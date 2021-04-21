В Москве задержали Любовь Соболь
Как утверждает её адвокат, сторонницу блогера Навального вытащили из такси в ЮАО.
Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Столичные полицейские в день проведения несогласованных акций задержали юриста ФБК* Любовь Соболь. Об этом сообщил РИА "Новости" адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин. По словам правозащитника, причины задержания пока ему не известны.
"Мне позвонила Любовь, сказала, что её задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда её везут. Её местоположение мне неизвестно", — указал он, отметив, что задержали Соболь прямо в такси у метро "Автозаводская".
Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
Роскомнадзор также предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.
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