Бездомную экс-модель, которая завораживала красотой, нашли лежащей среди мусора и без зубов
Когда-то быть похожей на улыбчивую блондинку со спортивной фигурой Лони Уиллисон не отказались бы многие девушки. Фитнес-модель жила в Голливуде с мужем — звездой "Спасателей Малибу" Джереми Джексоном, участвовала в фотосессиях и подумать не могла, во что вскоре превратится её жизнь.
Фото © Facebook / Más Podio Noticias
В 2018 году Лони просто исчезла, а в октябре 2020 года 37-летнюю экс-модель заметили на улицах Лос-Анджелеса, где она в лохмотьях везла за собой тележку. Женщина бродяжничала, забыв про красивое прошлое и отказываясь от помощи. Сейчас её снова засняли на улице, когда её попытался накормить незнакомец.
Фото © Twitter / TheSunUS, Instagram / pethapsshop
На сделанном снимке Лони предстала лежащей среди мусора в выцветшей розовой бейсболке, перчатках и джинсовой рубашке, намотанной на шею. Кожа бывшей красавицы загрубела под палящим солнцем и давно забыла про уход. Но на этот раз стало заметно, что она ещё и лишилась передних зубов.
Фото © Twitter / dailystar, Facebook / Fitness Girls
Ранее Лони признавалась, что ей никто уже не сможет помочь, так как она поняла, что не может жить на одном месте и спать под крышей, пишет The Sun. Также она не хочет связываться ни с друзьями, ни со знаменитым бывшим.
Я застряла. Даже если бы я могла попросить о помощи, никто не смог бы ничего сделать. <...> Я не могу оставаться на одном месте
Фото © Twitter / SiliconBeach411, Facebook / Ashley Gannon — Makeup & Hair
Лони и Джереми Джексон поженились в 2012 году, но уже в 2014-м разорвали отношения после череды ссор, кульминацией которых якобы стало нападение мужа на девушку в их собственном доме. Сообщалось, что у модели были сломаны рёбра, повреждена шея и расцарапано лицо. После разрыва Лони устроилась работать ассистентом в клинику косметической хирургии. Но в 2016-м у неё случился нервный срыв, после чего она потеряла работу, квартиру, машину, оказалась на улице и стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Друзья пытались поместить её в клинику, но в итоге девушка просто исчезла, выбрав другую жизнь.
Выбор редакции
На улице сняли бродягу с тележкой, и мало кто узнал в ней модель, блиставшую на обложках глянца
Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум
В Ижевске мужчина застрелил сожительницу в магазине одежды и сбежал
Зеленский подписал закон о мобилизации за сутки при эскалации в Донбассе
Лайф снял последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию в "Манеже" — фото
Комментариев: 0