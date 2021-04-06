Игольчатый венец: как певица МакSим к 40 годам нашла своего ангела-хранителя и почему скрывает его

Слава, деньги, мужчины обрушивались на известную певицу и оставались позади. Кто нанёс ей главную рану, а кто помог осознать главное...

Развод, депрессия, разрушенное здоровье, измена, автокатастрофа, потеря ребёнка на позднем сроке и грех, из-за которого её до сих пор не допускают к причастию. Вот цена пронзительных песен, которые поёт и ещё долго будет петь поколение 2000-х. Что же стало с МакSим? С кем она сейчас и какой ценой даётся ей то, через что она так легко переступала на пике своей популярности.

Выход

МакSим — это тот самый случай, когда для публики артист — абсолютно искренний и настоящий, а в жизни не может найти себе места. С другой стороны, может, именно поэтому её песни так трогают сердца. Может, секрет её успеха именно в том, что жизнь всегда била её и заставляла искать выход. И если бы она его не находила, то давно бы погибла.

Я родилась с некоторыми особенностями — с шестым пальцем, у меня даже остался небольшой шрам. Мама, конечно, испугалась, но её тогда утешили: мол, ничего страшного, ну не сыграет она вам на пианино... Мне об этом сказали только в пять лет, и тогда я решила, что я закончу музыкальную школу и учиться буду именно в классе по фортепиано МакSим

В Москву!

С самой юности она беспрестанно писала стихи и музыку. Нет, она не тратила на это много времени, она этим жила. А вот на всё остальное времени уже выделялось по остаточному принципу. В Казани она оставаться не захотела — там практически не было профессиональных музыкальных студий. Было решено — в Москву! Она уехала в никуда. Не было жилья, денег, но зато была свобода. Нежная родительская забота осталась за спиной, а впереди были ночёвки на Казанском вокзале, игры в прятки с московскими полицейскими, "музыкантство" в переходах.

Давай — до свидания!

Её первой ступенью стал женатый мужчина, который был старше на 11 лет, — Андрей Шульц. Именно он отправил первые записи МакSим в студию, где на неё обратили внимание и пригласили на запись. "Трудный возраст" — это песня о нём.

Мы с ним встретились в процессе их расставания. Долгое время он не решался проявить ко мне знаки внимания. Но он очень оберегал меня, заботился, старался оградить от чего-то. Такое ощущение, что он хотел меня вырастить. В 16 лет я не была ребёнком. И сейчас я понимаю, что и тогда я не могла быть за (!) мужчиной. Я могу быть либо наравне, либо вести за собой МакSим

С Мариной Абросимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не случилось истории, когда она проснулась знаменитой. Она узнала, что популярна, когда вышла на сцену в Санкт-Петербурге, куда её пригласили, как она думала, по ошибке: "Однажды я неожиданно приехала на танцевальный фестиваль в Питер и увидела, что песню "Трудный возраст" поёт 15 тысяч человек вместе со мной".

Вечный лейтенант

Это был её первый шаг к славе. Человек, который помог ей, сразу же оказался не нужен. Марина окунулась в круговорот эстрадной жизни, большая часть которой проходила в студии. Первого мужа она нашла именно там. Алексей Луговцов был наглым звукорежиссёром, который отличался от остальных парней из окружения восходящей звезды. Он нарочито грубил ей, по сто раз заставлял перезаписывать дубли и вообще вёл себя так, будто ему было плевать, уволят его или нет. Это и зацепило певицу. В 2008 году они сыграли свадьбу на Бали, Марина была беременна. В марте 2009 года она родила девочку. Её назвали Сашей. Именно в этот момент судьба начала свой отыгрыш.

— Тогда я не знала, сколько зарабатываю. У меня не было своего дома — всё время в гостиницах или в гостях. Просто однажды кто-то из нашей компании сказал мне, что я могу себе позволить элитное жильё в Москве. И, когда я купила квартиру, мне захотелось что-то строить, отдавать. Я не понимала, что это природа, и стала создавать такой красивый старт для мальчика. Мне казалось, что для него будет стимулом возможность одеваться в дорогих магазинах, ездить на хороших автомобилях. Я думала, он будет развивать свой внутренний потенциал. Это была моя большая ошибка. Не из каждого лейтенанта вырастет генерал, — рассказывает певица.

Причинить добро

Говоря это сегодня, она будто посыпает голову пеплом, но чувствуется, что искренне она не раскаивается. Она, что называется, причинила добро своему мужу, создав для него условия, в которых он начал деградировать. Нет, сам он ни в коем случае не белый и пушистый, но и вина здесь как минимум обоюдная. Когда родилась их дочь, Марина увидела, что у Алексея опускаются руки. Она старалась его подтолкнуть, предлагала пойти учиться, а он предлагал ей вместо этого купить другой автомобиль или завод, которым он будет руководить.

Быть заботливым отцом — не в его характере. Потом он связался с какой-то странной компанией, его стали видеть в неадекватном состоянии, причём это был не алкоголь. Он обвинил меня в том, что я из масонского общества... Были моменты, когда он звонил и в неадекватном состоянии говорил мне, что забирает нашего годовалого ребёнка и везёт его в другой город на мотоцикле. И мне приходилось при этом выходить на сцену и отыгрывать живой двухчасовой концерт в таком состоянии... МакSим

Мало половин

Венчание не укрепило этот союз, потому что союза к этому моменту уже и не было. Она уже уверовала в то, что самодостаточна и сильна, не оставив ему выбора. Когда-то она полюбила его за необузданность и ярость, но, поняв, что ей теперь нужно что-то другое, перевоспитывать супруга не стала. А зачем? Ведь ещё вся жизнь впереди, да с её-то возможностями. Луговцов виноват не меньше: когда-то он целенаправленно пользовался всеми благами жизни рядом с Мариной и не развивался, думая, что всё это он заслужил сам. А когда жена от него отвернулась, у него из-под ног ушла почва.

Коса на камень

Так МакSим сделала ещё один шаг через мужчину. Конечно, развод добавил ей самоуверенности, но это уже была гордость. Сильной женщине нужен был сильный мужчина. Тогда она и нарвалась на бизнесмена Андрея Петрова. Именно нарвалась. Приструнить этого мужчину она уже не могла — он был абсолютно независим от неё. Он стал отцом ещё одного её ребенка, но ушёл к другой в тот момент, когда она была беременна. Дальше была депрессия, у неё пропало молоко, и она не смогла выкормить вторую дочь — малышка росла на искусственном питании. Петров не бросал дочь, да и со старшей девочкой поддерживал тёплые отношения и заботился. Это было поведение сильного мужчины, который жёстко отделял детей от их матери. Марине пришлось смирять свою гордыню. Но она не смогла сделать это без последствий.

Ангел-хранитель

В тот момент МакSим впала в глубокую депрессию. Она сильно похудела и весила уже 39 кг, отказываясь признавать, что у неё серьёзные проблемы. Загнать себя ей не дали, рядом оказался человек, который на самом деле никуда не уходил. Его имя она не афиширует, но признаётся, что он всегда был в её окружении, а она не воспринимала его всерьёз.

Я его недооценивала, не воспринимала его всерьёз, относилась к нему пренебрежительно. Когда он говорил: "Выходи за меня замуж", — я смеялась ему в лицо. И вот песня "Дура" — это как раз-таки о нём. Что бы ни происходило, он всегда будет рядом. А в клипе снялся Лёша... Нам просто не нужны лишние сплетни, домыслы. Мы не хотим, чтобы нас поймали папарацци МакSим

Падение

Её младшей дочери было два года, когда Марина забеременела в третий раз. Но организм в тот момент был изношен, и она не смогла выносить этого ребёнка. Тогда она поняла, что не может смотреть на чужих детей. В голове она всё время представляла, каким мог бы быть этот ребёнок. К тому времени у певицы была своя школа искусств, которая требовала развития, но сил заниматься этим не было. В итоге бизнес пришлось закрыть. Тогда же она попала в аварию. У такси, на котором Марина добиралась до аэропорта, отвалилось колесо, и МакSим получила не тяжёлые, но очень неудачные травмы. Её стали мучить жуткие головные боли. Утешение она стала находить на дне бутылки.

Тогда я познакомилась с алкоголем. Мой организм не привык к такого рода испытаниям, и я дважды в таком состоянии побывала в реанимации. Там за одну ночь я увидела, как умирают люди. Из всех, кто был со мной в палате, никто не дожил до утра. Кроме меня... МакSим

Возвращение

Фото © instagram / maksimartist

Помогла профессиональная реабилитация. Тот самый таинственный рыцарь увёз Марину в изолированное место, где она находилась под охраной. Правильное питание, психологи, спорт и исповеди у батюшки помогли ей восстановиться и вернуться к жизни. Только вот нормальная жизнь в её понимании — это жизнь на сцене. Сейчас она усиленно возвращается к своей форме — диеты, интервью, новые песни. Рядом с ней мужчина, которым она действительно дорожит, но у неё всё ещё остались незакрытые двери, о которых она не может говорить даже в песнях.

— Дело в том, что меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своём грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нём не могу... Бог всегда открывает перед тобой двери, и у тебя всегда есть путь, который ты можешь выбрать. Либо остаться за закрытой дверью, либо пойти за ним, — объясняет МакSим.

Сила — в слабости

МакSим всегда считала себя сильной. Даже сейчас, когда она говорит о том, через что ей пришлось пройти, чувствуется этот максимализм: "Я со всем справлюсь", "я всем докажу", "я всегда добиваюсь своего" и так далее. Но в песнях она совсем другая. Ранимая, чувственная, искренняя, будто без кожи. Где она настоящая?.. Она и сама не знает. Ей почти 40, и кажется, что образ независимой женщины исчерпал себя. Она будто внушает себе, что всегда была сильнее своих мужчин, и ей кажется, что это правильная позиция. Возможно. А возможно, что сильным мужчинам как раз не нужны сильные женщины.

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