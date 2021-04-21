Бездомную экс-модель, которая завораживала красотой, нашли лежащей среди мусора и без зубов

В 2018 году Лони просто исчезла, а в октябре 2020 года 37-летнюю экс-модель заметили на улицах Лос-Анджелеса, где она в лохмотьях везла за собой тележку. Женщина бродяжничала, забыв про красивое прошлое и отказываясь от помощи. Сейчас её снова засняли на улице, когда её попытался накормить незнакомец.

Фото © Twitter / TheSunUS, Instagram / pethapsshop

На сделанном снимке Лони предстала лежащей среди мусора в выцветшей розовой бейсболке, перчатках и джинсовой рубашке, намотанной на шею. Кожа бывшей красавицы загрубела под палящим солнцем и давно забыла про уход. Но на этот раз стало заметно, что она ещё и лишилась передних зубов.

Фото © Twitter / dailystar, Facebook / Fitness Girls

Ранее Лони признавалась, что ей никто уже не сможет помочь, так как она поняла, что не может жить на одном месте и спать под крышей, пишет The Sun. Также она не хочет связываться ни с друзьями, ни со знаменитым бывшим.

Я застряла. Даже если бы я могла попросить о помощи, никто не смог бы ничего сделать. <...> Я не могу оставаться на одном месте Лони Уиллисон

Лони и Джереми Джексон поженились в 2012 году, но уже в 2014-м разорвали отношения после череды ссор, кульминацией которых якобы стало нападение мужа на девушку в их собственном доме. Сообщалось, что у модели были сломаны рёбра, повреждена шея и расцарапано лицо. После разрыва Лони устроилась работать ассистентом в клинику косметической хирургии. Но в 2016-м у неё случился нервный срыв, после чего она потеряла работу, квартиру, машину, оказалась на улице и стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Друзья пытались поместить её в клинику, но в итоге девушка просто исчезла, выбрав другую жизнь.

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