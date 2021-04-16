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Блогерша сняла пранк с собственной смертью, не подозревая, что правда умрёт ровно через год

Женщина поделилась с подписчиками видеопранком, который оказался предвестником настоящей трагедии.

16 апреля 2021, 15:23

Скриншот © YouTube / إيمي كيتشين

Блогерша Умм Зияд из Египта вела популярный ютуб-канал "Дневник Умм Зияд", на который сейчас подписано 694 тысячи человек. 9 апреля 2020 года женщине пришла в голову странная идея. Во время съёмки видео в формате мукбанг, где она должна была есть на камеру разную еду, ютуберша решила притвориться, что умерла, чтобы посмотреть на реакцию мужа и детей.

Видео © YouTube / إيمي كيتشين

На кадрах ролика Зияд сначала изображает, что ей стало плохо. К женщине бросаются перепуганные дети и муж, которые пытаются привести её в чувство. Вскоре дочь и сын начинают плакать, но блогерша продолжает разыгрывать спектакль. В итоге она всё же раскрывает свой обман и весело смеётся. Никто не знал, что это видео окажется пророческим.

Скриншот © YouTube / إيمي كيتشين

Скриншот © YouTube / إيمي كيتشين

Спустя ровно год, 9 апреля 2021-го, Зияд действительно умерла, пишет Gulf News. О гибели блогерши сообщил её брат, заявив, что женщина скончалась из-за утечки газа.

Блогерша показала в прощальном видео тайный жест, обозначающий, что её жизнь в опасности

Блогерша показала в прощальном видео тайный жест, обозначающий, что её жизнь в опасности

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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