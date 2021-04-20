Блицкриг протестного митинга на Москву: что пишут тг-каналы о несанкционированных акциях в поддержку Навального

Оппозиция решила пожертвовать своими сторонниками взамен на счета и репутацию, организовав в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию митинг против заключения Навального. "Проблемы со здоровьем" блогера — лишь повод, чтобы сагитировать людей выйти на улицу. На помощь Фонду борьбы с коррупцией брошены все возможные силы, начиная с иммигрировавших "экспертов" в соцсетях и заканчивая заграничными друзьями, которые не спешат возвращаться из своих европейских гнёздышек. Таким образом соратник Навального Леонид Волков, не сумевший и в прошлый раз собрать 500 тыс. участников из числа "прогрессивной общественности", намеревается ворваться в медийную повестку Запада громкими заголовками и фотографиями со столичных прогулок о том, как народ России протестует против главы страны в день обращения к парламенту. Но россиян всё равно не удаётся уговорить, несмотря на развёрнутую пропаганду.

В открытых источниках уже появилась информация, что заместитель Навального Леонид Волков якобы намерен вернуться в Россию из Германии и лично принять участие в несанкционированных акциях. Но даже в рядах единомышленников сомневаются, что он это сделает. Подобный "слив" используют как дополнительную агитацию для не очень замотивированных сторонников. Все знают, что ключевое руководство ФБК находится за границей — в непосредственной близости от внешних кураторов. Так, провести митинг за пределами России предпочёл Владимир Милов. А проголодавшемуся Навальному нужны толпы задержанных на незаконной акции в России, чтобы отыграть новый образ мученика и закончить вынужденное недоедание.

Начальник штаба оппозиционера А. Навального Леонид Волков. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Разумеется, к предполагаемым событиям готовы и органы МВД, которые, как полагают эксперты, будут в привычной им манере аккуратно приглашать протестующих в автозаки, задерживать нарушителей на площадях и улицах, отдельных персонажей, вероятно, заберут сразу от подъезда дома. Всё это великолепие будет разворачиваться в условиях, когда структуру Навального — ФБК — могут признать экстремистской организацией, в суде этот вопрос будет рассматриваться 26 апреля.

Оппозиции сейчас приходится накачивать ботами все свои аккаунты и базы. Аудитория телеграм-каналов "Навальный" и "Команда Навального" сократилась на четверть за два последних месяца, как показывает объективный мониторинг, от них отписалось порядка 50 тысяч пользователей. Поэтому сегодня они готовы идти на любые подставы и ухищрения, лишь бы сохранить видимость своей результативности в глазах главного спонсора — Запада.

Именно поэтому в конце марта был запущен интернет-проект "Свободу Навальному", нацеленный на регистрацию 500 тыс. участников, которые будут готовы протестовать ради освобождения Алексея Навального. Но если посмотреть на прирост голосующих, то его динамика подозрительна. Очевидно, что показатели регистрации на странице "Свободу Навальному!" наращиваются намеренно за счёт ботов.

Фото © free.navalny.com

Но, несмотря на все организаторские усилия, количество будущих участников протестной акции всё равно меньше того, что публично заявляют Леонид Волков и компания. А низкая заинтересованность граждан России мутными "движухами" очень сильно огорчает западных инвесторов, которые согласны спонсировать эту лавочку. В итоге ФБК, чтобы хоть как-то отчитаться о проделанной работе, уже предлагает 500 рублей каждому, кто придёт на акцию. Хватит ли этих денег на оплату штрафов за участие в незаконном мероприятии — вопрос риторический. Впрочем, помня предыдущий опыт, можно смело предполагать, что и этих денег Волков и компания не выплатят.

Важная деталь — все участники и организаторы митинга заранее в курсе, что он будет незаконный. Согласовывать мероприятие никто не пытается даже формально, главная его цель — картинка и отклик, разрешённый митинг такого эффекта не даст, поэтому "храбрые борцы с путинским режимом" активно продолжают раскручивать акцию 21 апреля из-за границы. Так, сбежавший за кордон из-за уголовного преследования Иван Жданов прямо говорит, что согласовывать митинг по закону не следует. Стоит отметить, что абсолютно аналогично они действовали и в январе этого года, когда огромное количество людей получили административные аресты и штрафы, за которые не могут расплатиться до сих пор.

Фото © ТАСС / Курсков Евгений

Поразительно, но "разгром ФБК" фактически не понадобился, фонд сам завалился на бок, издавая нелепые звуки о борьбе под флагом из трусов Навального. Занявший его место Леонид Волков, как оказалось, не только не умеет складно, не запинаясь, прочитать текст с телесуфлёра, но даже не может наладить работу с пресс-службой. Наиболее характерным примером является случай, когда осенью прошлого года ФБК в отсутствие Навального в течение месяца не мог дать вразумительного ответа на вопрос, кто такая Мария Певчих.



И главная деталька в этом ребусе — все деньги ФБК остаются на руках у Лёни Волкова. Буквально сбежал с "кассой" (с ключами от биткоин-кошелька) за границу. Это, конечно, смущает как "коллег" по фонду, которым такое единовластие кажется сомнительным, так и иностранных кураторов. Полный мужчина в самом расцвете сил, способный развалить то, во что вкладывались уважаемые люди десять лет, это не совсем то, что, вероятно, им требуется. Кроме того, у соратников из региональных офисов ФБК наконец-то появилось ощущение дежавю и обмана. Известно, что новосибирская ячейка отказалась участвовать в протестных мероприятиях.

В конечном итоге террариум единомышленников, которым из-за границы пытается руководить Леонид Волков, а также иностранные кураторы, которые пытаются руководить Леонидом Волковым, ставят перед ним определённые задачи: Волков должен зарекомендовать себя в качестве нового лидера (пригодного к руководству ФБК как минимум до момента освобождения Навального), способного вести оппозицию за собой. Плюс ко всему поставлена цель — испортить новостную повестку в день оглашения послания президента. Получится ли это — большой вопрос. Сам Волков будет наблюдать за процессом из-за границы с биткоин-кошельком в кармане, а не с улицы с мегафоном в руках.

Авторы