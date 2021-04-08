Углеродная бомба: в шведском болоте нашли предвестников глобальной катастрофы
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Учёные с ужасом наблюдают, как в стремительно тающей мерзлоте накапливаются парниковые газы.
Страшная сказка
Стордаленские болота, Швеция. Фото © arcticcirc.net
А ведь это знаменитая Лапландия. Да-да, где-то в этих краях на севере Швеции и живёт Санта-Клаус. Правда, многим местным жителям не нравится сказочное название региона, для них это провинция Сапми. В любом случае это Арктика. Почти 250 километров за полярным кругом. Нет, снег здесь ещё бывает, но всё-таки изменения очевидны.
"Системы вечной мерзлоты тают прямо на глазах", — говорит один из исследователей местного климата, микробиолог из Университета штата Огайо в Колумбусе (США) Вирджиния Рич.
Фото © arcticcirc.net
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Конкретно на этих фото — Стурдаленские болота, зона так называемой прерывистой вечной мерзлоты. Ещё несколько десятилетий назад здесь была мерзлота настоящая, устойчивая, этот деревянный настил прочно держался на льду и твёрдой земле.
Фото © nature.com
А теперь мерзлота сохранилась в этих местах лишь на небольших, так сказать, островках. Они называются пальсами и сверху похожи на огромные лепёшки. На них скопился сухой торф, а он плохо проводит тепло, благодаря чему служит щитом для мёрзлой земли под ним — не даёт ей таять.
Торфяные холмы пальсы в вечной мерзлоте. Фото © Wikipedia
Климатическое болото
Вот уже полвека эта местность — под пристальным вниманием учёных. Шведский микробиолог Бу Свенссон из Университета Линчёпинга вспоминает, как в 70-е собирал здесь образцы воды и воздуха в вёдра и банки из-под кофе. А теперь он и его коллеги пользуются хитрыми, продвинутыми приспособлениями со специальными камерами и трубками. Задача — измерить уровень идущего из болота метана и узнать, как там в глубине поживают всевозможные бактерии и археи. И надо сказать, что поживают они прекрасно, плодятся и процветают, выделяя при этом углерод и метан. А вместе с ними не менее великолепно себя чувствуют 15 тысяч видов почвенных вирусов.
"Это маленькие фабрики, которые производят парниковые газы", — пояснила микробиолог из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (США) Джанет Янссон.
Более того, несколько лет назад выяснилось, что на разной глубине микроорганизмы по-разному вырабатывают метан. До недавних пор учёные были уверены, что на мелководье таких бактерий больше, потому что там теплее. Однако современные методы измерений показали, что всё наоборот: глубоко на дне болот — ещё более густонаселённые районы. К тому же их обитатели оказались очень неприхотливыми: им даже самого небольшого потепления достаточно, чтобы развить бурную жизнедеятельность.
А вирусы, в свою очередь, ещё сильнее подогревают этот котёл. Во-первых, они заражают микробы, а эти микробы гибнут и начинают разлагаться. Во-вторых, они и сами высвобождают углерод из окружающей среды.
"И у нас есть множество неопубликованных данных, которые показывают, что вирусы способны и на гораздо большее", — говорит Джанет Янссон.
Откуда они там берутся?
Из растений и животных, которые земля вбирала в себя веками и тысячелетиями. Здешние микробы и вирусы могут целую вечность храниться в этой арктической консервной банке, но при первом же потеплении благополучно реинкарнируются и запускают обмен веществ. В 2015 году обнаружилось, что некоторые из них в этих суровых условиях приноровились использовать для своего метаболизма даже железо. И действительно, позже наблюдения показали, что эти живучие существа при оттаивании просыпаются и возвращаются к активной жизни, результатом которой является углекислый газ. Всё это означает, что до сих пор прогнозы по выделению парниковых газов из зоны мерзлоты были слишком оптимистичны.
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"Мы полагаем, что метана будет выделяться больше, чем мы ожидали", — заявила биогеохимик из Университета Нью-Гэмпшира в Дареме (США) Рут Варнер.
При этом главное блюдо для всех этих размороженных и расплодившихся — углерод, а его в мерзлоте предостаточно: по примерным представлениям учёных, более полутора триллионов тонн, это вдвое с лишним больше, чем есть сейчас в атмосфере.
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