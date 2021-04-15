"По сравнению с ним Мавроди просто мальчик": Как финансист с Уолл-стрит стал аферистом века

14 апреля 2021 года в камере тюрьмы штата Северная Каролина умер Берни Мейдофф. Его финансовая пирамида работала несколько десятков лет и считалась одной из самых крупных в мире. Компания "золотого Берни" обманула не только сотни тысяч собственных клиентов, но и миллионы простых людей по всему миру.

Семейная империя зла

В инвестиционный бизнес Бернард Мейдофф пришёл больше 60 лет назад. Заработав пять тысяч долларов на строительстве пляжных домиков и сборе мусора, он решил, что управлять деньгами клиентов — лучше, чем рисковать своими собственными. Уже через десять лет Мейдофф и несколько других крупных игроков с Уолл-стрит создали NASDAQ — крупнейшую электронную биржу, на которой стали торговаться компании с оборотом в сотни миллиардов долларов.

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Чтобы успевать вести бизнес и не тратить на это всю жизнь, Мейдофф привлёк в Madoff Investment практически всех членов своей семьи. За десятки лет работы семейный клан сколотил огромное состояние и построил настоящую бизнес-империю — к середине 90-х финансист, его жена, брат и дети управляли активами клиентов примерно на 65 млрд долларов.

Бесплатный сыр

Доходность инвестиционного фонда Мейдоффа была значительно выше банковской. На протяжении многих лет компания гарантировала своим клиентам по 10–12% годовых вне зависимости от экономической ситуации в стране. Однако Мейдоф даже не пытался в действительности заработать для клиентов такую прибыль. Под видом прибыли он выплачивал вкладчикам деньги из взносов последующих клиентов — благо, их до поры до времени хватало. Долгое время эта схема работала — клиентские деньги фонд инвестировал в недвижимость, нефтяную и другие отрасли с низкими рисками. Но в 2008 году грянул экономический кризис, и Madoff Investment Securities перестал выплачивать своим клиентам дивиденды.

Когда до бумаг фонда добрались люди из Комиссии по ценным бумагам и биржам и ФБР, то выяснилось, что инвестиционная деятельность фонда — фикция, а "прибыль", которую получали клиенты, — это взносы и наличные от других клиентов, поверивших в успешность бизнеса Мейдоффа. В 2009 году, когда основателю фонда предъявили обвинения, вскрылся новый обман. Оказалось, что компания перестала работать как инвестфонд ещё с середины 80-х. Всю сверхприбыль от процентов по вкладам и оборота в недвижимости и акциях других компаний финансист тратил по собственному усмотрению — покупал недвижимость, гольф-клубы, небольшие компании, самолёты, предметы роскоши.

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Экономист Виктор Чернышенко отметил, что деятельность Мейдоффа ничем не отличалась от классических финансовых пирамид.

Многие сравнивают его с Мавроди, но это не совсем уместно. По сравнению с Бернардом Сергей Мавроди — просто мальчик, который работал в чистом поле и собирал с людей деньги. Мавроди деньги никуда не вкладывал, просто аккумулировал. Фонд Мейдоффа — это другое. Компания неоднократно проходила серьёзные проверки Министерства финансов и Минюста США, пару раз была под следствием по подозрению в манипулировании фондовым рынком, но ни разу за всю историю топ-менеджмент компании не наказывали уголовными сроками. Единственное, что объединяет Мейдоффа и Мавроди, — это схема. Берёшь деньги от клиента, а под "прибыль" маскируешь деньги другого клиента. Схема тупиковая, но позволяет за короткое время саккумулировать огромные объёмы наличных денег, которые рано или поздно растворяются Виктор Чернышенко Экономист

Всё вернуть так и не смогли

В разгар кризиса 2008 года Мейдоффа арестовали, а ещё через год следствия он признал себя виновным в организации мошеннической схемы. Под вывеской фонда, по словам его основателя, работала "обычная финансовая структура", жертвами которой стали 45 тыс. вкладчиков из 135 стран мира. Следствие установило, что самый крупный "финансовый кран" открылся для финансиста в середине 80-х: в фонд активно несли деньги голливудские режиссёры, продюсеры, арабские шейхи, главы хедж-фондов и другие "акулы" с Уолл-стрит. Всех привлекали высокие проценты по вкладам, и никто не думал, что огромная структура, известная по всему миру, — это мыльный пузырь, которой может громко лопнуть. Коллеги Мейдоффа по финансовому цеху потеряли больше остальных — некоторые компании после скандала с финансовой пирамидой Мейдоффа разорились и были изгнаны с Уолл-стрит, как больные чумой за городские ворота.

Как и в случае с Мавроди, расследование дела Берни Мейдоффа привело не только к отставкам политиков и силовиков, но и к народному гневу. Обманутые клиенты, завалившие суды исками, утверждали, что по вине мошенника потеряли почти 20 млрд долларов. Назначенные правительством управляющие распродали активы фонда и семьи финансиста и вернули почти 15 млрд. Частично именно его фонд считают ответственным за мировой финансовый кризис — структура Мейдоффа организовала собственный банк и выдавала кредиты почти с нулевыми процентами, часть из которых позднее списывали как убытки.

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Ещё пять миллиардов пытались отсудить у сыновей финансиста — им предъявляли обвинения, но дела против них рассыпались уже в суде. Единственным, у кого государство смогло отсудить значительную сумму — около полутора миллиардов долларов, стал его брат Питер. После того как Мейдоффа-младшего приговорили к десяти годам тюрьмы, с его счетов и баланса компании изъяли около двух миллиардов долларов. Значительную часть своего срока он отбыл в тюрьме и ещё два года сидел с электронным браслетом под домашним арестом. Основателю пирамиды повезло меньше — в 2009 году его приговорили к 150 годам тюрьмы.

В ФБР считали, что значительная часть активов лопнувшего фонда могла быть оформлена на сыновей Мейдоффа. Однако добиться от них признания следствие так и не смогло. Сын Берни Марк в 2010 году повесился в своём доме в Нью-Йорке после года судов по обвинению в отмывании денег. Второй сын "американского Мавроди" Эндрю умер от рака в 2014 году, не дожив даже до 50 лет.

Тихий еврей и какао

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По самым скромным подсчётам, в разорившейся структуре за десятки лет работы на Уолл-стрит растворились активы на общую сумму в 15 млрд долларов. Установить их текущих владельцев не представляется возможным — почти сразу после ареста люди "золотого Берни" сожгли большую часть документации и уничтожили жёсткие диски компьютеров, в которых могла содержаться важная финансовая информация.

Полностью расстаться с талантом спекулянта Мейдофф так и не смог. В тюрьме он стал "оптовым поставщиком" какао и кофе для всех заключённых. Он скупал порошок оптом в тюремном магазине и через охранников (а иногда и сам) продавал его с двойной наценкой. 14 апреля 2021 года Мейдофф умер в своей камере на 83-м году жизни. Причиной смерти называют "естественные причины", однако опальный финансист заявлял, что страдает от редкого заболевания, и просил освободить его по УДО.

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