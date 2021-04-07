"Разрушу твой имидж": Экс-баскетболиста "Енисея" обвинили в жестоком избиении невесты
Пострадавшая опубликовала у себя в социальной сети фото и видео с синяками, которые ей нанёс баскетболист Дариус Морис, ранее выступавший в России.
Фото © Instagram / d1mo
Невеста экс-баскетболиста красноярского "Енисея" Дариуса Морриса обвинила его в жестоком избиении. Она опубликовала в "Инстаграме" фотографии с синяками и видео с избиением.
"Ты больной. Разрушу этим твой имидж, потому что все должны об этом знать!" — написала пострадавшая, которая также призвала общественность придать этому максимальную огласку.
Как отмечает издание TMZ, инцидент в паре произошёл ещё в прошлом году. Девушка даже обращалась в полицию, в результате чего баскетболиста арестовали, но отпустили на следующий день.
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