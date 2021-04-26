Волшебная трава для похудения: какая зелень поможет вам стать фитоняшкой
Летом можно обойтись без диет: достаточно добавить в рацион свежую зелень, чтобы похудеть и повысить иммунитет.
В свежей зелени содержится огромное количество витаминов, органических кислот, минералов и эфирных масел. Именно эти вещества насыщают организм, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и укрепляют иммунитет.
Укроп
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В укропе нет вредных жиров и быстрых углеводов. В ста граммах этой зелени всего 43 килокалории. А вот витаминов и полезных микроэлементов очень много. В десяти граммах содержится 12% суточной нормы витамина С. Кроме того, в укропе есть фолиевая кислота, железо и марганец. Главное достоинство укропа, как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, — монотерпены, которые способствуют нейтрализации канцерогенов, а значит, снижают риск образования злокачественных опухолей. Поэтому укроп рекомендуется есть с жареными блюдами и шашлыками. А флавоноиды, содержащиеся в этой зелени, помогают укрепить стенки сосудов и продлевают молодость организма. Диетолог Елена Маркина рекомендует добавлять укроп и петрушку в смузи, так напиток будет более питательным и витаминизированным.
Петрушка
Флавоноидов в петрушке больше, чем в укропе. Поэтому её также рекомендуется есть с жареными блюдами. В десяти граммах петрушки содержится две суточные нормы витамина К и 22% суточной нормы витамина С. Зелень петрушки обладает мочегонным эффектом — помогает выводить из организма шлаки и токсины. В ста граммах этого продукта всего 36 килокалорий, поэтому диетологи рекомендуют есть больше зелени, чтобы не набрать лишние килограммы и при этом дать организму необходимые витамины и микроэлементы.
Зелёный лук
Сразу отметим: зелёный лук полезнее репчатого. В перьях зелёного лука больше волокон, которые помогают нашему пищеварению, больше витаминов А, С и В, железа, калия, кальция и магния. В ста граммах зелёного лука 32 килокалории. А эфирное масло лука богато аминокислотами, которые не только улучшают пищеварение, но и устраняют бляшки в сосудах и благоприятно влияют на артериальное давление.
Рукола
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Кладезь витаминов — рукола. В ней есть бета-каротин, витамины группы В, витамины Е, С, К, цинк, селен, марганец, железо и фосфор. Благодаря такому составу зелень помогает организму бороться с вредными микробами и вирусами, повышает иммунитет, укрепляет сосуды. Главное для всех худеющих — рукола помогает постройнеть. Эта травка способствует борьбе с холестерином и отложением солей, нормализует работу ЖКТ, обладает мочегонным действием и тонизирующим эффектом. И ещё в ста граммах зелени всего 25 килокалорий.
Но с руколой нужно быть осторожными тем людям, которые страдают сахарным диабетом и гастритом с повышенной кислотностью. Кроме того, рукола может провоцировать аллергию, её не рекомендуется употреблять беременным женщинам, чтобы не спровоцировать сокращения матки.
Кинза
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Пахучая и горьковатая зелень по своим вкусовым качествам нравится далеко не всем. Но в ней много ценных витаминов и минералов, которые рекомендуются и сторонникам ЗОЖ, и худеющим. В ста граммах продукта всего 23 килокалории. При этом в кинзе содержится аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины группы В, витамин Е, кремний, калий, магний, фосфор, кальций и натрий. Кинза устраняет изжогу, избавляет от запоров и способствует выведению вредных веществ из организма. Диетолог Елена Маркина рекомендует добавлять кинзу в утренние блюда, поскольку эта зелень прекрасно тонизирует и задаёт бодрость на целый день.
Шпинат
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Одна из самых популярных трав в рационе худеющих — шпинат. В ста граммах этой зелени всего 22 килокалории. При этом листья шпината содержат пищевое волокно, которое стимулирует перистальтику кишечника, нормализует стул. Тем, кто отказался от мясных продуктов, шпинат необходим, поскольку он является источником легкоусвояемого белка, бета-каротина, кальция, магния, железа и аскорбиновой кислоты. Если вы намерены избавиться от лишних килограммов, то сделайте себе смузи из любой зелени, огурца, банана и зелёного яблока. Ко вкусу придётся привыкнуть, зато пользы в одном стакане больше, чем в любом другом блюде.