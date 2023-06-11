9 модных вещей из СССР, по которым мы скучали Оглавление Брюки клёш Косынки Бабушкины платья Ситцевые сарафаны Пластиковые корзинки Кеды Искусственный мех Сандалии Школьная форма Недаром говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое, а в бабушкином сундуке частенько можно найти остромодный наряд, ведь ретро снова в моде. 48865 48865 Фото © Фотохроника ТАСС / Бадалян Аветик

Брюки клёш

Современный клёш, так же как в 1970-х годах, следует носить с обувью на каблуке и платформе. Фото © Фотохроника ТАСС / Жебраускас Т.

Многие модницы морщат носик: "Сколько же можно таскать по уличной грязи эти обшлага!" Но факт остаётся фактом — брюки клёш уже несколько лет в моде и снова пользуются спросом. Теперь это больше женская тема: дамы окончательно и бесповоротно отобрали клёш у мужчин. Брюки клёш сейчас шьют из чего угодно — из джинсы, из плащовки или плотной х/б ткани, даже из вискозы. Иногда брюки клёш называются "брюками с наложением на обувь". Из названия ясно, что современный клёш, так же как в 1970-х годах, следует носить с обувью на каблуке и платформе. Это ещё больше удлиняет ноги и стройнит.

Косынки

Так платок, а с ним и косынка снова оказались в фаворе. Фото © Фотохроника ТАСС / Садчиков Виктор

Ни шарф, ни палантин, ни шарфик — именно косынка с недавних пор стала тем остромодным аксессуаром, который может подчеркнуть оригинальность дамы. Вы, конечно же, помните — в СССР косынка пользовалась неизменным успехом все 70 лет советской власти. Сначала она была красной и свидетельствовала об освобождении женщин от "домашнего рабства", а затем косынки как самый недорогой элемент одежды вошли в гардероб каждой советской женщины. Вернее, его ввели. После революции советские модельеры разработали самые передовые варианты одежды, но простой народ их не понял. Тогда пришлось разрабатывать одежду попроще, а за основу взять национальные мужские и женские костюмы. Так платок, а с ним и косынка снова оказались в фаворе. Даже в 1980-х годах они всё ещё были в моде — их носили на шее.

Модельеры XXI века пытались ввести в моду даже косынки "по-деревенски" — завязанные под подбородком. Но так отваживаются их носить только самые отчаянные девушки. Остальные предпочитают повязывать косынку вокруг шеи или даже вдёргивать в шлицы брюк.

Бабушкины платья

Оно снова вернулось в моду — многоярусное тёмное платье в мелкий цветочек. Фото © Фотохроника ТАСС / Созинов Виталий, Трепетов Борис

Оно снова вернулось в моду — многоярусное тёмное платье в мелкий цветочек. Ещё вчера его носили только бабушки в каких-то немыслимо далёких деревнях — и вот его уже гордо несут на себе прекрасные подиумные дивы с высокими скулами. Теперь это называется "деревенский стиль". Все они имеют длину макси, длинный рукав и совершенно глухой ворот. Модницы на форумах частенько зубоскалят: "В платье "я у мамы дурочка"!" Отважиться надеть такое решится не каждая модница, но у паломниц такие платья пользуются определённым успехом. Хотя они всё же предпочитают более светлые варианты расцветок.

Ситцевые сарафаны

Вплоть до 1980-х годов все школьницы, студентки и молодые женщины щеголяли летом в ситцевых сарафанах и босоножках. Фото © Фотохроника ТАСС / Белинский Юрий

Женская мода в СССР была очень женственной. И вплоть до 1980-х годов все школьницы, студентки и молодые женщины щеголяли летом в ситцевых сарафанах и босоножках. Длина сарафанов была разной: в зависимости от возраста она варьировалась от мини до миди. Горожанки, даже пожилые, макси почему-то почти не носили. Возможно, от бедности — они донашивали то, в чём щеголяли ещё в молодости. В зависимости от фигуры сарафаны могли облегать их обладательниц и подчёркивать все достоинства фигуры, а могли быть удобными разлетайками на пуговках с тонким пояском.

Сейчас сарафаны — и цветастые ситцевые, и однотонные льняные — снова вошли в моду. И это хорошо, ведь девушкам нужно оставаться девушками. Посмотрите на коллекции платьев модных домов из поплина — и сразу всё встанет на свои места.

Пластиковые корзинки

Корзинки могут помочь создать образ советской девушки из 1960-х годов в косынке и солнечных очках. Фото © darudar.org

В СССР это был просто писк моды. Но мода в Стране Советов быстро возникала и так же быстро уходила. Пластиковые корзинки постигла такая же участь. Их очевидная непрактичность делала их только модным аксессуаром; положить в такую корзинку много вещей было нельзя, и в магазин было проще сходить с практичной холщовой сумкой. И вскоре пластиковые корзинки уже пылились на антресолях. Настало время стереть с них пыль. Практичности в них по-прежнему мало, но они могут помочь создать образ советской девушки из 1960-х годов в косынке и солнечных очках.

Кеды

Кеды были популярными из-за низкой цены. Фото © Фотохроника ТАСС / Яковлев Александр

В СССР это была самая дешёвая спортивная обувь из парусины на резиновой подошве. В ней выросло не одно поколение парней и девчонок в рабочих районах. Впрочем, не вся она была дешёвой — кеды на толстой резиновой подошве были более удобными и стоили чуть ли не в два раза дороже обычных. Кроссовок тогда и в помине не было. В спортивных магазинах продавали кеды двух цветов — синие и чёрные. Позже добавились зелёные и красные полукеды.

Теперь эта обувь снова стала супермодной: есть кеды цветные, кеды в крапинку, кеды в цветочек, кеды на платформе, кеды с дизайнерским рисунком и с пайетками. Разумеется, западные дизайнеры станут уверять, что корни современной моды лежат в мире англосаксов, якобы это дальние потомки английских теннисных туфель, но мы-то знаем, почему у кедов такая популярность в России!

Искусственный мех

Первые искусственные шубки в СССР были восхитительны. Фото © Фотохроника ТАСС / Акимов Николай

Шубки из искусственного меха. Да, теперь это называется экомех, а тогда таких названий не знали, но женские шубки, которые выпускались в начале 1960-х годов, были красивы и долговечны. Много позже советская промышленность стала выпускать искусственный мех плохого качества. Из него шили шубы и шапки-ушанки, но он быстро скатывался и терял вид. А первые искусственные шубки в СССР были восхитительны. Современная мода практически копирует не только материал, но и фасоны: шубки шили короткими, кокетливыми, "французскими", не жалели красивой фурнитуры. На изящных советских девушках они смотрелись превосходно. Другое дело, что особо тёплыми они не были, для Сибири не подходили совершенно — ведь частные машины были тогда редкостью, а общественный транспорт в большинстве советских городов ходил с чудовищными перебоями. Поэтому мода на них очень быстро прошла, задержавшись лишь в тех городах, где было метро. На замену им вскоре пришли уродливые тяжёлые искусственные шубы на ватине. Они были чёрными и коричневыми. Зато тепло!

Сандалии

Цветные сандалии — мечта детей. Фото © Shutterstock

У каждого детсадовца в СССР были сандалии. Дети мечтали, чтобы они были цветными и с рисунками, но увы! У девочек были белые, у мальчиков — коричневые. Но мольбы детсадовцев всё же были услышаны: в этом году в Германии одна из обувных фирм выпустила коллекцию цветных сандалий, но только уже для взрослых. Ну действительно — деточки-то уже выросли!

Школьная форма

Опять в моде кружевные фартучки, воротнички и манжеты, белые гольфы с узорами и огромные банты. Фото © Фотохроника ТАСС / У. Каймирасов

Сколько копий было сломано на излёте СССР в спорах о школьной форме. Мол, она не давала детям самовыразиться. Ещё как давала! Особенно девочкам. Кружевные воротнички хендмейд, кокетливые банты и белоснежные узорчатые фартуки! Последний писк советской школьной моды: тёмный фартук на каждый день... из чёрного гипюра! Каково? Мальчики украшали костюмы кто чем мог — например, эмблемами. Если бы не строгие учителя, на строгой школьной форме скоро появились бы и аксельбанты.

Всё вернулось. В этом веке все вдруг поняли: девичья школьная форма — это не только практично, но и сексуально. И вот опять в моде кружевные фартучки, воротнички и манжеты, белые гольфы с узорами и огромные банты. Мода и вправду циклична.

Авторы Майя Новик