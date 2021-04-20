Как жильцы и газовщики экономили на безопасности: кто ответит за трагедию в Нижегородской области

В расследовании дела о взрыве газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области появились новые подробности. К трагедии, в результате которой погиб ребёнок и пострадало ещё восемь человек, могли привести жадность жильцов и безалаберность сотрудников газовых компаний. По данным Лайфа, хозяева сразу нескольких квартир решили сэкономить на подключении газа и обратились к частникам. Рабочие не заглушили магистраль, которая и начала подавать газ в пустую квартиру.

"Газпром" и чайники

Злополучный дом газифицировало ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород Дальнеконстантиновский РЭГС" ещё год назад. Жильцы подключались не сразу, а по мере возможности. В трёхэтажном доме входную трубу разветвили по стоякам, где в каждом оказалось по три квартиры — одна над другой.

По данным источника Лайфа, в рухнувшем подъезде первой врезку к злополучному стояку сделала владелица квартиры № 24 в августе прошлого года. Причём женщина решила сэкономить и обратилась в небольшую компанию "Газтехстрой". Дело в том, что структуры "Газпрома" обычно запрашивают за аналогичные услуги в два раза больше, поэтому потребители ищут альтернативные варианты. По предварительным данным, частники подключили трубу в её квартире к стояку, однако не перекрыли её вентилем. Хозяйка там не живёт, поэтому труба осталась без нагрузки и присмотра.

Фото © Время Н

Никто не знал о том, что труба открыта, потому что стояк был отключён от общей магистрали. Вторыми подключиться к газоснабжению решили жильцы квартиры № 16. По предварительной информации, они также проигнорировали "Газпром" и вызвали сотрудников неизвестной пока компании из соседнего Кстова.

Согласно инструкции, монтажники должны были предварительно обойти все квартиры и убедиться в том, что всё в порядке. В квартире № 24 в тот момент никого не было, однако мастера подключили трубу к стояку и подали газ.

Аварийная бригада

Спустя некоторое время жители соседней квартиры № 25 почувствовали запах газа в подъезде и вызвали аварийную бригаду. По данным Лайфа, на вызов приехали слесарь и мастер всё той же организации "Газпром газораспределение Нижний Новгород Дальнеконстантиновский РЭГС" — Сергей Яшков и его дядя Николай Яшков. Они осмотрели квартиры, но запаха газа не почувствовали. Небольшая утечка была только в одном месте из-за разболтавшейся гайки на трубе стояка. Сергей Яшков подтянул её и убедился в том, что газ больше не травит.

Слесарь ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород Дальнеконстантиновский РЭГС" Сергей Яшков Фото © LIFE Shot

В квартиру № 24 мастера попасть не смогли, поэтому взяли пробу воздуха через замочную скважину. Ничего опасного не обнаружили. Согласно инструкции, аварийщики всё равно должны были эвакуировать людей. Однако Яшковы этого не сделали, а уже через пару часов в доме прогремел взрыв.

В здании начался пожар, обрушились четыре квартиры на двух этажах. Уже известно, что погиб ребёнок, его тело нашли под завалами. Ещё четверо детей и четверо взрослых пострадали.

Последствия взрыва Видео © LIFE Shot

Одна из жительниц дома рассказала Лайфу, что смогла самостоятельно вытащить из-под завалов двух своих детей, а ещё двух малышей удалось спасти позже.

— Я успела двоих своих вывести, когда вернулась обратно, увидела, как их [детей] сосед уже пытается достать из-под завалов. Там начало всё гореть, мы начали быстро всё заливать. Меня оттащили, и минут через десять их вынесли живых, я думала, они уже мёртвые, — поделилась женщина.

По факту взрыва в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а Прокуратура Нижнего Новгорода сейчас проводит проверку в "Газпроме" и "Газтехстрое". В их офисы приезжали оперативные группы, которые изъяли документы. По горячим следам задержали Сергея и Николая Яшковых.

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