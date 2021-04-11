Как женщины спасали Владимира Познера от позора, суицида, рака и смерти

Сегодня Владимир Владимирович счастлив в браке. Свою третью жену он встретил в 2008 году. Это произошло на одном из мероприятий, которое было посвящено борьбе с ВИЧ. Он уступил ей место, а сам сел на фикус, не заметив его. Надежда Соловьёва моложе Познера на 21 год. Ему — 87, ей — 65. "Тоже не девочка", — смеётся Владимир Владимирович.

Вы знаете, есть только одно слово. И тут надо быть очень осторожным, но это любовь. И, наверное, это то, что меня вернуло. Да, именно слово "вернуло" будет тут правильным Владимир Познер

Начало

Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Яцина Владимир

Познер начал путь мужчины с ошибки ценою в жизнь. Он ещё поплатится за свою беспечность, но тогда 17-летний юноша не очень понимал, что с ним происходит.

Она была женой одного из сотрудников "Совэкспортфильма". Я в неё влюбился. Это женщина, из-за которой я потерял невинность. Мне было 17. Она меня совратила, причём очень даже умело Владимир Познер

Это был день Пасхи, и он пришёл к ней в гости. Она, вспоминает Владимир Познер, была в шёлковой зелёной ночной рубашке и сказала: "Вот Пасха, ты должен сказать: "Христос Воскрес!" И мы должны поцеловаться". Смущённый молодой человек послушался и поцеловал её в щёку. Женщина же сказала, что целуются не так, и показала, как надо. "Ну и дальше дело пошло", — вспоминает Владимир Владимирович, хитро щурясь.

Так начался их бурный и тайный роман. В конце концов женщина забеременела, сделала аборт и обвинила его в произошедшем. Для Познера всё это было "непонятно и страшно". На этом их отношения закончились. — Ну что я мог сделать? Сказать: "Выходите за меня замуж?.." Смешно! — вспоминает сегодня тележурналист.

Опыт

Владимир Познер с Ренатой Литвиновой на фотовыставке, посвящённой Москве. 28 марта 2007 года. Фото © Wikipedia

В 1953 году Познер поступил на биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Летом он жил на даче на Николиной Горе, где и познакомился со своей первой женой Валентиной Чемберджи. В 1958 году они поженились, а в 1960-м у них родилась дочь Екатерина.

Когда девочке было шесть лет, Владимир и Валентина решили разойтись. Это был тяжёлый период для обоих. В интервью Борису Корчевникову Познер признался, что это он виноват в том, что их брак разрушился.

Я думаю, что я рано женился. И мужчина, и женщина должны приобрести некоторый опыт жизни, прежде чем соединяться. Нужно понимать, насколько вы друг другу подходите. Причём не только идеологически, но и физически. Я был довольно невинным человеком для моего возраста. И думаю, что это сыграло роль в том, что я сделал некоторые ошибки, в результате которых мы и расстались. То есть виноват я Владимир Познер

Владимир Познер изменил Валентине Чемберджи. Этот роман на стороне заставил его уйти из дома. Разрыв едва не закончился трагедией: Познер попытался покончить с собой. Он сделал это на съёмной квартире. Но кровь растеклась под порогом, и хозяйка это заметила. Его спасли. Тогда Владимир понял, что суицид — это не выход, и вернулся к Вале. Они попытались воссоединиться, но не получилось. Однажды они вернулись из кино, где посмотрели "Корабль дураков", и Владимир сказал: "Знаешь, этот фильм про то, как мы обманываем себя сами". А она ответила: "Да…" Тогда Познер понял, что это конец. Он собрал чемодан и ушёл. А позже оказалось, что в это время у Валентины уже был роман.

Почти умер

Фото © ТАСС / Машков Юрий

В конце 60-х он познакомился с Екатериной Орловой. Оба побитые судьбой — она в тот момент тоже проходила стадию развала семьи. Её сын Петя затем станет и его сыном. Вместе они прожили 37 лет. Казалось бы, об этом периоде отношений можно писать и писать, но нет. Как раз сам Владимир Познер говорит о своей второй жене неохотно. Возможно, потому, что их история закончилась на очень тяжёлой ноте. Они не сохранили дружеские отношения. Последние семь лет совместной жизни для него были мукой. Хотя именно с Екатериной Орловой он прошёл через рак. Именно она поддерживала Познера в минуты, когда он уже мысленно примирился со смертью. Уходил от неё он тяжело. В тот момент Владимир уже встречался со своей будущей третьей женой, но тогда всё могло рухнуть в любой момент.

— Это были невыносимые страдания. Я не мог насладиться новым счастьем. Это могло сломаться в любой момент, я мог уйти обратно, в общем, было тяжело... Я ведь был не гуляющий человек. Первый брак — 10 лет, второй — 37, поэтому это был очень тяжёлый уход. Это не то чтобы взял и изменил, совсем нет. Но чувство взяло верх. Мы живём один раз. И я вам больше скажу, если бы я не встретил Надежду, то меня бы не было сегодня, я бы уже был на том свете. Потому что я устал от жизни, — рассказывает Познер.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сегодня, когда у него спрашивают, как ему удаётся поддерживать такой активный образ жизни (Познер до сих пор играет в большой теннис три раза в неделю) и выглядеть так хорошо, он отвечает, что это во многом благодаря Надежде.

Авторы