5 альтернатив Zoom: подбираем новые инструменты для видеоконференций

В начале недели поползли слухи о том, что Zoom может оказаться под запретом в России. Если быть точными, то новость о том, что Zoom отказывается от услуг посредников при продаже подписок российским госорганам, благодаря СМИ превратилась в новость о том, что компания собирается уходить из России или как минимум намерена прекратить сотрудничество с госпредприятиями и ведомствами внутри страны. И хоть к настоящему времени ситуация с ней прояснилась и в компании заверили, что никуда уходить не собирались и не собираются, — разумно иметь про запас несколько альтернативных вариантов для видеосвязи.

Началось всё с того, что Zoom официально запретил своим партнёрам в России перепродавать лицензии госсектору с 31 марта 2021 года. Из этого был сделан вывод, что Zoom вообще запретил продавать лицензии госучреждениям России. Однако практически сразу же в компании уточнили, что не возражают против того, чтобы российские госорганы покупали лицензии Zoom самостоятельно, минуя посредников.

То есть формально сервис не запрещён, однако на практике сложности у госорганов в России всё-таки возникли или возникнут в будущем, потому что министерство или муниципальное предприятие не могут закупать услугу или сервис напрямую у иностранного поставщика — необходимы проведение тендера и выбор поставщика из ряда предложенных.

Таким образом, собственно, устроен бизнес большинства российских IT-интеграторов, работающих с госорганами. Они заключают партнёрские соглашения с иностранными поставщиками ПО, а затем принимают участие в тендерах на поставку этого ПО государственным предприятиям.

Так что запрет Zoom российским посредникам перепродавать лицензии государственным органам, по сути, ограничивает доступ всех российских компаний с государственным участием к этому популярному сервису видеоконференций.

Школа, горсовет, министерство или институт не могут зайти на сайт Zoom и приобрести необходимую лицензию за счёт бюджетных средств, потому что должен быть проведён тендер или конкурс среди поставщиков.

Впрочем, для предприятий с госучастием в капитале существуют исключения из правил — точнее, возможность проводить закупки без тендера, если сумма закупки не превышает какой-либо суммы, в среднем от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размеров предприятия.

Разобравшись с историей вокруг "запрета" Zoom в России, перейдём к альтернативам Zoom, лицензии на использование которых можно или закупать с помощью посредников, или вообще использовать бесплатно (до определённого числа пользователей).

Skype всё ещё жив!

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Да, был такой удивительный сервис, точнее, он есть и сейчас, с помощью которого можно проводить не только аудиоконференции, но и видеоконференции. Конечно, в 2021 году Skype выглядит, мягко говоря, как что-то, напоминающее ICQ, однако сервис работает.

Что может Skype? Видеоконференции, поддерживающие полноэкранный режим и до 100 участников одновременно, платные звонки на мобильные и фиксированные телефонные номера в любой точке мира, возможность обмена файлами, демонстрацию экрана, ретушь фона, встроенный переводчик для текстовых сообщений, интеграцию с офисными АТС и сквозное шифрование трафика.

В общем, из странной неуклюжей интернет-звонилки Skype давно превратился в мощный корпоративный телекоммуникационный инструмент.

Единственный, но основной его недостаток — никто не знает и знать не хочет, во что превратился Skype, для всех он давно уже превратился в ICQ. Не то что модный и понятный в два клика Zoom.

Google Duo Highlights — что за зверь?

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Пользуетесь почтой Google? Видели слева внизу (под папками почты) сервис Hangouts? Это инструмент Google, который он хотел, но не смог превратить в универсальный и популярный мессенджер типа WhatsApp или Telegram.

А Duo Highlights — это доработка того самого мессенджера, на которую Google решился после наступления пандемии коронавируса. Собственно, Duo Highlights — практически аналог Zoom, работает в браузерной версии, может быть установлен как приложение на смартфон или на компьютер.

Duo — максимально простой сервис видеоконференций, но простота является его же недостатком. На встречу в видеоформате вы сможете пригласить не более 32 человек, и они должны находиться в вашей записной книжке, интегрированной с Google-аккаунтом. Ну и возможности записывать вашу видеовстречу нет, как и возможности обмениваться файлами. В общем, это значительно урезанный Zoom, очень значительно. Для классного собрания хватит, для серьёзного митинга или совещания будет явно недостаточно.

Google Meet — больше, лучше и можно за деньги

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Всё то же самое, что есть в предыдущем приложении от Google, но с возможностью масштабирования. Можно собирать до 150 участников в одну видеоконференцию, можно демонстрировать экран другим участникам конференции, можно записывать конференцию, определять, кому давать слово, а кому — не стоит.

В общем, это полноценный Zoom. Собираетесь ежемесячно в конференции по 150 человек? 10 долларов в месяц. По 200 человек — 20 долларов в месяц.

Есть и крутые фичи — например, можно дать возможность наблюдать за вашим собранием сразу 100 тысячам зрителей. Непонятно, правда, зачем — разве что вы устраиваете масштабный онлайн-концерт или лекцию.

Facebook Messenger Rooms — если не боитесь доверить данные Цукербергу

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FMR удобен тем, что вы можете присоединиться к видеоконференции буквально в один клик. Сервис совершенно бесплатен для участников, созваниваться могут до 50 человек, нет ограничений по времени конференции.

Теперь к минусам — на днях Facebook потерял данные более полумиллиарда пользователей сразу. Хотите какой-то конфиденциальности и безопасности? Вам точно не к Марку Цукербергу: он ваши данные или сольёт в ЦРУ, или просто потеряет.

Да и, конечно, никаких инструментов по обмену файлами или демонстрации экрана своего компьютера другим участникам встречи.

Нулевая безопасность и простота использования — слоган этого приложения.

"Сферум" — наше приложение, но только для школ

Да, в России тоже разработали свою альтернативу Zoom. И основной недостаток "Сферума" в том, что он ориентирован именно на использование в школах. Программа требует назначения ответственного администратора конференции, зато даёт возможность обмена учебными материалами, контроля за подписчиками и прочие удобные фичи.

В веб-версии приложения могут собираться до 50 участников, в приложении, установленном на компьютер или смартфон, — до 120 человек.

В чём минусы "Сферума"? Да хотя бы в процессе регистрации — программа заточена под школы, и для регистрации аккаунта нужно писать письмо разработчикам и авторизовывать учебное заведение через электронную почту.

Хотя приложение пригодилось бы и корпоративным заказчикам, и другим государственным органам.

Проживём ли без Zoom?

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Конечно, да, вспомните хотя бы Clubhouse — приложение, мгновенно ставшее популярным, было немедленно скопировано конкурентами. Сейчас голосовые конференции можно проводить прямо в Telegram или в приложении Stereo, а Clubhouse — да кому он нужен?

Если Zoom будет вольно или невольно чинить препятствия каким-либо категориям пользователей, единственное, чего добьются разработчики, — перетекания аудитории в другие сервисы. Благо их за 2020 год появилось предостаточно.

Что долго за примером ходить... Тот же Telegram накатит сервис видеоконференций спустя всего несколько обновлений. И кому тогда вообще будет нужен Zoom?

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