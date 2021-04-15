Премия "РБ-2021": как прошло самое масштабное мероприятие в спортивно-букмекерской отрасли
14 апреля в концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялась торжественная церемония вручения международной премии РБ — одно из самых крупных и статусных событий в букмекерской и спортивной отрасли. Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Фото © РБ
Премия РБ вручается в третий раз, и с каждым годом мероприятие становится всё более масштабным и зрелищным. В этом году торжественная часть прошла в формате иммерсивного шоу, которое вели Гарик Мартиросян и Константин Генич. На сцене выступили стендап-артисты Андрей Бебуришвили, Илья Соболев и певица Глюкоза.
Илья Соболев. Фото © РБ
Победителя в самой престижной номинации "Гран-при. Лучший букмекер года" объявил специальный гость мероприятия — легендарный футболист, обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу. Триумфатором стала компания "Фонбет".
Луиш Фигу. Фото © РБ
Наградами были отмечены не только букмекеры. Приз в номинации "Лучшее спортивное СМИ" получил телеканал "Матч ТВ", лучшим спортивным журналистом стал Нобель Арустамян, лучшим инсайдером — Иван Карпов. Артёма Дзюбу участники открытого голосования и экспертное жюри признали спортсменом года.
В номинации "Топ-менеджер года в букмекерской отрасли" победил Руслан Медведь, CEO "Париматч" (Россия).
По традиции на праздничном вечере состоялся благотворительный аукцион. Главный лот — футболка с автографом капитана сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионеля Месси — был продан за один миллион рублей. Все средства будут переведены в благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой "Спешите делать добро".
Среди гостей вечера были: Тина Канделаки, одержавшая победу в номинации "Лучший топ-менеджер в спортивной индустрии", Оксана Фёдорова, Вячеслав Малафеев, Василий Березуцкий, Юрий Сёмин, Эмин Гарибов, Динияр Билялетдинов, Виталий Петров и другие.
Фото © РБ
Победителями премии в разных номинациях стали: "Гран-при. Лучший букмекер года", "Лучшая программа лояльности", "Лучшая компания по версии Рунета" — "Фонбет"; "Бренд года", "Лучший сайт года" — "1хставка"; "Самый надёжный букмекер", "Лучшее приложение" — Olimp.bet и другие.
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