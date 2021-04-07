Брат Дани Милохина признался, что его пытались изнасиловать в детдоме

Старший брат популярного блогера Дани Милохина признался, что в детском доме его домогался один из воспитанников. Во время YouTube-шоу M&A прозвучал вопрос — приходилось ли парню сталкиваться с насилием? И Илья честно рассказал о произошедшем в шестом классе. К счастью, в тот раз ему удалось спастись.

Был чувак, который любил ****** (заниматься сексом) с мальчиками. В какой-то момент я зашёл в туалет, а он около двери стоял и ждал. Я с ноги начал выбивать дверь, а он начал зажимать меня, ещё что-то. Потом мои пацаны пришли. Это было в шестом классе Илья Милохин

Фото © Instagram / _ilya_milokhin_

Кроме того, в интервью была затронута тема о наркотиках. Илья признался, что был зависим от запрещённых веществ и что только благодаря Милане Тюльпановой ему удалось от этого избавиться. В последний раз он употреблял в сентябре и больше не собирается губить таким образом свою жизнь. "Если бы не она, я бы снаркоманился и лежал бы где-то, это точно", — признался блогер. Впрочем, зрители выпуска отметили, что поведение Ильи показалось им слишком высокомерным.

Как-то Илья странно себя вёл. Весь такой из себя. Даже не очень интересно было смотреть из-за его выпендрёжи Ангеліна Кошель

А на фига Милохин ноги с грязными носками на стол выложил, ужас, а поведение такое высокомерное

София Андрусенко

Фото © Instagram / danya_milokhin

Стоит отметить, что отношения между братьями остаются напряжёнными. Даня Милохин перестал общаться со старшим братом, объяснив это тем, что Илья никогда не вступался за него в детдоме. Только когда он добился успеха, Илья вспомнил о кровных узах. Кроме того, Даня отказался и от встречи со своими биологическими родителями. Мать отдала их с братом, когда они были ещё совсем маленькими детьми. Сейчас женщина объясняет это тем, что у неё просто не было денег.

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