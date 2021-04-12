Специально для плоскоземельников: как без полёта в космос убедиться, что Земля круглая

Чувство юмора, конечно, не позволяет поверить в существование искренних адептов веры в планету-лепёшку, и всё-таки о наблюдениях Аристотеля и Эратосфена знают не все.

Итак, дорогие жители необъятной "плоской" Земли, от всей души поздравляем вас с наступающим праздником! И позвольте по такому случаю преподнести скромный, но очень полезный подарок: вот этот прибор.

Самое главное в нём — это, конечно, то, что посередине, а именно — гномон. Ударение на первый слог. ГнОмон. Но, в принципе, им может послужить любая достаточно ровная палка. Надо взять две такие палки, одного друга и таким составом отправиться в Египет. А именно: один человек едет в Александрию, а второй — в город Асуан на юге страны. Давным-давно, несколько тысяч лет назад, он назывался Сиеной.

Так вот, надо попасть в оба места одновременно — 21 июня, в день летнего солнцестояния, найти подходящую (то есть освещаемую солнцем и ровную) поверхность и немедленно воткнуть туда импровизированный гнОмон. Только обязательно строго вертикально. А теперь садимся где-нибудь и ждём полудня. И вот в Сиене (простите, в Асуане) ровно в 12 часов дня человек видит, что палка не отбрасывает тени. Это потому, что там в этот момент Солнце находится аккурат над нашими макушками — в зените. Это заприметили ещё в глубокой древности в разных местах, которые находятся на одной линии. Её назвали тропиком Рака. Дело в том, что астрономы подсчитали, что Солнце в полдень 21–22 июня находилось в созвездии Рака. Сейчас оно в этот же самый момент находится в Близнецах.

Пунктирной линией обозначен так называемый тропик Рака, это верхняя граница территории, где Солнце бывает в зените. Гиф © YouTube / News Direct

А теперь берём смартфон и срочно звоним другу в Александрию. И друг всенепременно объявит, что у его гномона тень имеется.

Внимание, вопрос. Чем, скажите на милость, это можно объяснить, кроме как изогнутостью поверхности?

Поздравляем: мы только что повторили эксперимент великого греческого математика, астронома, географа Эратосфена Киренского, который жил на этой Земле в III–II столетиях до нашей эры. Он замерил длину тени в Александрии и по этому параметру вычислил, под каким углом падают там солнечные лучи, а значит, насколько изогнута поверхность Земли между двумя городами. Оставалось только мысленно дочертить полный круг.

Измерение периметра и радиуса окружности земного шара по методу Эратосфена. Фото © Wikipedia

Более того, Эратосфен подсчитал длину этой окружности. Математические измерения показали, что отрезок между Сиеной и Александрией составляет 1/50 часть всей длины окружности. Расстояние между двумя городами оценивалось в пять тысяч "стадиев". Насчёт этой древней меры длины в наши дни имеются разные данные. Одни, к примеру, говорят, у греков она равнялась 178 метрам, другие — 157. В первом случае мы получаем длину окружности Земли 44 500 километров, во втором — 39 250 километров. И надо сказать, что и то и другое не так уж далеко от истины, то есть от данных современных измерений: 40 075 километров. Позже близкий к этому результат дали вычисления выдающегося древнегреческого учёного Посидония (II–I век до нашей эры), а в VI столетии нашей эры у индийского учёного Ариабхаты вышло 39 968 километров.

Теперь ещё один вопрос, на этот раз от имени античного историка и географа Страбона (I век до нашей эры): как многоуважаемые плоскоземельники XXI века изволят трактовать вот это? Куда же, по их мнению, проваливается низ корабля?

Фото © Wikipedia

Или вот, например.

© Giphy

Аристотель в IV веке до нашей эры видел во время лунных затмений то, на что, похоже, многие просто не обращают внимания: а тень-то круглая! Причём всегда. Ну не было ещё в истории наблюдений такого феномена, чтобы на Луну в ночь затмения падала какая-нибудь продолговатая тень от плоского объекта.

Нет, серьёзно, насчёт плоской Земли: ведь это же просто шутка, правда?

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