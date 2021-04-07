Рамис Япаров: Блогеры в Госдуме станут голосом протеста

Рамиc Япаров — популярный Instagram- и YouTube-блогер — о том, как его поколение выживало в лихие 90-е, почему те, кому ещё нет и 40 лет, всё чаще идут в политику и каких перемен они хотят добиться.

До выборов в Государственную думу остаётся меньше полугода. На этот раз палитру знакомых всем кандидатов и партий разбавят новые лица. С одним из них — Рамисом Япаровым — Лайф пообщался в офисе партии "Новые люди", от которой 37-летний блогер, имеющий более 3 млн подписчиков, идёт на выборы.

— В соцсетях выросли тысячи миллионеров и новых бизнесов. Расскажи, как ты добился успеха?

— Начну от Адама. Моих предков из Калуги отправили после окончания вуза помогать новым районам Таджикистана, где я и родился в 1984 году, в городе Душанбе. Когда мне исполнилось шесть лет, развалился Союз, началась война. Мы как беженцы уехали оттуда в Россию, в Набережные Челны, где у нас жили родственники. Папа хотел устроиться на работу, договорился о встрече. Но накануне его отравили в номере отеля. По официальной версии, он якобы выпил бутылку водки, хотя никогда раньше не употреблял в таких количествах, да ещё и накануне собеседования. Мутная история. Но факт в том, что 33-летняя мама осталась с первоклассником на руках, без работы и без жилья. Вспомните ещё, какие были времена. Моя тётя помогла устроиться маме уборщицей на КамАЗ, нам выделили социальное жильё. Потом мы получили однушку в "29-м комплексе" Набережных Челнов — одного из самых криминальных городов России на тот момент. Кстати, "29-й комплекс" — название местной ОПГ, с которой считались по всей стране. Я рос рядом с ними. Выжил благодаря своему увлечению рэпом. Хотя за свои широкие штаны и проколотое ухо регулярно получал. Как-то братки меня позвали за школу и посадили в машину к бандиту. Все знали, чья это тачка. Неожиданно он похлопал меня по плечу и попросил достать ему редкие кассеты с записями рэпа. Так у меня появилась крыша.

Фото © "Новые люди"

— Это явно путь не к успеху, а к выживанию. Как ты сумел выбраться из 90-х, не став наркоманом или бандитом?

— Меня всегда интересовали компьютеры. Тётя мне подарила самый простенький 386-й, я прокачал его в итоге до первого Pentium. Стали в Челнах с другом собирать первые в городе компы, появился небольшой заработок. Поэтому после окончания школы появилась идея поступить в Казанский государственный технический университет на кафедру компьютерных систем и информационной безопасности. Мама крутила у виска, ведь я далеко не был отличником. Решили взять Казань приступом. Тогда с другом Лёхой за пару месяцев до вступительных экзаменов приехали в столицу Татарстана, переночевали на вокзале, потом уже нашли убитую однушку. Чтобы оплачивать подготовительные курсы и съёмное жильё, подрабатывали ремонтом компьютеров. В итоге поступили.

— Как ты стал блогером?

— Я очень хотел переехать в Москву и добиться успеха. Все вокруг говорили, что у меня не получится и я скоро вернусь обратно. В целом прогнозы в первое время оправдывались. Пришлось во второй раз в жизни ночевать на Казанском вокзале, но уже в Москве. Тут одной ночью не обошлось, пока не нашли работу, жили с другом в зале ожидания. Принимали с утра душ за 100 рублей и шли расклеивать объявления, где предлагали услуги компьютерного мастера. Через несколько месяцев из этого даже получился неплохой бизнес, но хозяин, которому мы его создали буквально за еду и проживание, не захотел расширять его. Мы в знак протеста ушли. Потом опять ночевали на улице, но нам снова подфартило: зашли в первый попавшийся офис на Арбате, и нас взяли сисадминами. Работали с разными компаниями, в том числе с медийными. И в 23 года один из клиентов неожиданно пригласил меня раскручивать в сети радио Energy. Тогда, в нулевые, ещё мало кто знал, как нужно это делать правильно. Почти 10 лет проработал в радиохолдинге и дослужился до директора департамента. А потом от известного рекламного агентства мне поступило предложение заняться раскруткой блогеров. Получается, это был мой третий вызов в жизни. Переезд в Казань — учёба, потом Москва — работа на радио.

Фото © "Новые люди"

— То есть ты вначале помогал блогерам?

— Да, мы увеличивали аудиторию — к примеру, с трёх миллионов до десяти. Меня пригласили сняться в одном из социальных роликов. Стоило выложить видео в свой инстаграм — и количество подписчиков у меня выросло за два дня на 140 тыс. Так я стал сапожником с сапогами. Раньше раскручивал других, а потом и сам стал блогером.

— Что такое социальный блогинг?

— Я понимал, что в моём возрасте нужно снимать ролики на серьёзные темы. Вижу, что в Сети очень много развлекательного шлака. После первых роликов мне стало приходить много комментариев, что я заставляю задуматься людей о том, что действительно важно. Поэтому я и продолжил работать в этом формате, хотя он далеко и не самый популярный. Зато я могу разговаривать с аудиторией. Социальный блогинг — это диалог на темы, которые волнуют всех.

— По этой причине ты решил стать депутатом и поставил себе четвёртую ступеньку в жизни?

— Вокруг тебя должны быть команда и ресурс. У нас всё сделано для того, что без бумажки ты никто. Изменить страну на законодательном уровне можно, только обладая правами. В России сейчас много людей, которых не устраивает нынешнее положение дел, но никого из них нет в парламенте. И блогеры в Госдуме станут голосом протеста.

— Что ты сам хочешь поменять?

— Мне кажется, что наша система среднего образования безнадёжно устарела. По сути, детям дают общие знания, не хватает практики. Школьники не готовы к принятию решений. Нужно, чтобы после девятого класса ребята получали прикладные навыки. К примеру, факультативно устраивать уроки по IT, финансовой, юридической грамотности, информационной безопасности в Сети и так далее. Также я выступаю против всяческих блокировок в социальных сетях. Как известно, запретный плод сладок. И этим ничего не добьёшься, нужна разработка адекватного закона. Также я буду бороться за права блогеров. Там есть две проблемы — государство не понимает, как работать с блогерами, а последние не понимают, как взаимодействовать с чиновниками. Но у меня ещё более десятка инициатив, которые касаются непосредственно прав моих избирателей. Например, очень остро стоит вопрос реновации. Людей не спрашивают, что построят на месте снесённых пятиэтажек и в каких условиях они будут жить потом. К примеру, у москвичей, где сейчас активно реализуется программа, по факту поинтересовались всего один раз, устроив референдум о включении их домов в реновацию. Почему не обсуждают с жителями и не устраивают голосование по плану застройки? При этом в России насчитывается 10,5 млн кв. м аварийного жилья. И опыт Москвы в последующем будет масштабирован на всю страну.

— А почему партия "Новые люди"?

— Мне близки люди, которые без бюджетных денег сами достигают успеха. Пример компании Faberlic говорит о том, что в России умеют делать бизнес, создавать новые рабочие места. Единственная российская компания, которая уже 14 лет входит в топ-100 парфюмерно-косметических фирм мира. Её основатель Алексей Нечаев год назад основал партию "Новые люди", которая уже добилась определённых успехов в регионах. Сейчас они собираются принять участие в выборах в Госдуму. Партия против запретов, цензуры, давления на граждан. Не секрет, у нас власти сейчас настроены на закручивание гаек, хотят ограничить соцсети. А "Новые люди", которые сделали себя сами, будут противостоять этому в Госдуме. Мне кажется, что это именно те ребята, которые идут в парламент не ради власти, а для того, чтобы добиться позитивных перемен для людей.

Справка Дата рождения: 21 июня 1984 года Место рождения: Республика Таджикистан, г. Душанбе Образование: Казанский государственный технологический университет (КГТУ) Семейное положение: женат, трое детей

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