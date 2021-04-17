3 новых Telegram на выбор. Создатели главного конкурента WhatsApp выпустили два web-клиента и новое приложение
Пока суд в Германии планирует запретить WhatsApp передавать личные данные пользователей в США, наиболее популярный альтернативный мессенджер Telegram объявил о выпуске сразу трёх новых версий приложения. Помимо доступных в AppStore и GooglePlay версий, появились отдельный apk-файл для установки в обход магазина приложений и две web-версии клиента.
Во время предвыборной гонки в США якобы независимые приложения и сервисы активно боролись со свободой слова. Amazon блокировал популярную соцсеть, которой любили пользоваться сторонники бывшего президента Дональда Трампа, Facebook и Twitter удаляли аккаунты несогласных с цензурой граждан по всему миру, а сенаторы и политики всех мастей требовали от Apple и Google удалить из магазинов приложений российский мессенджер Telegram, так как он якобы стал ещё одним прибежищем трампистов и других несогласных с центральной линией Демократической партии США.
В самый разгар этой политико-цензурной истерии Павел Дуров выступил с анонсом, в котором пообещал, что Telegram останется доступным для пользователей, даже если его удалят из всех официальных магазинов приложений. В первую очередь Дуров имел в виду web-версию Telegram, которой может воспользоваться любой пользователь Интернета.
WebZ-Telegram и WebK-Telegram — одинаковы с лица
Фото © Telegram
Как пользоваться web-версией популярного мессенджера? Всё просто: вбиваете в адресной строке вашего браузера webz.telegram.org или webk.telegram.org, и открывается окошко регистрации в Telegram, аналогичное тому, что вы видите в начале регистрации в обычном приложении. Для авторизации необходимо ввести ваш номер телефона, получить код, и можете начинать пользоваться сервисом.
Для гарантированной безопасности советуем сразу же настроить двухфакторную аутентификацию — это не позволит злоумышленникам украсть ваш аккаунт даже в случае, если вы потеряете телефон или sim-карту. Кстати, саму сим-карту обязательно заблокируйте с помощью установки ПИН-кода. Это делается в основных настройках вашего смартфона.
Так чем же отличаются WebZ- и WebK-клиенты? Во-первых, их делают две разные команды внутри Telegram. Дуров считает, что внутренняя конкуренция позволяет даже в рамках одной компании разрабатывать более качественный продукт. Тут как в "Горце" — выживет только один. То есть тот клиент, который через определённый промежуток времени окажется менее популярным, прекратит своё существование.
Разница между WebZ и WebK уже заметна. Например, в WebZ при свайпе вправо (в обычной версии приложения вы таким образом перемещаетесь из диалогового окна к списку контактов и каналов) браузер вернёт вас на предыдущее открытое окно — это выдающееся неудобство.
А у версии WebK — свой недостаток, там невозможно ответить на сообщение при долгом нажатии на него. Но это проблема решаемая: нажмите на пустое место рядом с сообщением и развернётся привычное меню "ответить/репост/закрепить".
Кстати, разница ещё в том, что WebZ-версия считается клиентом для компьютеров или ноутбуков, а WebK-версия заточена под смартфоны. Этим и объясняется проблема со свайпами у WebZ.
Пиратский Telegram на apk
Фото © Depositphotos
Перейдём к рассказу о самой интересной версии приложения Telegram на сегодняшний день. Во-первых, она недоступна на iPhone — "яблочники", отдыхайте. Во-вторых, наверняка каждый из пользователей смартфонов на Android нет-нет да искал когда-нибудь apk-файлы в Интернете и различных "свалках приложений", потому что нужной вам программы не было в официальном магазине приложений.
Так вот, apk-файл Telegram находится прямо на его сайте и искать его на каких-то сторонних порталах (где ещё неизвестно, что вы скачаете, вирус или приложение) не нужно. Вот ссылка на официальный клиент (https://telegram.org/android), не благодарите.
В чём его отличие от официальной версии, доступной в GooglePlay? В официальной версии приложения — что в "яблочной", что в Android-версии — по требованиям правообладателей или из-за каких-то ещё нарушений заблокировано множество ботов и каналов. В версии с сайта Telegram царит, можно сказать, анархия.
Все боты и каналы, по которым вы скучали, по-прежнему там находятся. Наверняка Павел Дуров ещё поплатится за то, что снова пытается попирать западные копирайты, и за то, что пытается превратить очередное приложение в бесплатный безлимитный проигрыватель музыки (каким был когда-то "ВКонтакте"). Но пока можно, почему бы не воспользоваться?
Подытожим
Фото © ТАСС / Татьяна Флегонтова
Если завтра к Google или в Apple придут демократы с пылающими факелами и требованием немедленно запретить Telegram, не беспокойтесь, он продолжит работать.
Правда, apk-версию рано или поздно могут репрессировать за нарушение авторских прав. А web-версии клиентов лишены пока главной фишки приложений — у них не работают пуш-уведомления. То есть придётся вручную проверять, написал вам кто-то или нет. В ближайших обновлениях web-клиентов пуши обещают добавить, так что скоро они станут почти неотличимыми от обычной предустановленной программы.
Да, кстати, только представьте, сколько памяти смартфона у вас сохранится, если все фоточки и видео из "Телеги" будут храниться в облаке web-клиента, а не в памяти вашего телефона?
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