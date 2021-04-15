Бензовоз влетел прямо в такси, зацепив автобус, и через секунду всё вокруг объяло пламенем — видео

Инцидент произошёл во вторник, 13 апреля. Водитель такси выехал на магистраль, не изучив обстановку. Тут же в легковушку врезался бензовоз и по инерции протащил её вперёд по дороге, где в них на полной скорости влетел автобус. Столкновение прошло по касательной, но от автобуса ничего не осталось. Словно спичка, транспорт вспыхнул за мгновение. Всё произошедшее попало на камеры наблюдения.

Видео © Daily Mail

Водитель автобуса остановился посреди дороги, выскочил на улицу и убежал подальше от горящего транспортного средства. Благо внутри пассажиров не было. Водитель автоцистерны также остался невредимым. Какой пожароопасный материал он перевозил и было ли что-либо в баке, неизвестно.

Кадры из видео © Daily Mail

По информации Daily Mail, единственным погибшим стал водитель такси. Он умер в легковушке прямо на месте аварии, не дождавшись помощи служб спасения.

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