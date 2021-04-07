Кровавая мясорубка войны: почему Зеленский готов перемолоть Украину ради вступления в НАТО

Генерал ВСУ Михаил Забродский признал, что США не будут воевать за Украину в Донбассе. По его словам, помощь Вашингтона и стран Запада критически важна для Киева, однако "дивизии США не будут сражаться за Украину", которой придётся усилить обороноспособность собственной армии, так как "за Украину будут воевать только ВСУ".

Минуточку? А как же гарантии? Джо Байден после разговора с Зеленским заявил о "непоколебимой поддержке" Украины. Сам Зеленский сразу после разговора поспешил записать пафосное "видеообращение к нации": "Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнёров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провёл сегодня с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России".

Но не один украинский президент всерьёз поверил в то, что Штаты, если что, "впишутся" за них. Министр обороны Андрей Таран заявил, что его американский коллега Ллойд Остин дал ему "военные гарантии" в случае эскалации конфликта в Донбассе. Из этой же серии шизофреническое заявление представителя Украины в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича о том, что Украина совместно с США будет отрабатывать войну с Россией за Крым, имея в виду участие в учениях Defender Europe 2021.

Картина до боли напоминает Грузию, которую тоже активно американцы готовили к нападению на Южную Осетию. Впрочем, грузинским политикам тогда хватало ума не кричать на каждом шагу о "гарантиях", хотя никто не сомневался в том, что устно они звучали, — в противном случае Саакашвили не полез бы на рожон. Тот факт, что в Киеве об этом буквально кричат, говорит о том, что украинские политики оказались на порядок глупее.

И что они отчаянно не желают учить уроки истории. Ведь история Грузии показательна — американцы подтолкнули страну к войне и "кинули", оставив один на один с "российской агрессией". Да, осудили действия Москвы. И всё. Тогда никто даже санкций не вводил, несмотря на то что Российская армия остановилась в шаге от Тбилиси, с удивлением не обнаруживая остатков грузинской армии, которая попросту разбежалась.

Можно не сомневаться, что подобный сценарий ждёт и Украину, недаром они в своих военных доктринах сразу говорят о "партизанской войне", понимая, что от регулярной армии за пару дней не останется ничего. Об этом, кстати, пишет и американская пресса. К примеру, военный журнал National Interest сообщает о том, что ВСУ ожидают серьёзные проблемы при столкновениях с Вооружёнными силами России, которые обладают большим объёмом серьёзного вооружения. Думаю, не нужно быть военспецом, чтобы понимать, что России вряд ли потребуется для принуждения Украины к миру больше времени, чем потребовалось в Грузии.

Мне часто приходится сталкиваться в соцсетях с украинскими пользователями, которые на голубом глазу пытаются доказать, что с помощью "вундерваффе" (к которым они относят содранную с советского оригинала противокорабельную ракету "Нептун" и модернизированную ракету "Ольху" для РСЗО "Смерч") Украина может не только сдерживать Российскую армию, но и отвоевать Донбасс и Крым. Странно, что не до Москвы дойти. Хотя с "байрактарами" и "джавелинами" — почему бы и нет?

Впрочем, все эти люди — или пропагандисты на зарплате, или реально наивные идиоты. Более или менее умные люди, как генерал Забродский, понимают, что никакое НАТО за них "не впишется" и войну они быстро и разгромно проиграют. Нет, Запад, конечно, не будет спокойно смотреть на принуждение Украины к миру, как с Грузией. Будет поддержка финансами, оружием, продовольствием — даже военная — с помощью ЧВК. Наконец, будет небывалая информационная война и многократно вырастет санкционное давление на Москву. В общем, будет всё. Кроме открытого военного вмешательства, о котором так мечтают в Киеве. Но победить Россию это не поможет.

А может, Штатам и не нужна победа? Может, им как раз нужен разгром Украины, чтобы протащить её наконец в НАТО? Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что решение о вступлении страны в НАТО должен принимать сам альянс, а не США. Нетрудно догадаться, что большинство членов блока (кроме, пожалуй, Канады, Британии, Польши и стран Прибалтики) будут против — им не нужны лишние сложности с Россией. Да и устав не позволяет принимать страны с неразрешёнными территориальными конфликтами.

Но ситуация может измениться, и нерадивых европейцев можно попытаться убедить в необходимости такого шага как для ещё большего сплочения перед "российской угрозой", так и для защиты от оной Украины, для которой вступление в альянс может стать единственной гарантией сохранить то, что останется (очевидно, в Вашингтоне уверены, что армии республик при помощи России просто выкинут ВСУ за, собственно, пределы республик, ну или всего Донбасса).

Дальше либо Украина отказывается от территориальных споров (формально, на деле же будет как с Эстонией, которая, даже будучи в НАТО, продолжает выставлять претензии России), либо "перед лицом нависшей над Европой российской угрозы" меняются правила альянса — всего-то один пункт переписать.

И вуаля — Украина или то, что от неё останется, — в НАТО, а американские ракеты вырастают вдоль течения Днепра. Недаром европейцы отчаянно отказываются их принимать, хотя поляки — за, но Украина ближе к потенциальному противнику. Правда, с этого момента страна превращается в театр военных действий будущей третьей мировой. Другой вопрос, когда она ещё будет. Едва ли американцы сейчас решатся на неё, не будучи уверенными в том, что они однозначно выиграют и вообще переживут её. Но нагнетать, пугать и шантажировать Москву они будут продолжать. А лучше средства для шантажа, чем Украина в НАТО, трудно придумать.

Тут хотелось бы развить заявление Дмитрия Пескова о том, что вступление в альянс усугубит кризис на Юго-Востоке. Он усугубит кризис для всей страны, которую для этого буквально перемелют в мясорубке войны. Но украинским политикам всё равно, так же как и плевать им на граждан, которые пока просто этого не понимают.

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