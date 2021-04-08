Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети

Директору петербургского музея Михаилу Пиотровскому пришлось давать пояснения по поводу официального обращения одного из органов. В нём было предостережение о том, что ряд скульптур и других произведений искусства слишком откровенны и их могут увидеть дети, что, возможно, повлияет на неокрепшую психику. Уточнять название органа глава Эрмитажа не стал, но, по его словам, подобных обращений от простых людей к ним поступает масса, но от официальных организаций впервые.

Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что её очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны и, в частности, то, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнажённые мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры. Она считает, что это плохо. И хорошо бы всё это собрать в одну комнату и написать на ней "18+" Михаил Пиотровский Директор Эрмитажа

Лайф собрал для вас фото "провокационных" скульптур, в том числе античных, которые, по мнению обратившихся в Эрмитаж, могут оказать губительное влияние на детей.

Спящая Ариадна

Фото © Worldartdalia

Статуя работы Паоло Андреа Трискорни с античного оригинала. Приобретена у автора в 1798 году. В древнегреческой мифологии Ариадна — дочь критского царя Миноса и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса.

Вакханка

Фото © spbfoto.spb.ru

Эта статуя, созданная Луиджи Бьенеме в 1838 году, была сразу же приобретена генерал-адъютантом князем Ливеном. Незадолго до своей смерти он подарил всю свою коллекцию Николаю I. После осмотра привезённых произведений император распорядился отобрать некоторые работы для украшения Зимнего дворца, другую часть — для убранства комнат наследника, а остальные, в числе которых находилась и статуя Вакханка, передать в Эрмитаж.

Геркулес Фарнезский

Фото © spbfoto.spb.ru

Геракл или Геркулес — самый популярный герой мифов Древней Греции. Прототипом мог служить один из царей города Тиринфа.

Саркофаг

Фото © spbfoto.spb.ru

Скульптуры выполнены в конце II века нашей эры. На саркофаге изображена история Ипполита. Миф о нём — один из греческих вариантов сюжета о коварной жене, которая клевещет перед мужем на целомудренного пасынка, не пожелавшего разделить её любовь.

Статуя Марка Аврелия

Фото © spbfoto.spb.ru

Ещё одна древняя скульптура — статуя Марка Аврелия в образе Марса выполнена из мрамора. Голова статуи — вторая половина II века. А торс отреставрирован в Италии XVIII века, выполнен как подражание греческим статуям атлетов.

Отдыхающий сатир

Фото © spbfoto.spb.ru

Римская работа по оригиналу Праксителя IV века до нашей эры. В Эрмитаж попала из собрания князей Голицыных. Сатиры — лесные божества или демоны плодородия, составляющие вместе с силенами свиту Диониса. Они покрыты шерстью, длинноволосы, бородаты, с копытами.

Отдыхающий Геракл

Фото © spbfoto.spb.ru

Римская скульптура II века по греческому оригиналу конца IV века до нашей эры. Попала в Эрмитаж в 1852 году из коллекции Лавалей. Геракл — в греческой мифологии герой, полубог, сын Зевса и смертной женщины Алкмены.

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