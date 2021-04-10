Тайна пропавшей экспедиции: советские альпинисты могли первыми взойти на Эверест

Оглавление Секретное восхождение Английский детектив Тайна старой палатки Несостоявшееся вознесение и большая политика

В апреле 1953 года британская газета The Times сообщила сенсационную весть — на Эвересте прошла советская поисковая операция. По данным издания, поисковики пытались найти следы пропавшей осенью прошлого года экспедиции, которая, возможно, первой покорила Эверест. СССР категорически опровергал эту информацию, а ещё через месяц пришла новость о восхождении на высочайшую точку Земли англичан. После этого слухи о пропавшей советской экспедиции пошли на убыль и почти позабылись. Но через много лет один из покоривших Эверест альпинистов вспомнил, что во время восхождения видел остатки палатки, которая не могла принадлежать ни одной из известных экспедиций.

Секретное восхождение

В сентябре 1952 года группа лучших советских альпинистов провела тренировочные сборы в альплагере на Кавказе. В октябре несколько советских самолётов доставили их транзитом через Иркутск в Лхасу, поскольку для покорения Эвереста был намечен так называемый северный маршрут — со стороны Тибета. Советские альпинисты спешили, поэтому восхождение началось без предварительной акклиматизации. В последний раз они вышли на связь в ноябре, сообщив, что разбили штурмовой лагерь на высоте свыше восьми тысяч метров и готовятся взойти на вершину в ближайшие пару дней. Больше на связь они не выходили. Через несколько дней начались их поиски, но они были безуспешными. 35 альпинистов исчезли без следа. Весной 1953 года поиски возобновились, но завершились с тем же результатом. Вероятнее всего, их накрыла лавина. К такому выводу пришли авторы статьи в The Times, поведавшие миру эту сенсацию.

Фото © ТАСС / Юрий Родионов

В статье упоминалось даже несколько фамилий участников экспедиции, в том числе и её руководителя — некоего Павла Дашноляна (англичане дали в газете столь труднопереводимую транскрипцию его фамилии, что её можно читать и как Дачнолян, и как Дащнолян). Публикация выглядела весьма достоверно и наделала немало шума. Однако СССР категорически опроверг эту информацию, назвав её газетной уткой. В Москве заверили, что никаких альпинистов на Эверест не посылали.

Английский детектив

В мае 1953 года британская экспедиция под командованием полковника Джона Ханта сумела покорить доселе неприступную гору. Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей стали первыми людьми, чьё восхождение на Эверест было официально подтверждено. На фоне этой сенсации интерес к пропавшим альпинистам постепенно заглох. Но только не для самого Ханта. Руководитель теперь уже вошедшей в историю экспедиции страстно желал узнать, что же всё-таки случилось с советскими коллегами и удалось ли им опередить его на Эвересте.

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В 1954 году Хант прибыл в СССР. Он должен был прочитать серию лекций о покорении Эвереста, договориться об издании в Советском Союзе его книги и заодно обсудить совместную англо-советскую экспедицию на Памир (она состоялась в 1962 году и её возглавил как раз Хант).

Едва прибыв в Москву, он принялся расспрашивать всех о пропавшей советской экспедиции в надежде выяснить хоть что-то. Однако официальные лица категорически отрицали сам факт её существования. А альпинисты недоумённо пожимали плечами, когда англичанин называл им фамилии пропавших на Эвересте. Никто из них не слышал этих имён и ничего не знал об этой экспедиции. Но Ханту удалось разжечь в советских коллегах азарт, и после его отъезда они начали собственное расследование.

Британский альпинист Джон Хант, лорд, руководитель первого восхождения на Эверест в альпинистском лагере на Кавказе в 1958 году. Фото © Wikipedia

Альпинист Евгений Гиппенрейтер, хорошо знавший Ханта и опубликовавший на Западе после распада СССР монографию "Русские и Эверест", вспоминал: "Мы задействовали все возможные каналы: федерации альпинизма, государственные ведомства, спортивные ассоциации, профсоюзы, личные знакомства. Мы изучили все альпинистские журналы 40-х и 50-х годов, проверяя каждое имя. Нам не удалось выяснить ничего об упомянутых в западной прессе фамилиях участников пропавшей экспедиции. В конце концов мы пришли к выводу, что это была утка".

Тайна старой палатки

В 1960 году китайская экспедиция стала первой покорившей Эверест по северному маршруту. Много лет спустя один из её участников — тибетец Гонбу (иногда упоминается как Гонпу или Конбу) — дал интервью английскому журналисту. В беседе тибетец невзначай упомянул, что в процессе восхождения видел остатки старой палатки на высоте 8500 метров.

Сенсационность его слов заключалась в том, что эта палатка не могла принадлежать ни одной из известных экспедиций. Большая часть альпинистов выбирала покорённый англичанами южный маршрут. Северным пользовались довоенные экспедиции, но ни одна из них не достигала этой высоты. Палатка могла принадлежать только пропавшим советским альпинистам, тем более что, по сведениям англичан, они разбили штурмовой лагерь примерно на этой высоте. Дальше — 340 с небольшим метров до вершины известны как "самая длинная миля на Земле" — из-за чрезвычайной трудности её преодоления.

Появилось и другое косвенное свидетельство. Гиппенрейтеру удалось пообщаться с Тенцингом Норгеем (первым покорителем Эвереста), который припомнил, что в 50-е годы его дядя был ламой в монастыре Ронгбук и видел группу советских альпинистов. С этого монастыря как раз и начинается северный маршрут, которым они продвигались. Эти сведения возобновили интерес к пропавшей экспедиции. Однако новых свидетельств найти так и не удалось. Зато контраргументов хватило для того, чтобы окончательно перевести её в разряд конспирологических.

Несостоявшееся вознесение и большая политика

В попытках объяснить существование загадочной палатки была выдвинута версия о её принадлежности Морису Уилсону. Этот английский чудак стал известен в начале 30-х. Он утверждал, что искренняя молитва и пост способны творить чудеса, и клялся, что излечил по своей методике не только самого себя, но и сотни других человек от самых разных болезней. В доказательство своих слов Уилсон публично поклялся в одиночку покорить Эверест в 1934 году.

Он не имел ни малейшего представления об альпинизме и даже не умел пользоваться снаряжением. Уилсон рассчитывал, что подняться на гору ему поможет сам Бог, услышавший его молитвы, и это наглядно продемонстрирует всему миру его правоту. К сожалению, у Господа были на его счёт другие планы. Тело Уилсона нашли спустя год на высоте около 7000 метров.

Фото © ТАСС / Владимир Пучков

Абсолютное большинство специалистов считает, что Уилсон, не имевший альпинистских навыков, точно не мог добраться до высоты 8500 метров. Самое логичное объяснение существования этой палатки — ошибка самого Гонбу, который по прошествии многих лет мог напутать с цифрами или изначально ошибиться с расчётами. Вполне возможно, что увиденная им палатка принадлежала экспедиции Билла Тиллмана, состоявшейся в 1938 году. Тогда британским альпинистам удалось достичь высоты 8300 метров, где они разбили лагерь. Но выше подняться они не смогли. Вдобавок сам Гонбу, с которым Гиппенрейтер встретился уже в 90-е годы, утверждал, что никогда не слышал о советской экспедиции 1952 года.

Но как же быть со свидетельством ламы из монастыря, который видел русских альпинистов в 50-е годы? Здесь всё ещё проще. На 1959 год была запланирована совместная советско-китайская экспедиция на Эверест. В рамках подготовки к ней в Ронгбук на разведку приезжала группа советских альпинистов во главе с Евгением Белецким. В разгар приготовлений она была отменена. Пекин разругался с Москвой, и контакты между странами были разорваны, а в 1960 году китайцы двинулись этим маршрутом самостоятельно. Советским альпинистам пришлось ждать свидания с Эверестом до 1982 года.

Есть и другие аргументы, ставящие под сомнение сам факт существования пропавшей экспедиции. Логично предположить, что в столь амбициозном восхождении должны были участвовать лучшие из лучших, тщательно отобранные со всей страны специалисты. Однако ни одной фамилии сколько-нибудь известного альпиниста в английской публикации не было. Не говоря уже о признанных мастерах, вроде того же Белецкого. Кроме того, альпинистское сообщество в СССР было достаточно компактным и сплочённым, все мастера высокого уровня знали друг друга. Одномоментное исчезновение сразу 35 человек просто не могли не заметить, даже если бы его пытались скрыть.

Наиболее вероятно, что появление легенды о пропавшей экспедиции стало следствием искажённых слухов. В последние годы жизни Сталина СССР закрылся от всего мира и поступавшие оттуда обрывки информации зачастую подавались в западных странах в сильно изменённом виде. Сам по себе слух о штурме Эвереста мог базироваться на двух неверно истолкованных событиях, действительно имевших место в СССР в 1952 году — Всесоюзных сборах по подготовке инструкторов альпинизма и приготовлениях к восхождению на пик Корженевской — последний непокорённый советский семитысячник.