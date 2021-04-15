Облик грядущего: учёные предсказывают засуху и гибель урожаев в Европе

Изменения климата в ближайшие десятилетия превратят Европу в полупустыню, а в России наступят бесснежные зимы. В ряде регионов Франции урожаи винограда погибли на 70–80% из-за заморозков. Вслед за нетипичным весенним холодом Европу ожидает катастрофически засушливое лето и опять гибель значительной части урожая.

На прошлой неделе мир облетели фотографии с видами дымящихся в ночи французских виноградников. Виноделы жгли дрова и солому в надежде защитить хотя бы часть умирающего от морозов винограда. Однако сделать это не удалось, Эмманюэль Макрон уже признал происходящее сельскохозяйственной катастрофой.

Фото © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

В Лангедоке погибло от 50 до 100% урожая, в Бургундии до 50% урожая, то же самое касается Шардоне и Бордо. В результате президент Франции уже обещает финансовую поддержку отрасли. Но единовременная помощь не спасёт Францию и другие страны Европы от грядущих глобальных перемен.

Вслед за заморозками — засуха

Фото © Shutterstock

Международная группа учёных под эгидой Кембриджского университета изучила годовые кольца европейских дубов, чтобы лучше понять изменения климата за последние 2110 лет. Исследовали живые и мёртвые дубы в Чехии и на юго-востоке Баварии. Результаты анализа изотопов в годовых кольцах дуба привели экспертов к неутешительным выводам.

Никогда ранее за последние 2,1 тысячи лет в Европе не было так жарко, как сейчас. По данным учёных, жарко было и раньше: в 200, 720 и 1100 гг. нашей эры было очень влажно, а нетипично сухое лето было, например, в 40, 590, 950 и 1510 гг. нашей эры. Но ни разу за все проанализированные годы не было так жарко и сухо, как в 2015–2018 гг.

Что дальше? Дальше в Германии констатируют, что состояние лесов в стране хуже некуда. Наверное, было хуже, но давно, а сейчас кроны 79% елей, 80% дубов и 89% буков демонстрируют признаки грядущих тяжёлых времён. Издание DW заявляет: почти 37% деревьев теряют 26% хвои и листвы преждевременно. Систематическое наблюдение за деревьями начали в 1984 году, и со старта наблюдений хуже, чем сейчас, не было никогда.

Фото © Shutterstock

Все эти новости и данные учёных подводят Европу к непривычной для них формулировке при разговорах о сельскохозяйственных территориях. Термин, знакомый всем агрономам России, — "зона экстремального земледелия" — становится употребим в Европе. Вот только Россия чаще всего боролась с холодом, а Европе придётся бороться с теплом и отсутствием воды.

Чтобы вам было понятно, что такое ЗЭЗ и где они находятся, поясняем: посевные площади в России, включая в том числе и почти все территории Краснодарья и Ставрополья, считаются среди аграриев зоной экстремального земледелия.

То, с чем нашему сельскому хозяйству пришлось смириться давным-давно, европейским аграриям предстоит узнать в самые ближайшие годы. Точнее, даже месяцы.

Нет никаких оснований утверждать, что это лето в Европе будет менее засушливым, чем предыдущее. Скорее наоборот, есть все основания утверждать, что лето 2021 года будет не менее засушливым, чем в 2018 или 2020 годах.

Воды на всех не хватит

Фото © Shutterstock

Засуха станет привычной не только для стран Южной Европы, но и для Германии с Чехией и лишит сельское хозяйство огромных объёмов пресной воды. То, что сейчас ощущает сельское хозяйство Крыма, станет типичным для фермеров Франции, Нидерландов, Германии, Чехии, частично Ирландии.

Интересно, как с этим будет у нас? А у нас ещё более засушливым станет лето в Ставрополье и Краснодарском крае — в настоящее время именно эти регионы являются "житницей" России.

Вот только потепление распространится не только на юг России, из "зон экстремального земледелия" выпадут огромные посевные площади в центральной части России, на Северо-Западе и даже на Русском Севере. Значительно теплее не станет только за Уралом, горная цепь убережёт Сибирь и Дальний Восток от быстрого потепления. Но миллионы и миллионы гектаров посевных площадей от Мордовии до Карелии станут гораздо более плодородными.

Причём, по прогнозам климатологов и синоптиков, Россия практически не потеряет пресную воду. В стране станет значительно меньше продолжительных дождей, они превратятся в краткосрочные ливни, солнечных дней станет больше, объём влаги не сократится, но будет распределяться иначе.

Прощай, клубника из Испании

Фото © Shutterstock

Засуха летом и заморозки весной — не все печали, которые коснутся Европы. К этому стоит добавить эффект пандемии и закрытых наглухо границ. Европа не способна самостоятельно обслуживать все свои сельскохозяйственные угодья, она привыкла делать это с помощью труда завозимых сезонных мигрантов. Их не хватало уже в прошлом году, и их гарантированно не хватит в нынешнем году.

Знаете, как у французов появилась высокая кухня в виде лягушачьих лапок? Французы перешли на лягушек, потому что им нечего было есть. Вот только лягушек в связи с отсутствием воды тоже станет меньше. Возможно, в ближайшие годы европейская высокая кухня обогатится новыми блюдами. Истории про вкусный и полезный белок из мучного червя появляются на страницах ведущих изданий не просто так. Так же как и разговоры о запрете рекламы красного мяса.

Уникальность ситуации в том, что Россия благодаря глобальному потеплению получает больше плюсов, чем минусов. Вполне вероятно, уже в самые ближайшие годы Россия станет одним из основных поставщиков продовольствия в Европу, потому что та самостоятельно себя обеспечивать не сможет.

Россию проблемы климата не беспокоят, а радуют. А вот Европа и США в ближайшие десятилетия почувствуют себя очень и очень неприятно.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов считает, что в ближайшие 30 лет в Москве наступят "парижские зимы", то есть зимы без снега. Представьте себе, что десятки миллионов наших сограждан, привыкшие к затяжной холодной зиме, прекратят её видеть вообще и начнут собирать по два-три урожая в год.

Авторы