Новый мировой рекорд — 315 тыс. заражённых в сутки: 10 фото из Индии, которая задыхается от ковида
В больницах не хватает кислородных баллонов, а чистое небо жители не видели давно — его затянул дым погребальных костров и крематориев.
Вторая волна коронавируса в Индии набирает обороты. По сообщению The Guardian, в стране установили новый мировой рекорд — более 314 тыс. заражённых в сутки.
Больницы переполнены настолько, что на одну койку умещают по два или три пациента, что в условиях пандемии отчаянное решение.
Фото © Twitter / The Ganga Times
Многих заболевших просто не забирают в клиники и умоляют переждать дома, а тем, кому повезло добраться до больниц, приходится ждать в очереди на парковке.
Семьи госпитализированных вынуждены часами ждать на улице новостей — даже самых страшных. К родным их не пускают из-за тесноты и опасности заражения.
Хотя многие медицинские отходы просто выбрасывают на улицы, и уже там ветер часто разносит их по городу, только ухудшая положение по заболеваемости.
Фото © Twitter / The Weather Channel India
Катастрофически не хватает кислорода, некоторые больницы могут поддерживать пациентов лишь по шесть или 10 часов. В одном из медучреждений подача кислорода в 60 аппаратов ИВЛ прекратилась на полчаса. За это время погибло 22 человека.
Фото © Twitter / Preeti Chaudhary
Врачи в соцсетях слёзно просят здоровых людей сидеть дома, носить маски и делать вакцины, потому что система здравоохранения находится уже даже не на грани.
Фото © YouTube / Desi Medicos
А некоторые из них уже пали жертвами коронавируса, успев попрощаться с дорогими и близкими: "Вероятно, это моё последнее утро. Больше мы с вами здесь не встретимся. Берегите себя. Тело может умереть, но душа — нет. Она бессмертна".
Фото © Facebook / Manisha Jadhav
В деревнях тела погибших от вируса сжигают прямо во дворе их домов волонтёрские отряды, которые работают круглые сутки.
Фото © Twitter / Adila T
В городах для этого есть крематории, но они тоже едва справляются. "Сфотографируйте, пожалуйста, этот дым, в нём моя мама", — попросил местного журналиста парень, который стоял возле здания и не сводил глаз с печной трубы.
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