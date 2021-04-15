Новый "Чернобыль" Козловского, или Что пытались донести до зрителя создатели фильмов про аварию на АЭС

"Колокол Чернобыля", 1987 год

Фото © Музей ЦСДФ

Это был первый документальный фильм, показанный всего лишь спустя год после аварии на ЧАЭС. Задумкой создателей кинокартины было — показать события после аварии с историями очевидцев. Тогда ещё было рано делать выводы о причинах происшествия. Фильм хотели запретить из-за якобы отражённой в нём антигосударственной позиции.

Спустя несколько месяцев он получил призы авторитетных международных кинофестивалей. Кроме того, "Колокол Чернобыля" попал в Книгу рекордов Гиннесса как фильм, который показали во всех странах мира, где есть телевидение.

"Чернобыль: Последнее предупреждение", 1991 год

Фильм основан на документальной книге американского врача Роберта Гейла, принимавшего участие в спасательных работах в Чернобыле. В кинокартине показано международное сотрудничество медиков, которые помогали в ликвидации последствий аварии на АЭС.

Американский врач, узнав о трагедии, прилетает в Москву, чтобы обследовать пострадавших. Эксперт в области гематологии, онкологии и иммунологии, он предложил свой способ лечения, основанный на пересадке костного мозга. Как раз в этом фильме впервые показали прямые последствия радиоактивного заражения, страшные ожоги и разрушение организма.

"Аврора", 2006 год

Фото © "Аврора"

Катастрофа на ЧАЭС в этом фильме не главная. Главной стала маленькая девочка из детдома Аврора, которая грезила балетом. Из-за большой дозы радиации её отвезли на лечение в Америку. В одной из клиник по трагически-счастливой случайности девочка знакомится с танцором Николаем Астаховым. Им удаётся подружиться. Позже танцор собирается осуществить балетную постановку с участием детей и исполнить мечту Авроры — вывести её на сцену.

"Земля забвения", 2011 год

Фото © "Земля забвения"

Украинско-французский фильм показал, как всего один день сломал жизнь обычных людей. По сюжету в день аварии у главной героини — свадьба. Жениха вызывают на тушение пожара прямо с торжества, и впоследствии он умирает.

Девушке предстоит пережить потерю близких, страх, ушедшую красоту. Спустя много лет она, не оправившись от личной трагедии, вернётся в зону отчуждения.

"Мотыльки", 2013 год

Фото © "Мотыльки"

Создателям мини-сериала удалось отчётливо показать любовь во время катастрофы. Отец главной героини принимает участие в ликвидации последствий взрыва и, оценив масштаб бедствия, посылает солдата с запиской к дочерям. Одна из них влюбляется в парня.

Позже мужчина умирает, а солдат поддерживает свою возлюбленную. Затем парень возвращается в часть и тоже участвует в ликвидации последствий аварии. Получив сильную дозу радиации, он попадает в больницу, и только любовь его девушки придаёт ему силы бороться за жизнь.

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