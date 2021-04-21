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В Москве задержали Любовь Соболь

Как утверждает её адвокат, сторонницу блогера Навального вытащили из такси в ЮАО.

21 апреля 2021, 08:00
<p>Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов </p>

Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Столичные полицейские в день проведения несогласованных акций задержали юриста ФБК* Любовь Соболь. Об этом сообщил РИА "Новости" адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин. По словам правозащитника, причины задержания пока ему не известны.

"Мне позвонила Любовь, сказала, что её задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда её везут. Её местоположение мне неизвестно", — указал он, отметив, что задержали Соболь прямо в такси у метро "Автозаводская".

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Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

В Кремле оценили желание сторонников Навального провести акции в день послания президента

В Кремле оценили желание сторонников Навального провести акции в день послания президента

Роскомнадзор также предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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