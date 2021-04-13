Байден созвонился с Путиным

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, об этом сообщили в Белом доме. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также вопросы контроля над вооружениями.

В Вашингтоне заявили, что Байден "ясно дал понять", что США будут действовать в защиту своих национальных интересов, выразил обеспокоенность усилением российских войск на границе с Украиной и "подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности" Незалежной.

Сообщение Белого дома гласит, что Байден также подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Напомним, Байден и Путин провели первый телефонный разговор вечером 26 января. Они договорились ускорить работу по продлению договора СНВ, а также затронули ситуацию с Алексеем Навальным и сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Переговоры состоялись по инициативе российской стороны и продлились чуть больше 35 минут.

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