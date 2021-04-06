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Стало известно, когда в Москве отключат отопление

Решение будет принято, когда в течение пяти дней среднесуточная температура в городе будет выше отметки в восемь градусов.

6 апреля 2021, 21:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отопительный сезон в Москве продлится до мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в интервью "Российской газете".

"Традиционно, в мае. Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше восьми градусов", сказал Бирюков.

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Заммэра напомнил, что в прошлом году горячую воду отключили только в июле, так как действовал режим самоизоляции. Из-за пандемии в прошлом году городские службы работали в авральном режиме — для проведения профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях было меньше двух месяцев. В этом году работы будут проводиться по графику. Бирюков заключил, что уже к 1 сентября столица будет готова к новому отопительному сезону.

Ранее Лайф писал о том, что названа сумма, которую россияне задолжали за ЖКУ.

Авторы
Юлия Коновалова

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