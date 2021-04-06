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Игольчатый венец: как певица МакSим к 40 годам нашла своего ангела-хранителя и почему скрывает его

6 апреля 2021, 21:40

Фото © VK / МакSим | Певица Максим

<p>Фото ©<a href="https://vk.com/maksimsinger" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK / МакSим | Певица Максим</a></p>

Слава, деньги, мужчины обрушивались на известную певицу и оставались позади. Кто нанёс ей главную рану, а кто помог осознать главное...

Развод, депрессия, разрушенное здоровье, измена, автокатастрофа, потеря ребёнка на позднем сроке и грех, из-за которого её до сих пор не допускают к причастию. Вот цена пронзительных песен, которые поёт и ещё долго будет петь поколение 2000-х. Что же стало с МакSим? С кем она сейчас и какой ценой даётся ей то, через что она так легко переступала на пике своей популярности.

Выход

© YouTube

© YouTube

МакSим — это тот самый случай, когда для публики артист — абсолютно искренний и настоящий, а в жизни не может найти себе места. С другой стороны, может, именно поэтому её песни так трогают сердца. Может, секрет её успеха именно в том, что жизнь всегда била её и заставляла искать выход. И если бы она его не находила, то давно бы погибла.

Я родилась с некоторыми особенностями — с шестым пальцем, у меня даже остался небольшой шрам. Мама, конечно, испугалась, но её тогда утешили: мол, ничего страшного, ну не сыграет она вам на пианино... Мне об этом сказали только в пять лет, и тогда я решила, что я закончу музыкальную школу и учиться буду именно в классе по фортепиано

МакSим

В Москву!

© YouTube

© YouTube

С самой юности она беспрестанно писала стихи и музыку. Нет, она не тратила на это много времени, она этим жила. А вот на всё остальное времени уже выделялось по остаточному принципу. В Казани она оставаться не захотела — там практически не было профессиональных музыкальных студий. Было решено — в Москву! Она уехала в никуда. Не было жилья, денег, но зато была свобода. Нежная родительская забота осталась за спиной, а впереди были ночёвки на Казанском вокзале, игры в прятки с московскими полицейскими, "музыкантство" в переходах.

Давай до свидания!

© YouTube

© YouTube

Её первой ступенью стал женатый мужчина, который был старше на 11 лет, — Андрей Шульц. Именно он отправил первые записи МакSим в студию, где на неё обратили внимание и пригласили на запись. "Трудный возраст" — это песня о нём.

Мы с ним встретились в процессе их расставания. Долгое время он не решался проявить ко мне знаки внимания. Но он очень оберегал меня, заботился, старался оградить от чего-то. Такое ощущение, что он хотел меня вырастить. В 16 лет я не была ребёнком. И сейчас я понимаю, что и тогда я не могла быть за (!) мужчиной. Я могу быть либо наравне, либо вести за собой

МакSим

С Мариной Абросимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не случилось истории, когда она проснулась знаменитой. Она узнала, что популярна, когда вышла на сцену в Санкт-Петербурге, куда её пригласили, как она думала, по ошибке: "Однажды я неожиданно приехала на танцевальный фестиваль в Питер и увидела, что песню "Трудный возраст" поёт 15 тысяч человек вместе со мной".

Вечный лейтенант

© YouTube

© YouTube

Это был её первый шаг к славе. Человек, который помог ей, сразу же оказался не нужен. Марина окунулась в круговорот эстрадной жизни, большая часть которой проходила в студии. Первого мужа она нашла именно там. Алексей Луговцов был наглым звукорежиссёром, который отличался от остальных парней из окружения восходящей звезды. Он нарочито грубил ей, по сто раз заставлял перезаписывать дубли и вообще вёл себя так, будто ему было плевать, уволят его или нет. Это и зацепило певицу. В 2008 году они сыграли свадьбу на Бали, Марина была беременна. В марте 2009 года она родила девочку. Её назвали Сашей. Именно в этот момент судьба начала свой отыгрыш.

Тогда я не знала, сколько зарабатываю. У меня не было своего дома — всё время в гостиницах или в гостях. Просто однажды кто-то из нашей компании сказал мне, что я могу себе позволить элитное жильё в Москве. И, когда я купила квартиру, мне захотелось что-то строить, отдавать. Я не понимала, что это природа, и стала создавать такой красивый старт для мальчика. Мне казалось, что для него будет стимулом возможность одеваться в дорогих магазинах, ездить на хороших автомобилях. Я думала, он будет развивать свой внутренний потенциал. Это была моя большая ошибка. Не из каждого лейтенанта вырастет генерал, — рассказывает певица.

Причинить добро

© YouTube

© YouTube

Говоря это сегодня, она будто посыпает голову пеплом, но чувствуется, что искренне она не раскаивается. Она, что называется, причинила добро своему мужу, создав для него условия, в которых он начал деградировать. Нет, сам он ни в коем случае не белый и пушистый, но и вина здесь как минимум обоюдная. Когда родилась их дочь, Марина увидела, что у Алексея опускаются руки. Она старалась его подтолкнуть, предлагала пойти учиться, а он предлагал ей вместо этого купить другой автомобиль или завод, которым он будет руководить.

Быть заботливым отцом — не в его характере. Потом он связался с какой-то странной компанией, его стали видеть в неадекватном состоянии, причём это был не алкоголь. Он обвинил меня в том, что я из масонского общества... Были моменты, когда он звонил и в неадекватном состоянии говорил мне, что забирает нашего годовалого ребёнка и везёт его в другой город на мотоцикле. И мне приходилось при этом выходить на сцену и отыгрывать живой двухчасовой концерт в таком состоянии...

МакSим

Мало половин

© YouTube

© YouTube

Венчание не укрепило этот союз, потому что союза к этому моменту уже и не было. Она уже уверовала в то, что самодостаточна и сильна, не оставив ему выбора. Когда-то она полюбила его за необузданность и ярость, но, поняв, что ей теперь нужно что-то другое, перевоспитывать супруга не стала. А зачем? Ведь ещё вся жизнь впереди, да с её-то возможностями. Луговцов виноват не меньше: когда-то он целенаправленно пользовался всеми благами жизни рядом с Мариной и не развивался, думая, что всё это он заслужил сам. А когда жена от него отвернулась, у него из-под ног ушла почва.

Коса на камень

© YouTube

© YouTube

Так МакSим сделала ещё один шаг через мужчину. Конечно, развод добавил ей самоуверенности, но это уже была гордость. Сильной женщине нужен был сильный мужчина. Тогда она и нарвалась на бизнесмена Андрея Петрова. Именно нарвалась. Приструнить этого мужчину она уже не могла — он был абсолютно независим от неё. Он стал отцом ещё одного её ребенка, но ушёл к другой в тот момент, когда она была беременна. Дальше была депрессия, у неё пропало молоко, и она не смогла выкормить вторую дочь — малышка росла на искусственном питании. Петров не бросал дочь, да и со старшей девочкой поддерживал тёплые отношения и заботился. Это было поведение сильного мужчины, который жёстко отделял детей от их матери. Марине пришлось смирять свою гордыню. Но она не смогла сделать это без последствий.

Ангел-хранитель

© Instagram

© Instagram

В тот момент МакSим впала в глубокую депрессию. Она сильно похудела и весила уже 39 кг, отказываясь признавать, что у неё серьёзные проблемы. Загнать себя ей не дали, рядом оказался человек, который на самом деле никуда не уходил. Его имя она не афиширует, но признаётся, что он всегда был в её окружении, а она не воспринимала его всерьёз.

Я его недооценивала, не воспринимала его всерьёз, относилась к нему пренебрежительно. Когда он говорил: "Выходи за меня замуж", — я смеялась ему в лицо. И вот песня "Дура" — это как раз-таки о нём. Что бы ни происходило, он всегда будет рядом. А в клипе снялся Лёша... Нам просто не нужны лишние сплетни, домыслы. Мы не хотим, чтобы нас поймали папарацци

МакSим

Падение

© YouTube

© YouTube

Её младшей дочери было два года, когда Марина забеременела в третий раз. Но организм в тот момент был изношен, и она не смогла выносить этого ребёнка. Тогда она поняла, что не может смотреть на чужих детей. В голове она всё время представляла, каким мог бы быть этот ребёнок. К тому времени у певицы была своя школа искусств, которая требовала развития, но сил заниматься этим не было. В итоге бизнес пришлось закрыть. Тогда же она попала в аварию. У такси, на котором Марина добиралась до аэропорта, отвалилось колесо, и МакSим получила не тяжёлые, но очень неудачные травмы. Её стали мучить жуткие головные боли. Утешение она стала находить на дне бутылки.

Тогда я познакомилась с алкоголем. Мой организм не привык к такого рода испытаниям, и я дважды в таком состоянии побывала в реанимации. Там за одну ночь я увидела, как умирают люди. Из всех, кто был со мной в палате, никто не дожил до утра. Кроме меня...

МакSим

Возвращение

Фото © instagram / maksimartist

Фото © instagram / maksimartist

Помогла профессиональная реабилитация. Тот самый таинственный рыцарь увёз Марину в изолированное место, где она находилась под охраной. Правильное питание, психологи, спорт и исповеди у батюшки помогли ей восстановиться и вернуться к жизни. Только вот нормальная жизнь в её понимании — это жизнь на сцене. Сейчас она усиленно возвращается к своей форме — диеты, интервью, новые песни. Рядом с ней мужчина, которым она действительно дорожит, но у неё всё ещё остались незакрытые двери, о которых она не может говорить даже в песнях.

Дело в том, что меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своём грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нём не могу... Бог всегда открывает перед тобой двери, и у тебя всегда есть путь, который ты можешь выбрать. Либо остаться за закрытой дверью, либо пойти за ним, — объясняет МакSим.

Сила в слабости

МакSим всегда считала себя сильной. Даже сейчас, когда она говорит о том, через что ей пришлось пройти, чувствуется этот максимализм: "Я со всем справлюсь", "я всем докажу", "я всегда добиваюсь своего" и так далее. Но в песнях она совсем другая. Ранимая, чувственная, искренняя, будто без кожи. Где она настоящая?.. Она и сама не знает. Ей почти 40, и кажется, что образ независимой женщины исчерпал себя. Она будто внушает себе, что всегда была сильнее своих мужчин, и ей кажется, что это правильная позиция. Возможно. А возможно, что сильным мужчинам как раз не нужны сильные женщины.

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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