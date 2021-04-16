Вялый хобот "Белого слона" и эксперты ордена Навального: кто насильно раздаёт кинопремии в составе жюри

Экспертный совет премии "Белый слон", узревший великого кинематографиста в Алексее Навальном, решил, что такой момент нужно дополнить ещё какой-нибудь экстравагантной выходкой. На сей раз "белослонные" своеобразно отреагировали на просьбу режиссёра Андрея Кончаловского снять с премии его фильм "Дорогие товарищи!". Нашлись товарищи из домкома (иначе совет назвать трудно), решившие, что не режиссёрское это дело указывать им на номинации, и не только фильм не сняли, но и присудили картине премию. Дескать, вот какие мы непокорные и крутые. Раз мы дали премию Кончаловскому, значит, он каким-то боком, но с нами, с людьми, далёкими от кино и до жути протестными.

Логика странная, как и некоторые решения домкома. Чтобы понять, откуда такое нетрадиционное для воспитанных людей поведение, предлагаю ознакомиться с некоторыми членами кинодомкома. Взять обозревателя Леонида Павлючика, штампующего заголовки в стиле газет с повышенной концентрацией желтизны. "Нужен ли Венере Милосской лифчик?" — вопрошает Павлючик, умудряясь втиснуть в одну статью и певицу Манижу, и выставку Body World, и многострадальный "Артдокфест" Манского. Причём юморит Павлючик столь искромётно, что начинаешь подозревать его в симпатиях к современным стендаперам, творчество коих может убить прекрасное даже в стойком человеке. А потом мы вопрошаем: почему умирает профессия журналиста? После прочтения опусов Павлючика начинаешь понимать, что журналистика не умирает — её добивают.

А вот ещё один представитель экспертного совета. Это Виктор Матизен, идейный брат террориста Олега Сенцова. Вот его спич с фестиваля "Кинотавр": "Заканчивается 29-й "Кинотавр", и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом". Удивляюсь, как не перестали после этого уважать Матизена коллеги. После таких сентенций, произнесённых в публичном пространстве, Матизен должен был стать изгоем, а может, и фигурантом дела о поддержке терроризма. Но мало того, что Матизен считает Сенцова светочем справедливости и борцом за свободу, так он относит его и к режиссёрам. Напомню, в послужном списке Сенцова один фильм — "Гамер" — с уничтожившей эту картину прессой и рейтингом 4.4. Что такое рейтинг 4.4? Это как выйти на площадку в фигурном катании, несколько раз грохнуться на лёд, потом врезаться в бортик, а к финалу проката уползти в раздевалку на четвереньках.

В той же компании и Юрий Богомолов, отец Константина Богомолова, считающий сына наиталантливейшим режиссёром современности и поддерживающий все его начинания. Напомню, недавно Константин явил миру "Кармен", испохабив оперу до такой степени, что моя знакомая, всемирно известная оперная дива, не удержалась от ненорматива, узнав, что вместо розы Кармен даровала возлюбленному использованный тампон. Не остался в стороне и кинокритик Антон Долин, люто ненавидящий власть, но не стесняющийся получать государственные деньги.

И это ещё далеко не все члены домкома, который решает, кому сейчас можно называться режиссёром, кому можно давать призы за подобие кино, а на чьи просьбы можно наплевать, несмотря на регалии. И здесь возникает вопрос: а нужна ли нам премия, которую учреждают люди, не видящие ничего дальше своего носа? И как можно доверять этим людям, если у них в героях террористы, сидельцы и аферисты, не имеющие к кино никакого отношения? Ответы на поверхности. Другое дело, как на них ответит Минкульт.

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