух челюстей и ультразвуковой чисткой зубов за одну тысячу рублей.

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После окончания процедуры стоматологи предложили Юлии услугу установки брекетов, однако, когда ту смутила цена предложения (300 тысяч рублей), её заверили, что это не проблема — и прямо в клинике ей помогут оформить рассрочку на дорогостоящее лечение с комфортной ежемесячной оплатой.

О том, как навязывают кредиты в стоматологических центрах, и о том, как опротестовать кредит в досудебном порядке, мы подробно рассказывали пару лет назад.

Кроме того, важно знать, что любая реклама, которую вы получаете через телефонный звонок, — незаконна, если вы не давали прямого согласия на рекламные звонки от конкретной клиники или медицинского центра.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В случае если вы регулярно получаете такие звонки, вам следует обратиться в региональное подразделение Федеральной антимонопольной службы, которая обяжет недобросовестных рекламодателей прекратить спам, а также может оштрафовать их на сумму от 30 тысяч рублей и выше. В зависимости от числа поступивших жалоб и количества правонарушений.

В частности, подобные штрафы получил стоматологический центр в Приморье, где суд и УФАС по Приморскому краю встали на сторону граждан и запретили распространение рекламы через звонки гражданам, руководствуясь частью 1 статьи 18 закона "О рекламе", согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

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