Стало известно, когда в Москве отключат отопление

Заммэра напомнил, что в прошлом году горячую воду отключили только в июле, так как действовал режим самоизоляции. Из-за пандемии в прошлом году городские службы работали в авральном режиме — для проведения профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях было меньше двух месяцев. В этом году работы будут проводиться по графику. Бирюков заключил, что уже к 1 сентября столица будет готова к новому отопительному сезону.