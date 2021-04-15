Бензовоз влетел прямо в такси, зацепив автобус, и через секунду всё вокруг объяло пламенем — видео
Наружная камера наблюдения сняла ужасающие кадры автокатастрофы на трассе PR-423 в городке Куритиба, Бразилия. За секунду на перекрёстке столкнулись автоцистерна, такси и автобус. Есть погибшие.
Кадр из видео © Daily Mail
Инцидент произошёл во вторник, 13 апреля. Водитель такси выехал на магистраль, не изучив обстановку. Тут же в легковушку врезался бензовоз и по инерции протащил её вперёд по дороге, где в них на полной скорости влетел автобус. Столкновение прошло по касательной, но от автобуса ничего не осталось. Словно спичка, транспорт вспыхнул за мгновение. Всё произошедшее попало на камеры наблюдения.
Видео © Daily Mail
Водитель автобуса остановился посреди дороги, выскочил на улицу и убежал подальше от горящего транспортного средства. Благо внутри пассажиров не было. Водитель автоцистерны также остался невредимым. Какой пожароопасный материал он перевозил и было ли что-либо в баке, неизвестно.
Кадры из видео © Daily Mail
По информации Daily Mail, единственным погибшим стал водитель такси. Он умер в легковушке прямо на месте аварии, не дождавшись помощи служб спасения.
Выбор редакции
Рэпер Yung Trappa рассказал, что не так с машиной каршеринга, на которой он попал в серьёзное ДТП
Надёжные и неприхотливые: в Бразилии оценили российские вертолёты Ми-35М
Блогерша Стужук похвасталась новым парнем спустя полгода, как её бывший муж умер от CoViD-19
В НАТО поддержали новые санкции США против России
Бузова ответила на насмешки из-за "бабушкиного" живота, доказав в бикини, что ей нечего стыдиться
Комментариев: 0