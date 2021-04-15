Оглавление Известность не смутила Вместе навсегда! "Обновление" чувств 26-й, роковой

Известность не смутила

В Москве выпускник ВГИКа служил в Московском драматическом театре. Сниматься в кино стал с 1974 года. Известность молодому актёру принёс сериал "Государственная граница", в котором Новиков играл роль молодого пограничника, а позже — опытного чекиста Алексея Могилова. Консультировал кинематографистов сам глава КГБ Юрий Андропов. За роль чекиста Новикова удостоили премии КГБ СССР. Но его известность ничуть не смутила будущую супругу. Они познакомились в 1983 году. Как позже будет вспоминать актёр, Елена увидела его у театра на Малой Бронной и сразу же решила: "Будет моим..."

Фото © ТАСС

Так оно и случилось. Владимир Новиков ухаживать не умел, но юная блондинка ему приглянулась отсутствием жеманства, прямотой. Приглянулась так, что вскоре над молодыми уже звучал марш Мендельсона. Поначалу Новиков, правда, ошарашил Елену уважительно-отдаляющим "вы" и тем, что называл исключительно по имени-отчеству. "Важничает, держит дистанцию", — думала она. Сам Новиков уверял, что научился такому обращению к близким у родителей. И с Еленой делал так от уважения.

Вместе навсегда!

Первое бракосочетание у молодых было "навсегда", "на веки вечные". Оба были в белом: она — в белоснежном платье, он — в белом костюме, словно только что вернулся из Рио-де-Жанейро. Но судьба распорядилась по-своему. А вот привычка регистрировать отношения в белом костюме осталась, и каждый раз актёр покупал новый.

Собственно, у обоих супругов брак был не первым: Елена уже имела сына Андрея от первого брака, а Владимир Новиков однажды уже был женат на художнице, но брак распался через пару лет — молодая жена не выдержала долгих отлучек мужа на съёмки. Те же проблемы вскоре возникли и во втором браке актёра. Он часто уезжал в командировки, которые длились месяцами, встречался на съёмочных площадках со звёздами мировой величины — Джиной Лолобриджидой, Элизабет Тейлор, Джейн Фондой, — ходили слухи о его увлечениях советскими актрисами. Как тут не заревновать?!

Видео © LIFE

Поначалу каждая разлука была "как инфаркт миокарда" — остававшаяся в Москве жена провожала его до порога, со слезами бросалась на грудь, совала в руки кульки со снедью. Актёр, только-только приехав на съёмки и устроившись в гостинице, тут же звонил домой: "Всё хорошо, доехал. Как ты там?" Были и долгие ночные разговоры по телефону.

Но однажды Елена взревновала не понарошку: в газете появилось интервью актрисы Людмилы Нильской, которая признавалась журналистам, что на съёмочной площадке за ней ухаживали и с ней флиртовали почти все мужчины. Все, кроме Владимира Новикова. Елена, прочитав интервью, вдруг вспыхнула: "А почему это она выгораживает именно тебя?!" Слово за слово, разругались. "Загс за углом, — фыркнул Новиков. — Можем и развестись! Бери паспорт!" И развелись. Ни один не хотел уступать другому и просить прощения за горячность. Новиков до последнего надеялся, что уже у дверей загса жена пойдёт на попятную. Не уступила и не пошла! И они развелись.

"Обновление" чувств

И тут началось! Бессонница, тоска, воспоминания. Владимир Новиков по ночам "как безумный" писал стихи, потом звонил "бывшей" по телефону и зачитывал их. Елена вполне благосклонно внимала. Друг без друга они сумели прожить полгода. "А с чего это мы с вами развелись, дражайший мой Владимир Васильевич?" — как-то спросила первой Елена. "Видимо, погорячились", — ответил актёр.

И они поженились снова. И снова был загс, торжественное бракосочетание и белый костюм жениха. И снова казалось: они оба совершили ошибку, и теперь всё будет — уже совершенно точно — на всю оставшуюся жизнь!

Не тут-то было! Идеальной любви хватило на полгода, и через полгода они снова пошли в загс — "обновлять" чувства. Так и повелось. Елена словно бы приняла условия игры и не возражала. Два года — таков был самый большой срок, который они могли ужиться под одной крышей. Ровно столько же — два года — они смогли протянуть порознь. Но рано или поздно снова шли в загс — жениться.

Паспорта приходилось менять несколько раз — страничек для штампов не хватало. А работники загса быстро запомнили необычную пару. Шутили: "Вы к нам как? Жениться или развод оформлять?" Дошло до того, что однажды они и сами забыли — женаты или разведены. Пришли жениться, а оказалось, что штампы в паспортах уже стоят.

Подросший сын Елены Андрей часто мирил мать с отчимом и даже предотвратил несколько "походов" в загс, начиная подначивать взрослых: "Ну правильно, сходите ещё раз, чего вам стоит!" Елена и Владимир злились и на очередной развод не шли. Однако при всей этой игре Елена всегда поддерживала мужа в трудные периоды жизни, когда он оставался без работы; ухаживала за ним, когда он болел, даже если они были в разводе, и прекрасно знала, что друг от друга им уже никуда не деться.

26-й, роковой

Представить себе трудно, но такие своеобразные отношения длились целых 25 лет — то вместе, то порознь; то женаты, то в разводе. Но однажды в дело вмешался православный священник: "Перестаньте нервы мотать и себе, и Богу! — потребовал он. — Люди уже немолодые! Венчаться вам надобно!" И они обвенчались. Душа в душу, без ругани, без скандалов прожили год, а потом Елена неожиданно умерла — инсульт.