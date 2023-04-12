Сошедшие с небес: человеческие истории и тайны первых в мире космонавтов Оглавление Гагарин не видел космоса Королёв уважал Гагарина, но не любил Терешкову Гагарин был суперзвездой, а Королёв страдал от неизвестности 12 апреля 1961 года в космос впервые полетел Юрий Гагарин. Советский космонавт первым взлетел, первым вышел в открытый космос, да и первой женщиной-космонавтом была представительница СССР. Они были героями, суперзвёздами, при этом человеческая сторона их жизни всегда находилась в тени. А она хранила немало загадок. 39161 39161 Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Гагарин не видел космоса

Не принято говорить об этом, но первый космонавт мог погибнуть при старте. Космическая гонка Советского Союза с США набирала обороты, и поэтому каждый час задержки мог стоить лидерства. На первых космических кораблях не было ни системы спасения экипажа, ни системы мягкого приземления.

Фото © AP / ТАСС

— Системы мягкой посадки не было. Поэтому при приземлении капсулы пилот мог получить серьёзные повреждения и даже погибнуть. Именно поэтому первые шесть советских космонавтов приземлялись на парашюте, — рассказал историк космонавтики Антон Первушин.

Более того, оказывается, что Юрий Гагарин в полёте не видел космос. По крайней мере, своими глазами.

— Весь свой полёт Гагарин ничего не видел. Так как иллюминатор был у него за головой, — рассказывает экскурсовод павильона "Авиация и космонавтика" ВДНХ Алексей Соколков. — И только благодаря зеркальцу, которое крепилось на руку в скафандре СК-1, он мог хоть как-то понять, что творилось за бортом. Он смотрел на отражение иллюминатора в зеркале.

Королёв уважал Гагарина, но не любил Терешкову

Через два года после Гагарина, 16 июня 1963 года, в космос полетела первая женщина. Ею стала Валентина Терешкова. По словам историка космонавтики Антона Первушина, её выбрали прежде всего за дипломатические и ораторские качества.

Фото © ТАСС

— Генеральный конструктор Сергей Королёв был против того, чтобы так быстро отправлять женщин. Ведь ещё мужчин толком "на крыло", так сказать, не поставили. Но Николай Каманин (создатель первого отряда космонавтов. — Прим. ред.), который сопровождал Гагарина в зарубежных поездках, понял, что отправить женщину в космос — это ещё один способ утереть нос американцам и показать себя как передовую державу. Поэтому в Терешковой он видел такого Гагарина в юбке. Дипломата и посла доброй воли — именно по этим качествам её и выбрали.

— Если Гагарин провёл в космосе 107 минут, то Терешкова была там почти трое суток, — рассказывает Игорь Зуб, заведующий музеем "Космос" на родине В. В. Терешковой.

Фото © ТАСС / Жихаренко В.

— Но между тем она на долгие годы закрыла для женщин дорогу в космос, — спорит с ним Антон Первушин. — Из рассекреченных архивов стало известно, что Терешкова провалила научные эксперименты на орбите, чем вызвала гнев Королёва. После её полёта главный конструктор сказал, что женщинам в космосе не место. И следующей женщиной на орбите стала лишь Светлана Савицкая 19 лет спустя.

Зато Гагарина Сергей Королёв очень уважал и любил — не только за высокие показатели в работе, но и за обаяние и редкую дипломатичность.

— Есть одна легенда о том, чем он в конце концов "купил" Сергея Павловича Королёва, — рассказывает его внук, профессор Андрей Королёв. — Гагарин был первым из космонавтов, кто, перед тем как залезть в космический корабль, снял обувь. Ему говорили, мол, залезь, присядь в кресло. И он снял обувь и зашёл в носках. Ну то есть такое уважение, респект этому величайшему техническому творению.

Гагарин был суперзвездой, а Королёв страдал от неизвестности

Все первые советские космонавты после полёта становились суперзвёздами. Они отправлялись в турне по миру. Их награждали и дарили подарки. Гагарин взлетел старшим лейтенантом, а приземлился уже майором. Терешковой после полёта подарили квартиру и уникальную машину — белую "Чайку" (все остальные автомобили в серии были чёрного цвета).

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

— Много у кого была звёздная болезнь после первого полёта. По крайней мере, Каманин пишет о звёздной болезни у Валентины Терешковой, — рассказывает научный журналист Михаил Котов.

Гагарин звёздной болезнью, по воспоминаниям близких, не страдал. Но своим особым статусом, без сомнения, пользовался.

— Он прекрасно понимал, что пойдёт он — и перед ним двери любых кабинетов откроются. Это пришёл первый в мире космонавт! — рассказывает племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова. — Поэтому этим он, конечно же, пользовался. Он очень много помогал городу и району.

И в то же самое время, пока космонавты пожинали плоды славы, человек, который изобрёл космические ракеты, оставался "широко известным в очень узких кругах". Люди, близкие к отрасли, знали, что есть создатель ракет, называли его Генеральный или СП, то есть Сергей Павлович. Но вся страна и весь мир ничего не знали о Королёве вплоть до его смерти.

Фото © ТАСС / В. Жихаренко

— Конечно, он страдал, — вспоминает внук Сергея Королёва. — Два раза он был представлен к Нобелевской премии. За запуск спутника и полёт первого человека в космос. И дважды советское правительство не дало возможности ему эту Нобелевскую премию получить. Нобелевский комитет хотел знать имя человека, кому они будут премию вручать. Но руководитель СССР Никита Хрущёв не позволил рассекретить Королёва и сказал, что автором является весь советский народ. И, как вспоминает его друг, известный учёный Борис Патон, однажды они встретились во Дворце съездов на годовщине полёта человека в космос. Он поздравил Сергея Павловича, а тот ему грустно так ответил — мол, "что вы нас поздравляете, мы рудокопы, мы глубоко-глубоко под землёй, нас никто не видит и не слышит".

Конечно, родоначальники отечественной космонавтики были живыми людьми, со своими сильными и слабыми сторонами. Споров и даже конфликтов в космосе было немало. Более подробную историю вы сможете узнать, посмотрев документальный фильм Артура Матвеева "Сошедшие с небес" на канале Life.Doc.

Авторы Артур Матвеев