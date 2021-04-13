Байден созвонился с Путиным
Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, заявили в Белом доме.
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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, об этом сообщили в Белом доме. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также вопросы контроля над вооружениями.
В Вашингтоне заявили, что Байден "ясно дал понять", что США будут действовать в защиту своих национальных интересов, выразил обеспокоенность усилением российских войск на границе с Украиной и "подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности" Незалежной.
Сообщение Белого дома гласит, что Байден также подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
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Напомним, Байден и Путин провели первый телефонный разговор вечером 26 января. Они договорились ускорить работу по продлению договора СНВ, а также затронули ситуацию с Алексеем Навальным и сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Переговоры состоялись по инициативе российской стороны и продлились чуть больше 35 минут.
Позже президент РФ предлагал американскому коллеге провести дискуссию в прямом эфире — это случилось после оскорблений, которые Байден позволил себе в недавнем интервью. Однако в США не отреагировали на предложение. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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