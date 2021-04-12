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Дорогая моя столица: сколько квартир нужно продать в регионах, чтобы купить жильё в Москве

Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с резким скачком цен на жильё в регионах после введения программы льготной ипотеки в 6,5%.

12 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Цены на жильё в некоторых регионах России подскочили на 30%. Такую статистику на совещании с членами правительства привёл Владимир Путин. В Минстрое это объяснили отчего-то резким подорожанием стройматериалов и введёнными из-за коронавируса ограничениями.

"Работы на стройплощадках приостанавливались в той или иной мере более чем в 50 регионах. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы"

Ирек Файзуллин

Министр строительства и ЖКХ

Но и сам президент, и многие эксперты одним из важных факторов роста цен на квартиры называют повышенный спрос. Он возник после введения программы по льготной ипотеке, когда можно было взять у банка кредит под 6,5% (а в некоторых банках даже меньше) на покупку жилья. Лайф проанализировал, где больше всего подскочили цены. И выяснилось, что цифра в 30% прироста отнюдь не максимальная. За последние полгода в Амурской области средняя квартира на вторичном рынке подорожала наполовину. Подробнее — в нашей инфографике.

Что касается столичных регионов, то нехарактерная тенденция замечена в Москве. При впечатляющих темпах роста цен на новое жильё за последнее время цена на "вторичку" почти не изменилась. Эксперты связывают это как раз с большими объёмами строительства в регионе, из чего можно сделать вывод, что дело здесь не в коронавирусных ограничениях, на которые ссылается Минстрой.

Интересно в этом свете проанализировать, сколько нужно продать квартир в регионах по современным выросшим ценам, чтобы перебраться, например, в небольшую (50 м2) двушку в Москве. Оказалось, что даже трёх калининградских квартир, которые тоже сильно подорожали, едва хватит. А в Оренбургской и Челябинской областях их нужно шесть.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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