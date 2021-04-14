Пропавший ключ спасения и предсказание трагедии: пророческие факты о "Титанике"

10 апреля 1912 года в полдень "Титаник" отправился в своё первое и последнее путешествие по маршруту Саутгемптон (Великобритания) — Нью-Йорк (США). Четыре дня он провёл на плаву, а в ночь на 15 апреля 1912 года затонул после столкновения с айсбергом.

Уносил жизни до катастрофы

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Во время постройки "Титаника" погибло несколько рабочих, в основном упав с высоты корабля. Ещё несколько умерли во время работы в цехах и подсобных помещениях. Больше 200 рабочих получили тяжёлые травмы, которые впоследствии привели к ампутации конечностей.

Предсказание трагедии

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Случайное совпадение или пророчество, но за 14 лет до гибели судна писатель Морган Робертсон написал роман "Тщетность". В нём описывается крушение огромного лайнера под названием "Титан", который столкнулся с айсбергом апрельской ночью в Атлантическом океане.

Позже "пророк" признался, что идея написать этот роман пришла к нему во время тяжёлой болезни, а видение тонущего гигантского лайнера было таким чётким, что Робертсон даже слышал крики людей о помощи.

От трагедии мог спасти ключ

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На "Титанике" не оказалось бинокля. Всё дело в том, что прямо перед отплытием капитан уволил своего второго помощника Дэвида Блэра. Именно у него хранился ключ от сейфа, где хранились бинокль и оборудование, которые предположительно могли бы предотвратить столкновение с ледяной глыбой. В спешке Блэр забыл передать ключ заменившему его Чарльзу Лайтоллеру.

В результате у дежуривших на смотровой вышке не было при себе бинокля, им приходилось полагаться только на собственное зрение. А в роковую ночь бинокль был жизненно необходим, чтобы своевременно обнаружить айсберг.

Музыка до самой смерти

Кадр из фильма "Титаник" / "КиноПоиск"

В фильме Джеймса Кэмерона про "Титаник" есть эпизод, где музыканты продолжали играть, даже когда близился конец. Этот душераздирающий момент основан на реальных событиях.

До трагедии музыканты были разделены на две группы и играли в разных местах лайнера, но в роковую ночь они впервые воссоединились. Оркестр играл церковный гимн "Ближе, Господь, к Тебе". Никому из музыкантов не удалось выжить.

Неразбившаяся бутылка

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При строительстве новых судов проводится так называемый обряд "крещения". Согласно традиции, о борт судна разбивается бутылка с шампанским. Компания White Star Line проигнорировала эту традицию в отношении других кораблей, но решила последовать ей с "Титаником". Бутылка не разбилась, когда её ударили о борт. Это считается плохой приметой.

Отменённая эвакуация пассажиров

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На борту "Титаника" 14 апреля должны были проводиться учения по срочной эвакуации пассажиров на спасательных шлюпках. Однако капитан судна по неизвестным причинам решил отменить учения.

Можно предположить, что если бы учения состоялись, то в момент трагедии спастись могло больше людей. Пассажиры бы аккуратно следовали инструкции и процедуре посадки в шлюпки.

Фильм дороже корабля

Кадр из фильма "Титаник" / "КиноПоиск"

Общий бюджет фильма Джеймса Кэмерона превысил стоимость строительства самого корабля. "Титаник" затонул в 1912 году, и в то время его строительство обошлось в семь с половиной миллионов долларов. Но, если учесть инфляцию, это приравнивается к 166 миллионам долларов в современном эквиваленте. В 1997 году создание самого популярного фильма о "Титанике" обошлось в 200 миллионов долларов.

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