"Поработала два дня": Аниматор Лиза из Турции рассказала Лайфу о локдауне в стране и закрывающихся гостиницах

Аниматор Лиза из Турции рассказала Лайфу о локдауне в стране и закрывающихся гостиницах. Видео © LIFE

Девушка Лиза живёт в курортных городах Турции с 2012 года, куда переехала с Украины, и работает в разных отелях аниматором. До наступления пандемии коронавируса всё было отлично: поток туристов не прекращался, работы было много, однако в 2020 году всё рухнуло. Надежда была на сезон в 2021 году, но отель, куда девушка устроилась трудиться, закрылся буквально на второй день. Лиза рассказала Лайфу о локдауне и сложностях работы в условиях жёстких ограничений.

"В 2019 году у нас был прекраснейший сезон, в 2020-м его совсем не было, а в этом году я проработала два дня — и он тоже закрылся", — сказала Лиза.

Девушка устроилась на работу в одну из гостиниц, однако толком не успела влиться в обязанности.

"Он закрылся за один час. Нам позвонили по дороге и сказали приезжать быстрее, потому что всё закрывается. Гостей переселили в другой отель такого же класса, и все были довольны. Мы пришли, всё убрали, и отель закрылся. Он открылся, проработал четыре дня, не был заполнен даже на четверть", — сказала девушка.

Узнав о печальных новостях, Лиза настолько расстроилась, что даже не смогла сдержать слёз. Видео © LIFE

По её словам, первые туристы начали появляться уже летом-осенью 2020-го и жить стало немного легче, однако ограничения всё равно были. Например, нельзя было выходить на улицу после девяти вечера. Буквально пару недель назад кафе в стране вновь стали работать только навынос, а на днях гражданам запретили выходить на улицу после семи часов вечера. Туристы же могут гулять, однако делать практически нечего, ведь все заведения не работают.

Многие отели в Турции сейчас закрыты, работающими остаются те, где принимают европейских граждан. Но уже с 1 мая планируется открытие гостиниц, а когда авиасообщение с Россией будет возобновлено, работать начнут и те отели, в которых обычно живут граждане РФ, добавила Лиза.

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