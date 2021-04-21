В Москве задержали Любовь Соболь

Столичные полицейские в день проведения несогласованных акций задержали юриста ФБК* Любовь Соболь. Об этом сообщил РИА "Новости" адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин. По словам правозащитника, причины задержания пока ему не известны.

"Мне позвонила Любовь, сказала, что её задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда её везут. Её местоположение мне неизвестно", — указал он, отметив, что задержали Соболь прямо в такси у метро "Автозаводская".

