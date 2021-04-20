Как изменились за десятилетия телеведущие главного канала страны

Почему старейшие звёзды Первого канала отменили программу старости и не меняются внешне?

Время безжалостно, и сейчас речь не о программе "Время" Первого канала, а скорее о ведущих этой и других программ Первого. Извините за каламбур. Да, на главном федеральном телеканале страны всё должно быть стабильно, но если некоторые программы выходят десятки лет без каких-либо серьёзных изменений, то вот их рулевые за эти годы сильно изменились.

Стоп-кадр!

Екатерине Андреевой в этом году 60 лет. Или 55, если верить ей самой. Путаницу внесла сама ведущая, заявив, что информация о её возрасте, которая ранее публиковалась в газетах и справочниках, не соответствует действительности. Из малоизвестных фактов о ней: она занимается пилатесом и у неё оперный голос. Дважды была замужем, от первого брака есть дочь. В кресло ведущей программы "Время" Андреева села 24 года назад. С тех пор её стиль практически не изменился. Возраст даёт о себе знать, и гримёру "Времени" всё труднее, но она по-прежнему держит марку.

Все дома

Тимур Кизяков стал вести "Пока все дома" в 1992 году, и только в 2017-м он перебрался на "Россию-1", где шоу переименовали в "Когда все дома". По Тимуру не скажешь, что ему 53 года. Почти 30 лет назад он впервые пришёл в гости к Олегу Табакову. И с тех пор ходит и ходит. У программы уже 27 сезонов, она выпускается каждое воскресенье, то есть Кизяков побывал более чем в 1400 квартирах и домах. Сколько за это время съедено сушек, конфет и варенья, не скажет никто. Впрочем, его редко увидишь жующим в кадре. Может, поэтому, кстати, он так хорошо сохранился. Да, и ещё он умеет управлять вертолётом Ми-2.

От любви не уйдёшь

Якубович ведёт "Поле чудес" с 1991 года. До него ведущим был Владислав Листьев. За 30 лет Леонид Аркадьевич не раз хотел уйти, но каждый раз что-то останавливало. Дело не в соленьях и вареньях и даже не в детских стишках, а в том, что это любовь. Есть популярные ведущие, а есть любимые. Первые приходят и уходят, а со вторыми ты просто живёшь. Якубович давно смирился и просто живёт. Ему 75, он вырастил двоих детей, имеет лицензию пилота — может управлять Як-40. Кроме того, он прекрасный бильярдист, а вместе с Юрием Сенкевичем, Туром Хейердалом и другими знаменитостями совершил кругосветное путешествие через остров Пасхи.

Утренний голос

Лариса Вербицкая будила страну по утрам на протяжении 27 лет. Только относительно недавно, в 2014-м, она уступила место в программе "Доброе утро" более молодым ведущим. Сейчас ей 61 год, но она по-прежнему в тонусе. После карьеры в утренних шоу она переключилась на всё, что связано с модой, и успешно справилась с ролью ведущей в программе "Модный приговор". Дважды была замужем, у неё двое взрослых детей. Вербицкая — такого рода ведущая, глядя на которую в голове слышится её голос. Выразительный, приятный и запоминающийся.

Ведущий в законе

"Человек и закон" — старейшая программа "первой" кнопки. Её транслируют с 1970 года. Но у большинства россиян она ассоциируется с Алексеем Пимановым. Он является ведущим ЧЗ уже 24 года. Был трижды женат, от первого брака у него есть двое уже взрослых сыновей. Сейчас женат на актрисе Ольге Погодиной, которую снимал в одном из своих фильмов. Пиманов живёт не только на зарплату ведущего, он продюсирует множество проектов, выступает в роли режиссёра. В 2011 году, по данным Forbes, его доход составил 70 миллионов рублей.

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