Волшебная трава для похудения: какая зелень поможет вам стать фитоняшкой

В свежей зелени содержится огромное количество витаминов, органических кислот, минералов и эфирных масел. Именно эти вещества насыщают организм, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и укрепляют иммунитет.

Укроп

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В укропе нет вредных жиров и быстрых углеводов. В ста граммах этой зелени всего 43 килокалории. А вот витаминов и полезных микроэлементов очень много. В десяти граммах содержится 12% суточной нормы витамина С. Кроме того, в укропе есть фолиевая кислота, железо и марганец. Главное достоинство укропа, как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, — монотерпены, которые способствуют нейтрализации канцерогенов, а значит, снижают риск образования злокачественных опухолей. Поэтому укроп рекомендуется есть с жареными блюдами и шашлыками. А флавоноиды, содержащиеся в этой зелени, помогают укрепить стенки сосудов и продлевают молодость организма. Диетолог Елена Маркина рекомендует добавлять укроп и петрушку в смузи, так напиток будет более питательным и витаминизированным.

Петрушка

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Флавоноидов в петрушке больше, чем в укропе. Поэтому её также рекомендуется есть с жареными блюдами. В десяти граммах петрушки содержится две суточные нормы витамина К и 22% суточной нормы витамина С. Зелень петрушки обладает мочегонным эффектом — помогает выводить из организма шлаки и токсины. В ста граммах этого продукта всего 36 килокалорий, поэтому диетологи рекомендуют есть больше зелени, чтобы не набрать лишние килограммы и при этом дать организму необходимые витамины и микроэлементы.

Зелёный лук

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Сразу отметим: зелёный лук полезнее репчатого. В перьях зелёного лука больше волокон, которые помогают нашему пищеварению, больше витаминов А, С и В, железа, калия, кальция и магния. В ста граммах зелёного лука 32 килокалории. А эфирное масло лука богато аминокислотами, которые не только улучшают пищеварение, но и устраняют бляшки в сосудах и благоприятно влияют на артериальное давление.

Рукола

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Кладезь витаминов — рукола. В ней есть бета-каротин, витамины группы В, витамины Е, С, К, цинк, селен, марганец, железо и фосфор. Благодаря такому составу зелень помогает организму бороться с вредными микробами и вирусами, повышает иммунитет, укрепляет сосуды. Главное для всех худеющих — рукола помогает постройнеть. Эта травка способствует борьбе с холестерином и отложением солей, нормализует работу ЖКТ, обладает мочегонным действием и тонизирующим эффектом. И ещё в ста граммах зелени всего 25 килокалорий. Но с руколой нужно быть осторожными тем людям, которые страдают сахарным диабетом и гастритом с повышенной кислотностью. Кроме того, рукола может провоцировать аллергию, её не рекомендуется употреблять беременным женщинам, чтобы не спровоцировать сокращения матки.

Кинза

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Пахучая и горьковатая зелень по своим вкусовым качествам нравится далеко не всем. Но в ней много ценных витаминов и минералов, которые рекомендуются и сторонникам ЗОЖ, и худеющим. В ста граммах продукта всего 23 килокалории. При этом в кинзе содержится аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины группы В, витамин Е, кремний, калий, магний, фосфор, кальций и натрий. Кинза устраняет изжогу, избавляет от запоров и способствует выведению вредных веществ из организма. Диетолог Елена Маркина рекомендует добавлять кинзу в утренние блюда, поскольку эта зелень прекрасно тонизирует и задаёт бодрость на целый день.

Шпинат

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