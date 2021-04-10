"Яблоко" на колёсах: Apple выпустит свой электромобиль уже в 2024 году

Глава Apple Тим Кук раскрыл подробности о выходе первого "яблочного" автомобиля. Над проектом работают топ-менеджеры Tesla, которых переманили в Купертино, а поставщиком технологической платформы, скорее всего, станет корейский концерн Hyundai-KIA. К моменту появления автомобиля Titan большинство автоконцернов уже перейдут на производство электромобилей, но, до того как вышел iPhone, производством телефонов тоже занималось множество компаний, а в итоге все стали копировать Apple.

Проект "Титан"

Фото © MediaNews Group / Bay Area News via Getty Images

Помните, как появился первый iPhone? Если не слишком хорошо, то напомним, жила была компания Nokia, компания Siemens, компания Motorola, компания SonyEricsson и другие компании — и жили потрясающе хорошо. Nokia, например, была в ту пору такой большой и богатой компанией, что в одиночку могла бы наполнить весь бюджет Финляндии несколько раз и ещё осталось бы немного. И немецкий машиностроительный гигант Siemens получал огромные прибыли не только от огромных газовых генераторов и другого тяжёлого машиностроения, но и от производства мобильных телефонов, в том числе и от смартфонов (да-да, смартфоны появились до Apple), работающих на операционке Symbian.

В январе 2007 года Стив Джобс на конференции Macworld Expo предупредил собравшихся: "Мы скоро представим кое-что совершенно новое". И спустя полгода на рынке появился iPhone. В течение одного года он завоевал популярность в США и даже возродил в России на некоторое время бизнес челноков. Люди специально летали в Нью-Йорк и другие города Штатов, чтобы купить несколько десятков iPhone и перепродать их у нас. Потому что первый iPhone в нашей стране официально никогда не продавался.

Вторая модель — iPhone 3G (примечательно, что сети 3G она не поддерживала) — уже официально продавалась в России. И начиная с 2008 года старые заслуженные производители телефонов по всему миру начали чувствовать себя не просто плохо, а очень плохо. Nokia в конце концов была продана Microsoft, внутри этого американского IT-гиганта компания окончательно деградировала — и сейчас под некогда знаменитым брендом выпускаются никому не нужные китайские смартфоны, не вызывающие ничего, кроме жалости и некоторой ностальгии. Про остальных производителей и говорить нечего — их просто не существует. Нет, формально и Motorola продолжает выпускать смартфоны, и Sony, отделившись от Ericsson, что-то там выпускает, вот только кому они нужны и кому интересны? Редким поклонникам марки?

Теперь вернёмся к "Титану". Тим Кук, во многом, если не во всём, старающийся копировать Стива Джобса, буквально несколько дней назад заявил следующее:

We love to integrate hardware, software, and services, and find the intersection points of those, because we think that’s where the magic occurs. And so that’s what we love to do. And we love to own the primary technology that’s around that Тим Кук CEO Apple

В переводе на русский он сказал, что Apple нравится сочетать железо, программное обеспечение и сервисы и находить точки их пересечения, и именно в этом Apple видит "магию". А ещё Apple хочет быть единоличным владельцем основной технологии.

На практике это означает, что Apple собирается переизобрести автомобиль. Совершенно точно можно сказать следующее:

— Автомобиль Apple будет проезжать на одном заряде как минимум на четверть больше, чем Tesla.

— Автомобиль Apple будет заряжаться быстрее, чем все существующие на сегодня и на 2024 год электроавтомобили.

— Автомобиль Apple будет обладать автопилотом, превосходящим автопилот Tesla.

— Автомобиль Apple будет обладать собственной операционной системой.

Что есть у Apple и чего нет у конкурентов?

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Главный актив всех высокотехнологичных западных компаний — патенты на технологии. С чего вдруг Тим Кук, до сих пор не отличавшийся особой разговорчивостью о Projekt Titan, стал таким словоохотливым и даже назначил год релиза?

А очень просто — вчера Apple выиграла патентную войну, которая длилась почти четыре года. И Тим Кук, разумеется, заранее подозревал, что у них всё получится и они защитят свои права на главный для беспилотного вождения патент — патент на обнаружение 3D-объектов на местности.

Теперь у Apple есть собственная технология автопилота, защищённая их патентами. Во всём мире автопилоты используют технологию LiDAR, а у Apple вместо лидаров будет воксель — Voxel-based feature learning network. Это самообучающаяся система идентификации объёмных объектов на местности и, по заявлениям инженеров Apple, воксели в разы эффективнее лидаров.

То есть, пока Tesla будет медленно-медленно учиться не совершать ошибок в автопилотировании, используя LiDAR (очень дорогостоящий, к слову), Apple оснастит свою машину технологией Voxel и быстро обучит её, потому что автомобили Apple будут доступнее Tesla и, конечно же, будут более востребованы покупателями.

Ещё одна "хитрость", на которую идёт Apple, — вынос производства в Азию. Пока Илон Маск страдает от американских налогов и строит огромные заводы в США, Apple не собирается переплачивать за американского рабочего и выносит производство на площадку корейской Hyundai-KIA, где трудолюбивые корейцы будут аккуратно и дёшево собирать миллионы "ябломобилей" в год.

Менеджер мечты Apple

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Если с производством iPhone Стиву Джобсу не нужно было подыскивать кого-то особенного, в том смысле, что и сам Джобс был особенным и внутри Apple было объективно много специалистов по портативной технике, то для создания совершенно нового продукта, с которым Apple раньше не имела дела, рекрутерам из Купертино пришлось попотеть.

Кого же они украли с рынка и кого украдут ещё?

Главной добычей стал вице-президент Tesla Дуг Филд (Doug Field). Работая на Илона Маска, он отвечал за инженерные вопросы и выпуск самой доступной модели Tesla — Model 3.

Дуг Филд (слева) Фото © The Shield

Дуг пришёл в Apple ещё в 2018 году, а в 2019 году именно из-под его начала было выведено сразу 200 человек, что породило слухи о том, что "Яблоко" отказывается от проекта выпуска собственного автомобиля.

Однако на деле купертиновцы просто перераспределяли силы. И к 2021 году стали готовы анонсировать выпуск авто уже через три года.

Мир без Mercedes и BMW

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Итак, Volvo обещает полностью отказаться от бензиновых автомобилей в течение ближайших пяти лет. Volkswagen рассуждает об отказе от ДВС с помощью шуток о переименовании в Voltswagen на первое апреля. Mercedes и BMW до сих пор не представили внятной программы по переходу на "зелёные рельсы".

А Apple, похоже, уже знает, как будут выглядеть все новые автомобили, отвечающие принципам автономности, автопилотирования и нового комфорта для водителей и пассажиров.

Чтобы уничтожить старый рынок мобильных телефонов и заставить весь рынок играть по своим правилам, Apple понадобилась буквально пара лет.

Рынку автомобилестроения щедрый Тим Кук даёт фору в три года и предупреждает, что уже совсем скоро на очередной собственной выставке Apple он выйдет и скажет коронное One more thing, которое, может быть, похоронит все автомобильные бренды, к которым мы так привыкли.

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