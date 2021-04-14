Стадионы смерти: как погибали фанаты во время футбольных матчей

"Хиллсборо", Шеффилд, Англия

15 апреля навсегда останется траурной датой в мире английского футбола. Именно в этот день в 1989 году на шеффилдском стадионе "Хиллсборо" проходил полуфинальный матч Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест". Желающих увидеть игру было так много, что перед входом в гостевой сектор из болельщиков "Ливерпуля" образовалась толпа.

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Отвечающий за безопасность на стадионе шеф полиции Дэвид Дакенфилд совершил грубую ошибку, ставшую роковой. Без проверки билетов он запустил болельщиков в заполненный сектор. Началась давка. Зрителей первых рядов буквально вдавило в металлическую ограду. Они стали задыхаться.

Полиция не сразу поняла, что происходит. Чтобы спастись, фанаты пытались прорваться на поле, но стражи порядка восприняли это как срыв игры. Лишь потом они открыли решётки, но было поздно — на поле стали выпадать уже бездыханные тела. В общей сложности погибло 96 человек. Одной из жертв давки стал двоюродный брат будущего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

"Лужники", Москва, СССР

Памятник погибшим болельщикам в "Лужниках". Фото © ТАСС / Александр Фёдоров

Настоящая мясорубка была в "Лужниках" 20 октября 1982 года. Во время матча Кубка УЕФА между московским "Спартаком" и голландским "Харлемом" в подтрибунных помещениях произошла давка. Она началась уже в конце матча, когда фанаты красно-белых стали направляться к выходу.

За двадцать секунд до финального свистка Сергей Швецов забил второй мяч в ворота голландцев. Услышав радостный рёв, болельщики решили вернуться и столкнулись с потоком людей, идущих вниз. В маленьком пространстве на обледеневших ступенях возникла давка. Тех, кто спотыкался и падал, затаптывала толпа. Не выдержали нагрузки и металлические перила, из‑за чего люди с большой высоты начали падать на бетон. В результате трагедии погибло 66 человек. Однако это лишь официальные цифры. По неофициальной информации, которая долгие годы не раскрывалась, в тот день погибло более 300 человек.

"Эстадио Насиональ", Лима, Перу

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В отборочном турнире к XVIII летним Олимпийским играм 24 мая 1964 года состоялся матч между сборными Перу и Аргентины. На последних минутах судья сначала засчитал, а потом отменил гол в ворота Аргентины. На трибуне перуанских болельщиков начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, но это было ошибкой.

В панике болельщики бросились к выходу, но ворота были закрыты. Зрители, которые двигались по закрытой лестнице, давили тех, кто был у закрытых ворот. Люди умирали от внутреннего кровотечения или асфиксии. В давке погибло 328 человек и пострадало около 4 тысяч. Это самая большая трагедия по количеству погибших на стадионах в истории футбола.

"Аль-Масри клаб стэдиум", Порт-Саид, Египет

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1 февраля 2012 года после окончания матча чемпионата Египта болельщики "Аль-Масри" выбежали на поле, напали на футболистов и тренерский штаб каирского клуба "Аль-Ахли", а потом жестоко избили его фанатов.

В кровавом побоище приняло участие несколько сотен человек, а мирные зрители попытались быстрее покинуть стадион. Именно это и спровоцировало давку. Происходящее на поле уже мало отличалось от того, что творилось у выхода. В этой страшной трагедии погибло 73 человека, не меньше тысячи было ранено.

"Охене Джан", Аккра, Гана

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Во время матча чемпионата Ганы между "Хартс оф Оук" и "Асанте Котоко", который проходил 9 мая 2001 года, фанаты гостей за несколько минут до конца начали бросать на поле кресла. "Асанте Котоко" проигрывал со счётом 1:2. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ, чтобы усмирить фанатов. Тем самым повторила трагедию в Перу.

Ворота выхода были закрыты. Началось столпотворение — люди стали давить друг друга. Погибло 123 фаната, сотни получили ранения.

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