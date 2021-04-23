Кибердеревня становится ближе: в России начали серийный выпуск беспилотных комбайнов

В этом году "Брянсксельмаш" выпустит 200 комбайнов КЗС-1218 "Десна-Полесье GS12", оснащённых системой автоматического управления от компании Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies). В этих комбайнах по-прежнему будут кабина, руль и кнопочное управление другими системами механизма, но фактически они будут уже не комбайнами в привычном понимании этого слова, а заводами с оператором производственной линии, находящимся на смене.

Автопилот, в который заранее загружается карта обрабатываемого поля, будет самостоятельно вести машину по маршруту, а бывший комбайнёр займётся управлением остальными системами комбайна: молотилкой, измельчителем соломы, управлением скоростью мотовила и жатки и так далее.

В прошлом году система Cognitive Pilot Agro была испытана в 35 регионах России, 350 комбайнов в автономном режиме обработали свыше 160 тысяч гектаров площадей и собрали более 720 тысяч тонн урожая. С учётом того, что общий урожай зерна составил в 2020 году более 130 миллионов тонн, результаты работы автопилотируемых комбайнов можно назвать незначительными.

Однако в этом году доля урожая, собранного агророботами, достигнет примерно 2% от общего объёма собранного урожая, и, как заверяют в Cognitive Pilot, объёмы поставок роботов на агропредприятия страны будут только увеличиваться.

Согласно данным "Брянсксельмаша" и Cognitive Pilot, применение роботов при сборе урожая позволяет сельхозпредприятиям экономить до 5% топлива, сокращать потери урожая на 8–13%, увеличивать выработку механизатора на 25% и сокращать время сбора урожая на 25%.

Последнее особенно важно, поскольку в среднем уборочная в России длится не более трёх недель, причём значительная часть урожая теряется в последнюю неделю уборки из-за неблагоприятных климатических условий.

О том, что сельское хозяйство необходимо модернизировать с учётом изменяющегося климата, говорил 21 апреля в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. И он наверняка имел в виду в том числе автоматизацию большинства процессов в сельском хозяйстве.

В Cognitive Pilot отказываются раскрывать компании из Китая и США, с которыми уже заключены контракты на поставку систем автопилота, но подчёркивают, что серийное производство агророботов стартовало именно с России и контракта с "Брянсксельмашем".

В дальнейшем роботизированные системы управления будут устанавливаться не только на комбайны, но и на другую сельскохозяйственную технику.

Принципиальное отличие отечественной системы автопилотирования сельскохозяйственной техники от зарубежных аналогов в том, что за границей производители предлагают клиентам проприетарные решения. То есть, если вы купили комбайн определённой марки, на него можно установить автопилот только того же производителя.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

В то время как Cognitive Agro Pilot можно устанавливать на любые комбайны. По словам руководителя департамента разработки Cognitive Pilot, им удалось установить автопилот даже на комбайны, выпущенные 10–12 лет назад.

В нынешнем году на сельскохозяйственные поля России выйдет уже около тысячи автопилотируемых комбайнов. В прошлом году, напомним, их было втрое меньше.

В дальнейшем планируется автоматизировать и другие процессы обработки земли, в том числе фрезеровку, мульчирование, засев и прополку. Испытания новых типов агротехники, оснащённой роботизированным управлением, начнутся в этом году.

При этом комбайнёры и другие работники сельского хозяйства, несмотря на его автоматизацию, без работы не останутся. Но им придётся перепрофилироваться из узких специалистов в операторов, управляющих разными типами роботов.

— Теоретически мы могли бы уже сегодня выпустить в поле комбайн, в котором не будет даже оператора, но закон запрещает эксплуатацию этой техники без участия человека. Для того чтобы сельское хозяйство можно было автоматизировать "полностью", потребуется значительная модернизация законодательства. Но человек внутри машины всё равно необходим — хотя бы для того, чтобы нажать кнопку Stop в экстренной ситуации, — рассказал Юрий Минкин.

Стоимость программного обеспечения и блока управления для комбайна в среднем составит до одного миллиона рублей. С учётом того, что цена комбайна на рынке начинается от 15 миллионов, его дооснащение не выглядит очень дорогим.

Кроме того, Cognitive Pilot и "Брянсксельмаш" говорят, что они достигли соглашения с "Росагролизингом" (контролируется Минсельхозом РФ) и агророботы будут продаваться сельхозпредприятиям со значительными скидками или отпускаться в кредит на льготных условиях.

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