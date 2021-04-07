Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Разрушу твой имидж": Экс-баскетболиста "Енисея" обвинили в жестоком избиении невесты

Пострадавшая опубликовала у себя в социальной сети фото и видео с синяками, которые ей нанёс баскетболист Дариус Морис, ранее выступавший в России.

7 апреля 2021, 11:20

Фото © Instagram / d1mo

Невеста экс-баскетболиста красноярского "Енисея" Дариуса Морриса обвинила его в жестоком избиении. Она опубликовала в "Инстаграме" фотографии с синяками и видео с избиением.

"Ты больной. Разрушу этим твой имидж, потому что все должны об этом знать!" — написала пострадавшая, которая также призвала общественность придать этому максимальную огласку.

Как отмечает издание TMZ, инцидент в паре произошёл ещё в прошлом году. Девушка даже обращалась в полицию, в результате чего баскетболиста арестовали, но отпустили на следующий день.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину

сегодня в 10:08

Тренер сборной Санкт-Петербурга по баскетболу умер во время матча

28 марта, 14:33

"Лучше молчи и играй в футбол": Форвард "Рубина" рассказал, что ему не нравится в России, и вызвал гнев Павлюченко

сегодня в 09:36

"Нас такому обучают": Пилот оценил риски для пассажиров при посадке самолёта, который "сдуло" из-за сильного ветра в Сочи

сегодня в 11:49

Жительница Подмосковья умерла во время неудачной операции по подтяжке лица

сегодня в 11:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1