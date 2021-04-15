Новый "Чернобыль" Козловского, или Что пытались донести до зрителя создатели фильмов про аварию на АЭС
15 апреля состоялась премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль", посвящённого аварии на ЧАЭС. За 35 лет катастрофе, произошедшей 26 апреля 1986 года, посвятили десятки фильмов и сериалов. И далеко не везде в эпицентре картины была сама авария.
Фото © "Чернобыль"
"Колокол Чернобыля", 1987 год
Фото © Музей ЦСДФ
Это был первый документальный фильм, показанный всего лишь спустя год после аварии на ЧАЭС. Задумкой создателей кинокартины было — показать события после аварии с историями очевидцев. Тогда ещё было рано делать выводы о причинах происшествия. Фильм хотели запретить из-за якобы отражённой в нём антигосударственной позиции.
Спустя несколько месяцев он получил призы авторитетных международных кинофестивалей. Кроме того, "Колокол Чернобыля" попал в Книгу рекордов Гиннесса как фильм, который показали во всех странах мира, где есть телевидение.
"Чернобыль: Последнее предупреждение", 1991 год
© YouTube
Фильм основан на документальной книге американского врача Роберта Гейла, принимавшего участие в спасательных работах в Чернобыле. В кинокартине показано международное сотрудничество медиков, которые помогали в ликвидации последствий аварии на АЭС.
Американский врач, узнав о трагедии, прилетает в Москву, чтобы обследовать пострадавших. Эксперт в области гематологии, онкологии и иммунологии, он предложил свой способ лечения, основанный на пересадке костного мозга. Как раз в этом фильме впервые показали прямые последствия радиоактивного заражения, страшные ожоги и разрушение организма.
"Аврора", 2006 год
Фото © "Аврора"
Катастрофа на ЧАЭС в этом фильме не главная. Главной стала маленькая девочка из детдома Аврора, которая грезила балетом. Из-за большой дозы радиации её отвезли на лечение в Америку. В одной из клиник по трагически-счастливой случайности девочка знакомится с танцором Николаем Астаховым. Им удаётся подружиться. Позже танцор собирается осуществить балетную постановку с участием детей и исполнить мечту Авроры — вывести её на сцену.
"Земля забвения", 2011 год
Фото © "Земля забвения"
Украинско-французский фильм показал, как всего один день сломал жизнь обычных людей. По сюжету в день аварии у главной героини — свадьба. Жениха вызывают на тушение пожара прямо с торжества, и впоследствии он умирает.
Девушке предстоит пережить потерю близких, страх, ушедшую красоту. Спустя много лет она, не оправившись от личной трагедии, вернётся в зону отчуждения.
"Мотыльки", 2013 год
Фото © "Мотыльки"
Создателям мини-сериала удалось отчётливо показать любовь во время катастрофы. Отец главной героини принимает участие в ликвидации последствий взрыва и, оценив масштаб бедствия, посылает солдата с запиской к дочерям. Одна из них влюбляется в парня.
Позже мужчина умирает, а солдат поддерживает свою возлюбленную. Затем парень возвращается в часть и тоже участвует в ликвидации последствий аварии. Получив сильную дозу радиации, он попадает в больницу, и только любовь его девушки придаёт ему силы бороться за жизнь.
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