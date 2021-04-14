Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

Спасатели продолжают борьбу с огнём в историческом здании Невской мануфактуры, пожар там начался 12 апреля и продолжается двое суток. В завалах здания всё ещё происходит тление, его площадь, по последним данным МЧС, составляет около 150 квадратных метров. На месте ЧП работают около 40 спасателей и девять единиц техники.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека). Виновникам грозит до шести лет лишения свободы. По делу задержали гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева, а также его заместителя Алексея Михневича. Следователи вышли в суд с ходатайством об их аресте. Важно отметить, что Макеев руководит предприятием всего два месяца, и при нём МЧС только однажды проводило проверку противопожарной безопасности на мануфактуре. Зато Михневич уже был директором этого предприятия, поэтому к нему будет много вопросов.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Всего же за последние пять лет инспекторы МЧС проверили здание Невской мануфактуры 18 раз, обнаружив почти сотню различных нарушений правил противопожарной безопасности. Здание не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в помещениях отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления. Автоматические установки пожаротушения находились в неисправном состоянии и т.д. Об этом свидетельствуют данные базы СПАРК.

По сведениям источника Лайфа, инспекторы Госпожарнадзора Невского района Санкт-Петербурга уже более года пытаются через суд добиться от Невской мануфактуры выполнения предписаний об устранении нарушений пожарной безопасности. Представители компании не отрицали нарушений, но говорили, что у них проводятся какие-то работы и ходатайствовали о переносе слушаний. Предприятию дали срок до 3 августа 2020 года, чтобы исправить нарушения.

Затем Невская мануфактура обратилась с ходатайством о продлении срока из-за пандемии до мая 2021 года. Пожарнадзор частично удовлетворил ходатайство и продлил срок до 1 февраля 2021-го. В конце февраля текущего года инспекторы пришли с новой проверкой. Был составлен очередной акт проверки, по которому вынесли новое представление о невыполнении сроков устранения нарушений.

Долгий суд

На суде интересы Невской мануфактуры представляли тогдашний директор Алексей Михневич и некая Юлия Давыдова, которая формально не имеет к предприятию никакого отношения. Возможно, она юрист.

Давыдова связана с семьёй владельца Невской мануфактуры Алексея Устаева. Она руководила отелем "Ольгино" в Санкт-Петербурге с многомиллионной прибылью, принадлежащем, предположительно, дочери миллиардера Устаева Олесе, а также компанией "Яхтенная 7", владельцем которой является Аида Устаева.

Именно Давыдова подписывалась в документах инспекторов МЧС во время одной из последних проверок. Она же, по сведениям источника Лайфа, будет представлять интересы Невской мануфактуры по доверенности на заседании суда, которое должно состояться 28 апреля.

Кто ещё в курсе

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Лайф изучил проверки и выяснил, что о нарушениях знали как минимум ещё трое бывших менеджеров Невской мануфактуры.

Владимир Николаев, который руководил предприятием почти 10 лет (с 2007-го по сентябрь 2016 года), принимал как минимум четыре внеплановые проверки МЧС, каждая из которых выявила около десятка нарушений требований противопожарной безопасности.

После очередной разгромной проверки в сентябре 2016 года Николаев покинул должность, но остался в совете директоров АО "Невская мануфактура", где числится до сих пор. Также он числится на предприятии главой коллегиального исполнительного органа.

Новым директором мануфактуры стал Сергей Ульянов, связанный с собственником Невской мануфактуры по бизнесу в недвижимости. Речь идёт о Северо-западной управляющей компании (СЗУК) с годовой выручкой почти 200 миллионов рублей. Изначально фирма принадлежала именно Ульянову, затем перешла во владение, предположительно, родственников собственника Невской мануфактуры Алексея Устаева Олеси и Галины Устаевых.

Ульянов также засветился ещё в одном бизнесе Устаева — Выборгском комбинате хлебопродуктов. Он пробыл директором всего месяц в марте 2020 года незадолго до того, как Невская мануфактура подала к предприятию иск о банкротстве. Вероятно, задачей Ульянова в руководстве комбината было подготовить предприятие к ликвидации.

Интересно также и то, что руководителями в Северо-западной управляющей компании (СЗУК) в разное время числились другие директора Невской мануфактуры Алексей Михневич, который и сменил Ульянова на должности директора в 2019-м, и Максим Макеев, который руководил мануфактурой только с середины февраля 2021 года. Именно он первым был задержан по делу о смертоносном пожаре.

Наверняка у следователей будут вопросы по Невской мануфактуре и к владельцу объекта — миллиардеру Алексею Устаеву: знал ли он о нарушениях, как на это реагировал, кому и какие поручения давал.

Помимо здания мануфактуры, Устаеву и его семье в Северной столице принадлежат несколько крупных гостиниц с общим оборотом около 900 миллионов рублей в год: "Санкт-Петербург", "Октябрьская" и "Ольгино". Состояние бизнесмена оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

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