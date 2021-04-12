Масонские знаки, неизвестный архитектор и воинственный святой: тайны Можайского кремля

Над территорией древней крепости вот уже две сотни лет возвышается православный храм, украшенный звёздами Давида и больше похожий на католический.

Что это за место

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Холм, на котором стоит этот собор, образовался восемь-девять тысяч лет назад. Как установили учёные — в результате оползня. В начале второго тысячелетия нашей эры в этих местах жили племена финнов и балтов. По основной версии, это и были знаменитые вятичи. Они жили в лесах, категорически отказывались принимать христианство, им не нужны были ни города, ни крепости. И к ним чрезвычайно опасно было соваться. Эти места было принято обходить стороной. И никто с ними не хотел связываться, пока не умер в 1054 году Ярослав Мудрый и не начали его многочисленные потомки войну за киевский престол и свои княжеские территории.

Внуку Ярослава — Владимиру Мономаху — было 14 лет, когда он впервые повёл войска "сквозе вятичи" — покорять местные дикие племена.

Знаменитый Любечский съезд князей 1097 года в целом остановил жестокие распри, но не определил принадлежность Смоленского и Ростово-Суздальского княжеств, хотя там уже правили сыновья Мономаха. А Черниговская земля и вовсе досталась соперникам Святославичам и оказалась эдаким анклавом между территориями князя Владимира. Теперь из Смоленска в Суздаль — только через дремучий лес. А там весьма непростого характера народ обитает. Поэтому Мономах на этот раз решил не идти к ним с оружием: ему удалось с ними договориться. Мол, мы вас не трогаем, но нам надо символически обозначить, что это наша земля. И обозначили: соорудили на холме небольшую крепость из брёвен и глины, а рядом построили православную церковь, тоже деревянную. А к началу XV века на её месте поставили каменную — в традициях исконно русского зодчества. Это церковь Петра и Павла. Правда, в 1844 году она обрушилась, и вместо неё ещё раз построили новую. И тем не менее она называется Старо-Никольской. А Ново-Никольская — это та, что на холме. Псевдоготическая.

Что было до неё

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Сначала на Соборной горе (это и есть холм) была деревянная крепость, а потом полноценный каменно-кирпичный кремль с двумя воротами и пятью башнями. На одной из них стояли часы с боем. Их механизм сейчас лежит где-то в запасниках в Бородинском музее. Кстати, отсюда всего 12 километров от места знаменитого сражения. А на Никольских воротах — прямо на них — стояла церковь. Она так и называлась: надвратный храм.

Так вот, мощный кремль воздвигли в первой половине XVII века для защиты от поляков. Здесь стоял гарнизон самого Дмитрия Пожарского. А в 1686 году с Речью Посполитой заключили "вечный мир" и крепость стала не нужна. За ней никто не следил, а пожар в середине XVIII века окончательно привёл Можайский кремль в упадок. К концу века ветхие постройки просто грозили внезапным обрушением. В 1802 году крепость начали разбирать, а кирпичи Никольских ворот и надвратного храма пошли на строительство нового собора.

Кто архитектор Ново-Никольского собора

По основной версии, автором проекта был ученик знаменитого Матвея Казакова — московский архитектор Алексей Бакарев. Во всяком случае, так сказано в "Московской энциклопедии". Историк и филолог Андрей Ранчин в одной из своих работ писал, что Воздвиженский (надвратный) храм перестроен в 1802–1812 годах, "возможно, архитектором А.Н. Бакаревым". Надо сказать, мы ему обязаны "перестройкой" многих самых известных зданий: например, Никольской башни Московского Кремля, колокольни Ивана Великого и Большого Кремлёвского дворца.

Если это действительно был он, это многое объясняет. Дело в том, что в его времена вошла в моду так называемая неоготика, или "ложная готика", или "русская готика". Это исключительно российское явление: активные заимствования из западной архитектуры и в то же время попытка сделать её гармоничной на взгляд русского человека. И наставник Бакарева Матвей Казаков, как и его не менее прославленный коллега Василий Баженов, был большим поклонником этого стиля. Как известно, именно они создали для Екатерины Великой и её сына Павла Петровича Царицынский дворец. Интересно, что императрица осталась этой работой крайне недовольна. И историки подозревают, что ей не понравился именно стиль: якобы она усмотрела в этом повторении за Европой угрозу распространения европейских революционных идей.

В то же время можайский краевед, историк-любитель Владимир Куковенко рассказал, что посвятил Новоникольскому храму целое расследование, но так и не смог доподлинно установить личность автора проекта. Зато узнал многое другое.

Что не так с этим собором

Помимо, собственно, нетипичного для наших краёв облика здания, пожалуй, в глаза сразу бросаются шестиконечные звёзды на фронтоне, то есть в верхней части фасада. Эти символы известны как звёзды Давида. На иврите они называются "Маген Давид" — это значит "щит Давида". Есть предположение, что звезда эта представляет собой два наложенных друг на друга равносторонних треугольника, а именно — треугольными были щиты воинов Давида — легендарного царя, который победил громилу-филистимлянина Голиафа, завоевал Иерусалим и объединил раздроблённый Израиль. Кстати, треугольные формы прослеживаются и в других элементах отделки здания.

Так вот, широко известно, что эту символику очень ценили масоны, или, если полностью, франкмасоны, от французского franc-maçon — "вольный каменщик".

Но это ещё не всё. Выше названный краевед ради интереса измерил храм и обнаружил шокирующую закономерность. Он переводил метры и сантиметры в старинные сажени, аршины, а также в дюймы — и был потрясён: по его словам, в этих единицах изменения во многих случаях так или иначе получается сочетание трёх шестёрок.

Кто такие масоны

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Это общество изначально было заявлено как некая свободная строительная артель. Считается, что его идеология зародилась в Средние века, когда строители возводили здания десятилетиями и постепенно становились тесной компанией со своими особыми правилами, ритуалами. У каждой масонской ложи был свой церемониал, но имелись общепринятые символы. Главные из них — это циркуль и наугольник, они означали призыв выверять свои действия и ограничивать желания. Не меньшее значение придавали и другим строительным инструментам: уровню ("равенство"), отвесу ("стремление к совершенству"), мастерку ("братство"). Масоны с особым благоговением относились к образу ветхозаветного Хирама, архитектора знаменитого Храма Соломона. По легенде, его убили рабочие, потому что он так и не выдал им тайный пароль, который знали только мастера и который они называли, когда приходили за зарплатой.

Треугольник у масонов часто встречается с глазом внутри — это "всевидящее око" провидения.

Тайна Николы Можайского

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Масонские знаки — уже не первая можайская загадка. Ещё более густым мраком покрыта история этой деревянной скульптуры. Она изображает Николая Чудотворца с оружием в руках. Существует предание, что именно так однажды святой Николай явился жителям Можайска во время одного из вражеских набегов: в правой руке — поднятый клинком вверх меч, в левой — уменьшенная "модель" города с крепостными стенами. И враги в ужасе сбежали.

Увековечивший эту историю образ сам стал городской легендой. С 1930-х годов и до сих пор деревянный Никола Можайский — экспонат Третьяковской галереи. Но до этого он столетиями украшал и освящал территорию Можайского кремля. По мнению реставраторов, скульптуру изрядно обливало дождями и обдувало ветром, так что, вероятно, на какое-то время она была установлена над аркой ворот — тех самых, которые были до "неоготики". Датируют Николу Можайского примерно XIV веком, то есть теми временами, когда построили каменный Старо-Никольский собор. Но, кто автор, неизвестно, и даже версий нет. Единственное, что могут сказать профессиональные искусствоведы: работа имеет сходства с произведениями сербского искусства. Известно, что в XIII–XIV вв. Митрополитом Киевским и всея Руси был уроженец Волыни, эта область располагалась на территории нынешней Польши, Украины, Белоруссии. А в конце XIV века Русскую Церковь возглавил Киприан, бывший митрополит Малой Руси и Литвы, который родился в Болгарии. Есть мнение, что эти факты могли сыграть какую-то роль. Кстати, Киприан знал самого преподобного Сергия Радонежского, и историки ведут довольно горячий спор о том, кто из них двоих благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

А ещё Никола Можайский — персонаж сказки о Садко: именно святой Микола Можайский подсказывает главному герою, как выбраться из подводного царства. Надо сказать, Николай Чудотворец прославился в том числе и как спаситель утопающих.

В общем, из всех российских кремлей — а их порядка семидесяти — Можайский считают самым таинственным. Вот например: по некоторым данным, деревянный образ не выносили к Бородинскому полю во время знаменитого сражения 1812 года. А то, что Александр I не пожелал посетить Ново-Никольский собор, когда был в Можайске в 1818 году, — известный факт.

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