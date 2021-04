Лондон, Мальдивы и вилла под Петербургом: красивая жизнь главного медстраховщика Северной столицы

Вилла у озера под Петербургом

Из Лондона на Мальдивы

Предполагаемая дочь чиновника Яна Кужель в 2012 году поступила в The London school of economics and political science (LSE). В тот момент стоимость обучения составляла 16 000 британских фунтов стерлингов в год. А ещё родители обеспечивали студентке проживание, питание, перелёты на родину и даже многочисленные развлекательные поездки по европейским странам и экзотическим курортам.